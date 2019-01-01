Кандидат Коломойского? Зеленский подвинул Порошенко в новогоднем эфире

Известный актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он сказал на YouTube-канале своей студии «Квартал 95».

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В своей речи звезда «Слуги народа» назвал три пути для каждого украинца. Первый — спокойно жить в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день, второй — собрать все свои пожитки и уехать за границу в попытке построить жизнь в другой стране.

Сам Зеленский заявил, что выбрал третий путь — постараться собственными силами изменить жизнь на Украине к лучшему.

«Меня давно все спрашивают: «Идешь? Не идешь?» Знаете, в отличие от наших «великих» политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню, — торжественно сказал Зеленский. — Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе».

Актер изначально сделал свое заявление на YouTube-канале студии «Квартал 95», созданной Зеленским. Однако телеканал «1+1», принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому, создал неожиданный прецедент — впервые в истории Украины крупный вещатель передвинул новогоднее поздравление действующего главы государства и за несколько минут до нового года вывел в эфир заявление Зеленского.

Обращение Петра Порошенко было показано уже после полуночи.

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о своих отношениях с миллиардером Коломойским и ответил на опасения многих, что именно олигарх станет руководить страной в случае избрания артиста на пост президента.

«Ну как он может мной управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал, — сказал Зеленский. — Не хочу никого обидеть, но не родился еще тот, кто будет мной руководить. Я управляемый лишь двумя подростками — это мои дети. Игорь Валерьевич — мой бизнес-партнер, и с ним комфортно, кстати, вести бизнес».

Любопытно, что несколькими днями ранее Коломойский также дал интервью Гордону, в котором была снова поднята тема отношений двух известных деятелей Украины.

Коломойский утверждал, что Зеленский решил баллотироваться в президенты страны еще в 2015 году. Олигарх отметил, что идея принадлежит только актеру, и сам он не влиял на решение артиста.

Бизнесмен также опроверг слухи о том, что финансирует предвыборную компанию звезды «Слуги народа», так как не может это сделать «в связи с финансовыми ограничениями, наложенными на его активы Лондонским судом».

Кроме того, бывший губернатор Днепропетровской области сказал, что будет на выборах болеть не только за Владимира, но и за других кандидатов.

«Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича в первом туре, — подчеркнул Коломойский. — Если это будут пять человек, то я буду счастлив, и желаю ему, чтобы он занял свое почетное шестое место. Ющенко на выборах 2010 года какое занял, пятое? Вот я хочу, чтобы Порошенко шестое занял».

Ранее Коломойский неоднократно отмечал, что победы Порошенко на президентских выборах произойти не должно, и действующего главу государства не выберут на второй срок, а также охарактеризовал правление Порошенко словом «аморальность».

В последний день 2018 года на Украине официально стартовала предвыборная президентская кампания. Центральный избирательный комитет объявил о начале приема документов для регистрации от кандидатов. Помимо Зеленского о своем намерении участвовать в выборах заявила Юлия Тимошенко — глава партии «Батькивщина». Тимошенко была премьер-министром Украины с декабря 2007 года по март 2010-го.

В 2009 году она объявила, что будет участвовать в президентских выборах, на которых в 2010 году получила сильную поддержку от избирателей.

Тимошенко заняла второе место в первом туре голосования, уступив Виктору Януковичу, и вышла во второй. В решающем раунде выборов Тимошенко получила примерно на 1,5% голосов меньше, чем Янукович.

На сегодняшний день Тимошенко, согласно соцопросам на Украине, является лидером президентского рейтинга. Петр Порошенко пока не объявлял о своем намерении выдвигаться на второй срок. Впрочем, у наблюдателей мало сомнений, что он пойдет на второй срок.