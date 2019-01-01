Припомнили Крым? Лайму выкинули из «голубых огоньков»

Советская и российская эстрадная певица Лайма Вайкуле пропала с новогодних экранов. Народной артистки Латвийской Республики не было видно ни на одном новогоднем шоу российских телеканалов, включая Первый и «Россию 1». Примечательно, что год назад на Первом канале Вайкуле была участницей новогоднего огонька, где исполнила песню «Мой муз» с Интарсом Бусулисом.

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Возможно, немилость российских каналов связана со скандальными заявлениями Вайкуле относительно Крымского полуострова, которые она сделала еще в августе месяце.

Слова артистки вызвали большой резонанс в российском обществе, а также привлекли внимание не только коллег певицы, но и правоохранительных органов.

На пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле, отвечая на соответствующий вопрос, заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги.

«Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — сказала артистка.

Она также подчеркнула, что не питает теплых чувств к СССР и была рада, что «все это разрушилось».

Тем не менее, Вайкуле поддержала артистов, которых украинские власти внесли в черные списки. Певица уверена, что они — такие же дети, которые «отняты от всего реального».

«И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит», — отметила Вайкуле.

Слова артистки вызвали резкую реакцию со стороны многих известных людей, включая представителей власти. Так, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Вайкуле «вступила на стезю Вахтанга Кикабидзе» и задался вопросом, какими после таких слов будут теперь гонорары певицы, если она отправится с гастролями по России.

Гражданский муж и продюсер народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле Андрей Латковский вступился за певицу и постарался объяснить ее высказывания.

«Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдет, — приводит слова Латковского «Говорит Москва». — Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием. Мы ничего плохого не сделали и не сделаем. Это сумасшествие рано или поздно пройдет. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку — всех».

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе был взвешен в своей оценке, но одновременно расстроен тем, что Вайкуле решила мерить творчество и политические убеждения деньгами.

«Можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит. А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо ... Недопустимо рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелек», — сказал Иоффе.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал слова Вайкуле на пресс-конференции полной ахинеей.

«Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в том числе Сильвио Берлускони (бывший итальянский премьер — «Газета.Ru») и нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини, — возмутился Пушков в твиттере. — А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная».

Член общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский и вовсе обратился к главе министерства Владимиру Колокольцеву с предложением дать правовую оценку фото- и видеоматериалам с концертов певицы и сопоставить их с эпизодами пересечения Вайкуле российской границы.

Ведомство ответило на заявление Хаминского и провело проверку концертной деятельности Вайкуле на территории России.

Согласно отчету главного управления по вопросам миграции МВД России, сотрудники не нашли никаких нарушений и не обнаружили поводов для привлечения артистки к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Сама Вайкуле была возмущена развернувшейся историей вокруг ее слов. Она заявила, что пресса и телевидение «искажают ее слова о Крыме». По словам артистки, она ответила, что исполнителям из ЕС запрещено приезжать в Крым. Это прозвучало в ответ на вопрос, поедет ли она на полуостров по приглашению.