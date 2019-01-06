Собчак не помогла: Верник наказан за нарушение ПДД

Российский актер Игорь Верник оштрафован за езду по Камергерскому переулку в Москве, рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, сумма штрафа составила 500 рублей.

«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей»,

— передает его слова ТАСС. Информация о том, что 55-летний артист серьезно нарушил правила дорожного движения, появилась в СМИ несколько дней назад. Согласно телеканалу «Москва 24», Верник, двигаясь по одному из столичных переулков, заехал на пешеходную зону, при этом охрана актера якобы отгоняла людей от машины. На записи инцидента, снятого одним из очевидцев, также была слышна фраза: «Пропустите, Верник едет!»

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Новость о нарушении ПДД знаменитым артистом в кратчайшие сроки стала широко обсуждаемой в прессе, и вскоре ее прокомментировала представитель Игоря Анна Чернавских, назвавшая информацию «ложной».

«Скорей всего, это какая-то ложная информация»,

— цитирует ее ФАН. В тот же день стало известно, что проверку по данному факту проводит ГИБДД. «Управлением ГИБДД по Москве по данному факту проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Немногим позднее по поводу случившегося высказалась и телеведущая Ксения Собчак, вставшая на защиту Верника. Собчак, в частности, подчеркнула, что попасть к служебному въезду в МХТ имени Чехова (а актер, как оказалось впоследствии, ехал именно туда) можно только таким путем. Кроме того, она сообщила, что все сотрудники театра, передвигающиеся на автомобилях, вынуждены ежедневно пользоваться данным маршрутом.

О подобном заявили и в самом театре. По словам пресс-атташе МХТ Чехова Марии Малкиной, артист, заехав на тротуар, ничего не нарушал, так как у него якобы есть разрешение на служебный въезд, передает РИА «Новости».

Позднее официальный комментарий по инциденту появился и на сайте театра. В развернутом сообщении представители МХТ также подтвердили факт наложения на артиста штрафа в размере 500 рублей.

«МХТ имени Чехова считает необходимым объяснить, что Верник не виноват в сложившейся ситуации. Театр располагается в Камергерском переулке с 1902 года. Долгие годы переулок этот был проезжим — въезд в театр осуществлялся и продолжает осуществляться через ворота, находящиеся в здании МХТ. В 1998 году решением города Москвы Камергерский переулок стал пешеходным — проезд оставался только для театра. Однако несколько лет назад была ликвидирована парковка театра в Камергерском переулке и пешеходная зона была расширена до Тверской улицы. При этом логистика работы Художественного театра была не решена, хотя въезд в театр, расположенный в Камергерском переулке, является основным путем для автотранспорта учреждения и его работников, — поведали в театре. — Недавно перед переулком со стороны Тверской улицы был поставлен знак «пешеходная зона», проезд под который является нарушением, и МХТ пока не смог до конца урегулировать этот вопрос.

На месте Верника мог оказаться любой другой актер или сотрудник театра. <...> В этих обстоятельствах обвинять Игоря Верника — неправильно и несправедливо. Он законопослушный гражданин, ставший заложником административных нестыковок и недоработок».

Наконец, объяснил скандальную ситуацию и сам актер, в очередной раз заявивший о наличии у него специального разрешения для въезда в театр.

«Третьего января я ехал на спектакль »№13 D» на место своей работы. Чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — заявил он, добавив, что сообщения некоторых СМИ о наличии у него охраны являются «бредом».

Народный артист России Игорь Верник выступает на сцене МХТ им. Чехова уже более 30 лет — с 1986 года. Кроме того, актер активно снимается в кино: на его счету, в частности, роли в таких проектах, как «12», «Кухня», «Упасть вверх», «Мамы», а также «Орел и решка».