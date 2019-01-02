«Мэри Поппинс возвращается», «Пирсинг» и другие премьеры недели

«Мэри Поппинс возвращается» («Mary Poppins Returns»), Роб Маршалл

На российские экраны выходит семейный мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» американского режиссера Роба Маршалла — сиквел знаменитой «диснеевской» ленты 1964 года, снятой по мотивам детских книг Памелы Трэверс.

Действие разворачивается в Лондоне в эпоху Великой депрессии, спустя 25 лет после событий первого фильма. По сюжету воспитанники волшебной няни Джейн (Эмили Мортимер) и Майкл (Бен Уишоу) Бэнксы уже повзрослели, но последний все еще живет в доме на Вишневом переулке с тремя детьми и домовладелицей. После скоропостижной кончины его супруги на помощь семейству приходит Мэри Поппинс вместе с фонарщиком Джеком (Лин-Мануэль Миранда) и причудливой кузиной Топси (Мэрил Стрип).

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Главную роль всем известной «Леди Совершенство» исполнила звезда триллера «Тихое место» Эмили Блант. Также в актерский состав фильма вошли Колин Ферт («Гордость и предубеждение»), Дик Ван Дайк («Мэри Поппинс») и Анджела Лэнсбери («Она написала убийство»).

«Жил-был Дэдпул» («Once Upon A Deadpool»), Дэвид Литч

Несмотря на новое название, «Жил-был Дэдпул» представляет собой всего навсего отреставрированную версию предыдущей части о болтливом наемнике, но уже с пометкой «для всей семьи». Чтобы сделать фильм приемлемым для юной аудитории пришлось вырезать из него все сцены с насилием и кровью. По итогу хронометраж получился настолько малым, что авторам пришлось доснимать дополнительные эпизоды, в которых Райан Рейнольдс в образе Дэдпула читает сказку на ночь актеру Фреду Сэвиджу.

Примечательно, что адаптированная для семейного просмотра версия пришлась не по душе старым поклонникам. Ранее лента провалилась в американском прокате, где согласно подсчетам, собрала всего $1,3 млн за первые два дня проката (для сравнения: за первый уик-энд в США оригинальный «Дэдпул 2» заработал $125 млн). Помимо исполнителя главной роли Райана Рейнольдса, в съемках приняли участие Джош Бролин, Зази Битц и другие.

«Пирсинг» («Piercing»), Николас Песке

В отечественный прокат выходит хоррор-триллер американского режиссера и сценариста Николаса Песке «Пирсинг». В основу картины лег одноименный роман скандального японского писателя Рю Мураками, автора книг «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения», «69», «Мисо-суп».

Фильм рассказывает историю на первый взгляд примерного отца и семьянина Рида, которого уже много лет преследует маниакальное желание совершить убийство. Понимая, что бороться с наваждением становится все труднее, он решает избавиться от него раз и навсегда – убить проститутку по имени Джеки. Однако жертва дает ему серьезный отпор, и в какой-то момент он сам оказывается втянут в хитрую игру. Главные роли в фильме сыграли Миа Васиковска («Алиса в стране чудес», «Багровый пик»), Кристофер Эббот (»Джеймс Уайт») и Лайа Коста («Новизна»).

Мировая премьера «Пирсинга» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 20 января 2018 года. Для 28-летнего постановщика Николаса Песке это всего второй фильм, в 2016 году он выпустил дебютную ленту «Глаза моей матери», снятую в черно-белом цвете. Тогда картина была удостоена премии «Независимый дух» за лучшую операторскую работу.

«МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы!», Анастасия Чернова

В первую субботу нового года в прокат выходит еще одна анимационная работа киножурнала «МУЛЬТ в кино» под названием «Сказочные каникулы!». В этот раз маленьких зрителей ждут приключения их любимых героев Белки и Стрелки, Ми-ми-мишек и многих других. Кроме того, в новом выпуске покажут праздничные серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Четверо в кубе».

Впервые проект «МУЛЬТ в кино» стартовал в марте 2015 года, он представляет на большие экраны самые свежие эпизоды популярнейших отечественных мультсериалов, включая «Маша и медведь», «Лунтик», «Белка и Стрелка» и другие.