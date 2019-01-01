«Мы», «Айка» и другие трейлеры недели

Неожиданный обладатель премии «Оскар» Джордан Пил за остросоциальный хоррор «Прочь» готовит свою новую работу. В сети появился трейлер новой картины 39-летнего режиссера под названием «Мы». Судя по ролику, кинематографист не изменил себе, сняв максимально стильное и бросающее в дрожь кино. Видео, в частности, знакомит зрителей с главными героями — семейной парой, приезжающей вместе с детьми и друзьями на отдых в прибрежный городок, где чета останавливается в пляжном домике. По-настоящему расслабиться путешественникам, впрочем, так и не удается: уже ночью к ним в гости заглядывают четверо жутких незнакомцев, которые по какой-то неведомой причине до ужаса похожи на них самих.

«Айка», Сергей Дворцевой

Одна из сенсаций уже прошлогоднего Каннского фестиваля казахстанско-российская драма Сергея Дворцевого «Айка» получила, наконец, полноценный трейлер. Действие картины происходит в наши дни в Москве и сосредоточено на молодой эмигрантке из Киргизии, которой приходится преодолевать много трудностей и невзгод, чтобы устроить свою жизнь. Исполнительница главной роли Самал Еслямова была награждена в мае этого года призом Каннского фестиваля за лучшую женскую роль. Любопытно, что картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Казахстана. От России ы этом году выдвигался «Собибор» Константина Хабенского, но пройти отбор картина не смогла. Таким образом, «Айка» может стать первым в истории Казахстана фильмом, выдвинутом на «Оскар».

«Кто смеется последним» («The Last Laugh»), Грег Притикин

Ветераны голливудского цеха Ричард Дрейфусс и Чеви Чейз объединили свои усилия для нетфликсовского фильма «Кто смеется последним» режиссера Грега Притикина. Картина расскажет о постаревшем бывшем стендап-комике, который уже долгие годы пребывает на заслуженном отдыхе. Но в один прекрасный день к нему приходит его бывший менеджер с предложением дать грандиозный прощальный тур по стране.

«Борьба с моей семьей» («Fighting with My Family»), Стивен Мерчант

Опубликован трейлер комедии «Борьба с моей семьей» про популярный вид развлечений рестлинг, снятой британцем Стивеном Мерчантом. Лента основана на реальной истории чемпионки WWE Пейдж. Главная героиня росла в британской семье, зарабатывающей копейки рестлингом в провинции. Но однажды ей выпадает шанс пробиться на самую верхушку бизнеса. Помогать ей будет сам Дуэйн «Скала» Джонсон, который вспомнил свои годы в WWE и сыграл в фильме, по сути, самого себя и вспомнил свои фирменные крылатые фразы «Скалы». В фильме также снялись такие известные актеры, как Ник Фрост, Лина Хиди, Винс Вон и сам Мерчант.

«За мечтой» («Teen Spirit»), Марк Мингелла

Появился трейлер картина «За мечтой» молодого Марка Мингеллы — сына заслуженного режиссера Энтони Мингеллы, получившего в свое время «Оскара» за «Английского пациента». Фильм «За мечтой» расскажет о пути к вершине молодой поп-певицы в исполнении Эль Фэннинг. Кажется, что после успешных «Звезда родилась» и «Голос люкс» еще одна лента на подобную тему будет лишней, однако в трейлере Фэннинг смотрится очень сильно, и есть надежда, что она сможет придать фильму интригу.

«Мегавременной отряд» («Mega Time Squad»), Тим ван Даммен

Новая Зеландия в последние годы подарила миру двух суперзвезд — Питера Джексона и Тайку Вайтити. Примечательно, что первый начинал свою карьеру, снимая низкобюджетные хорроры, а второй в 2014 году взорвал планету своей черной комедией про вампиров «Реальные упыри». Не исключено, что в скором времени мы все узнаем еще одного новозеландца — Тима ван Даммена, снявшего безумный «Мегавременной отряд», который представляет собой фильм-ограбление с путешествиями во времени и изрядной долей черного юмора.

«Остров» («The Isle»), Мэттью Батлер

Вышел трейлер шотландского инди-хоррора «Остров». Фильм расскажет о выживших после кораблекрушения трех моряках, которых отнесло на необитаемый шотландский остров. Но, как можно сделать вывод из заявленного жанра, не все так просто с пустынным клочком земли посреди океана. Интереса добавляет, что действие картины происходит в середине 19-го века.