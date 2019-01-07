Агенты КГБ получили по заслугам: кто взял «Золотой глобус»

В ночь на 7 января по московскому времени в американском Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус», которая считается генеральной репетицией перед «Оскаром»: согласно статистике, около 70 процентов фильмов, получивших приз от Голливудской ассоциации иностранной прессы, впоследствии были выделены и Американской киноакадемией. Основным отличием «Золотого глобуса» от «Оскара» является то, что на январской церемонии отмечают не только главные работы из мира кино, но и премируют лучшие ТВ-проекты.

В 2019-м триумфаторами телевизионных категорий стали сериалы «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» и «Американцы»:

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криминальная драма про гибель известного модельера, в частности, завоевала призы в номинациях «Лучший мини-сериал или телефильм» и «Лучший актер в мини-сериале или телефильме» (Даррен Крисс), тогда как завершенная в минувшем году сага, рассказывающая о противостоянии советских и американских спецслужб во времена холодной войны, удостоилась одной из главных наград, первенствовав в конкурсе «Лучший телевизионный сериал (драма)». Лучшим телевизионным сериалом в жанре комедия или мюзикл при этом был назван «Метод Комински», его главная звезда — Майкл Дуглас — был премирован в качестве лучшего актера категории.

Ведущая церемонии Сандра О, которая работала в паре с комиком Энди Сэмбергом, получила приз как лучшая актриса в драматическом телесериале («Убивая Еву»), а Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в «Игре престолов», был удостоен соответствующей мужской награды за «Телохранителя».

Наконец, Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Патрисия Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»), Бен Уишоу («Очень английский скандал») и Патриша Кларксон («Острые предметы») победили в номинациях «Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл)», «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме», «Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме» и «Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме» соответственно.

Что же касается кинопремий, то здесь стоит выделить провальное выступление дебютной режиссерской работы звезды «Мальчишника в Вегасе» Брэдли Купера «Звезда родилась», которая претендовала на победу едва ли не во всех главных номинациях, но по итогам забрала лишь одну награду, победив в категории «Лучшая песня» (Леди Гага).

Скромные результаты показала и политическая драма «Власть», повествующая историю Дика Чейни, одного из наиболее влиятельных политиков в истории США, работавшего в администрациях нескольких президентов Штатов: имея аж шесть номинаций (рекорд года), лента получила один «Глобус», который достался Кристиану Бэйлу («Лучший актер в комедии или мюзикле»).

А вот для кого вечер получился удачным, так это для байопика о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» и комедийной драмы «Зеленая книга». Так, биографическая картина о великом музыканте выиграла в главной категории («Лучший драматический фильм»), а также номинации «Лучший актер в драматическом фильме» (Рами Малек). В то же время творение Питера Фаррелли стало рекордсменом церемонии по числу призов («Лучший фильм — комедия или мюзикл», «Лучший актер второго плана» — Махершала Али — и «Лучший сценарий»).

Автор выдающегося черно-белого произведения «Рома» Альфонсо Куарон в свою очередь покинул Лос-Анджелес с двумя «Глобусами» — удивительная работа мексиканца была признана лучшим фильмом на иностранном языке, тогда как самого кинематографиста назвали лучшим режиссером года.

Победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» абсолютно заслуженно стал выдающийся в графическом плане мультик «Человек-паук: Через вселенные», во многом неожиданно обошедший в борьбе за приз сиквел «Суперсемейки».

В оставшихся категориях — «Лучшая актриса в драматическом фильме», «Лучшая актриса в комедии или мюзикле», «Лучшая актриса второго плана» и «Лучшая музыка к фильму» — первенствовали соответственно Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Джастин Гурвиц («Человек на Луне»).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию 76-я церемонии вручения наград премии «Золотой глобус».