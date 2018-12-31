Новогодний беспредел: полицейский покорил Россию

Лидером российского проката по итогам 27-30 декабря стала комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», финишировавшая на первой строчке и на прошлых выходных (тогда — в свой стартовый уикенд — полнометражное продолжение популярного сериала, у которого недавно вышел уже четвертый сезон, заработало аж 330 млн рублей). На сей раз лента Ильи Куликова, главные роли в которой исполнили Сергей Бурунов, Александр Петров и Александра Бортич, согласно неофициальным данным, собрала около 230 млн. Если не произойдет ничего экстраординарного в общей сложности проект принесет своим создателем ощутимо больше 1 млрд рублей — что, вероятно, приведет к скорому появлению полнометражного сиквела «Полицейского».

К удивлению экспертов, прочивших очередной (заключительной?) части знаменитой франшизы Тимура Бекмамбетова победу на домашнем рынке в эти выходные, «Елки последние» показали лишь второй результат, продемонстрировав стартовую выручку в примерно 170 млн рублей, благодаря чему плюс-минус повторили результат предыдущей части саги. Есть, впрочем, один важный момент — «Елки новые» появились в кинотеатрах еще 21 декабря 2017 года, а значит, имели куда больше новогодних дней для заработка в сравнении с последователем.

Замкнул первую тройку мультик «Гринч», зеленого ворчуна, мечтающего похитить Рождество, в котором озвучил сам Бенедикт Камбербэтч (отечественные зрители этого, к сожалению, в большинстве своем не услышали). В ходе своего третьего уикенда в российском прокате анимационная экранизация популярной детской сказки Доктора Сьюза пополнила личную кассу еще на 100 млн рублей. Нельзя не отметить, что творение Ярроу Чейни и Скотта Моужера абсолютно феноменально выступает в США, где картина буквально прописалась в топ-10 бокс-офиса. Суммарные сборы мультфильма по миру к настоящему моменту составляет сумасшедшие $469 млн — и это все при бюджете в 75 млн. «Гринч» уже входит в число самых успешных рождественских проектов в истории кино, уступая лишь легендарной семейной комедии «Один дома».

Не самым лучшим образом стартовал и другой новичок недели — отечественный мультфильм «Три богатыря и наследница престола», очередная часть одной из лучших российских франшиз, самобытно рассказывающая о приключениях былинных богатырей. Работа двукратного номинанта на получение премии «Оскар» Константин Бронзит в дебютный уикенд заработала всего 80 млн рублей, показав крайне минорный результат в контексте первичных сборов своих многочисленных предшественников.

Наконец, замкнул топ-5 российского бокс-офиса по итогам прошедших выходных (опять же — согласно предварительным данным) блокбастер «Аквамен», собравший в районе 65 млн рублей. Высокобюджетная лента с мощным кастом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо) и классными спецэффектами стремительно движется к психологической отметке в 1 млрд рублей и, скорее всего, все-таки сумеет ее перешагнуть.

Добавим, что уже на следующих выходных первая пятерка отечественного проката будет выглядеть совершенно иначе — на этой неделе на экраны выходят, в частности, военная драма «Т-34», семейный мюзикл «Мэри Поппинс возвращается», рождественская версия второго «Дэдпула», а также мультик «Снежная Королева: Зазеркалье». И борьба между ними (с участием некоторых «старичков») развернется нешуточная.