«Жадный до победы»: Киркорова отправят на «Евровидение»

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян предложил отправить Филиппа Киркорова на международный песенный конкурс «Евровидение», который пройдет в мае 2019 года в Израиле. По мнению Манукяна, 51-летний артист имеет все шансы на победу, так как является «самым большим фанатом» состязания.

«На мой взгляд, если уж мы остаемся на «Евровидении» и ежегодно посылаем своего участника на этот музыкальный конкурс, то пришло время собрать воедино все, что у нас есть по этой части. А кто в России является самым большим фанатом этого конкурса и одновременно уже был его участником в прошлом? Конечно, Филипп Киркоров! Его мы и отправим!»

— цитирует Манукяна «Экспресс-газета».

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Кроме того, Вадим напомнил, что Киркоров уже принимал участие в конкурсе в 1995 году, однако тогда он занял лишь 17-ю позицию в рейтинге. Согласно Манукяну, в то время исполнитель просто не был готов к триумфу, так как у него была всего неделя на подготовку: «Когда он пел «Колыбельную вулкану», он, на мой взгляд, еще не был готов победить».

Член экспертного совета подчеркнул, что теперь творчество певца полностью изменилось — оно направлено на молодежь и отвечает современным тенденциям. Он также добавил, что Филипп Бедросович знает толк в организации качественного и фееричного шоу. По мнению представителя Госдумы, музыканту поможет и опыт в качестве наставника участников «Евровидения». Певец неоднократно брал на себя ответственность за подготовку других исполнителей песенного конкурса, включая Дмитрия Колдуна, Ани Лорак и Сергея Лазарева. В прошлом году он представлял молдавскую группу DoReDoS, которая по итогам вошла в десятку финалистов.

«В прошлом году он своими клипами раскачал ютьюб, подтянул к себе молодежную аудиторию — и не только в России, заметьте. Да и участие в качестве наставника певцов из разных стран позволило Киркорову получить бесценный опыт и раскрыть для себя все секреты «Евровидения», — заявил Манукян.

В заключение Манукян выразил мнение, что «Киркоров — жадный, жадный до победы» и в этом году у него есть возможность взять реванш, повторив успех Димы Билана, который принес России победу на «Евровидении» в 2008 году.

«Киркоров жадный. Жадный до победы. У него крутые шоу, он все также прекрасно поет, в тусовке конкурса он уже давно свой. На мой взгляд, пришло время опыту взять верх на «Евровидении» и снова России после победы Димы Билана заполучить хрустальный микрофон, на сей раз с помощью Филиппа Киркорова», — сказал Манукян.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал слухи о возможном участии Ольги Бузовой в «Евровидении-2019», где она может выступить в качестве конкурсантки от России. По мнению артиста, телеведущая обладает необходимыми качествами для достижения успеха.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа»,

— цитирует Киркорова «СтарХит».

В середине декабря поклонники творчества группы «Ленинград» Сергея Шнурова предложили шоумену выступить от России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом фанаты 45-летнего артиста написали в комментариях под его публикациями в инстаграме. Сам Шнур никак не отреагировал на просьбы слушателей, ограничившись благодарностями за посещение его последних концертов.

Вокальный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле 14-18 мая. Решение о том, кто из артистов будет представлять Россию, примет специальное экспертное жюри.

В 2018 году страну на «Евровидении» представляла певица Юлия Самойлова, которая должна быть принять участие в конкурсе еще в 2017-м, когда мероприятие проходило на Украине. Тогда, однако, выступлению артистки помешал скандал — Самойлову, с раннего возраста прикованную к инвалидной коляске, не пустили на территорию страны. Причиной тому стало посещение девушкой Крыма уже после референдума на полуострове. В итоге России в том году на «Евровидении» не было.