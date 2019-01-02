Советский и российский певец, наиболее известный по таким хитам, как «Ночное рандеву» и «Замыкая круг», Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет в своем доме в Подмосковье. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на близкий к окружению музыканта источник.

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Точная причина смерти Кельми на данный момент неизвестна. Согласно СМИ, артиста не стало после новогодней ночи. «Умер 1 января, был доставлен в Наро-Фоминский морг», — рассказал собеседник издания.

По данным источника, сотрудница агентства ритуальных услуг оказалась немногословной, однако не стала опровергать информацию о смерти певца. «Все вопросы к его супруге», — заявила она».

Фоторепортаж: Умер Крис Кельми __is_photorep_included12117403: 1

По словам брата и по совместительству директора музыканта Евгения Суслина, последним, кто видел Криса в живых, была его бывшая жена Людмила. Она навещала Кельми накануне праздников 30 декабря. С тех пор он якобы не выходил на связь.

Суслин отметил, что сам узнал о трагедии от представителей «СтарХита», так как находился далеко за городом. Он попытался связаться с комендантом поселка, где жил певец, но тот тоже находился в отъезде.

«Сейчас я знаю то же, что и вы. Нахожусь за городом, на мои звонки никто не отвечает. Жена его тоже не берет трубку, весь день пытаюсь ей дозвониться. Она перестала брать телефон после того, как ей позвонили с телевидения и попросили комментарии. Жду сообщений от коменданта, который обещал приехать к дому и посмотреть, что там, — сказал Суслин. —

Но факт смерти есть с огромной долей вероятности. Если бы он попал в больницу, заболел, со мной бы связались либо он сам, либо знакомые. Комендант сказал, что приедет только завтра утром, но в дом заходить не будет, потому что там может находиться жена Криса, которая сама попросит его о помощи, если это понадобится».

После смерти своего коллеги, звезды 90-х и исполнителя песни «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина, который скончался 17 ноября на 55-м году жизни, Кельми пообещал побороть алкогольную зависимость.

«Действительно, Крис страдал от алкоголизма, но это в прошлом, я уверен, — рассказывал Суслин. — Сейчас брат уехал за город. Там ему хорошо: свежий воздух, никто не беспокоит... Осознал, что так, как раньше, нельзя. Правда, ничто не проходит бесследно. Становится то лучше, то хуже – дают о себе знать сердце и почки».

В последнее время певец жил затворником в своем особняке. По информации прессы, у него были серьезные проблемы со здоровьем. В частности, ходили слухи, что из-за приступов эпилепсии и чрезмерного употребления алкоголя у Кельми возникли трудности с речью. Близкие утверждали, что артисту уже давно требовалась серьезная медицинская помощь.

По некоторым данным, еще в декабре бывшая возлюбленная музыканта рассказывала журналистам, что беспокоится за его здоровье. Тогда женщина заявила, что Крис живет в окружении людей, которые спаивают его и поддерживают в неадекватном состоянии.

В то же время сам артист опровергал информацию о наличии у него алкозависимости. Известно, что звезда 90-х проходил лечение в реабилитационной клинике Таиланда вместе с телеведущей Даной Борисовой и певцом Евгением Осиным.

Ранее СМИ писали о том, что известный музыкант составил завещание из-за опасений за свое здоровье. «Я тут вот написал завещание. Было два приступа, лежал в реанимации. С природой не поспоришь», — рассказывал Крис в интервью НТВ.

Уточнялось, что в состав завещания вошли коттедж и три квартиры, суммарной стоимостью около 100 млн рублей, которые артист намеревался оставить своей бывшей жене и сыну Кристину.

Крис Кельми (настоящее имя — Анатолий Кельми) получил национальную известность как участник групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-Ателье», после чего выступал и соло. Среди наиболее популярных песен артиста — «Ночное рандеву», «Эй, парень, не торопись», «Усталое такси» и «Замыкая круг».