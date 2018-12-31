Финал «Мстителей», Тарантино и «Оно 2»: что смотреть в 2019-м

«Стекло» (Glass»); М. Найт Шьямалан; 17 января

В фильме «Стекло» американо-индийский мастер мистического кино М. Найт Шьямалан объединяет героев двух своих предыдущих работ — триллеров «Сплит» (2016), реанимировавшего карьеру кинематографиста после выхода ряда провальных картин, и «Неуязвимый» (2000), много лет назад укрепившего его всемирную известность спустя год после премьеры «Шестого чувства». Согласно задумке создателя (сценарий проекта писал все тот же Шьямалан), в одной психиатрической лечебнице встречаются имеющий множество личностей Кевин Крамб (Джеймс Макэвой), физически одаренный телепат Дэвид Данн (Брюс Уиллис) и гениальный убийца-коллекционер Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон), каждый из которых обладает сверхспособностями. По ходу развития сюжета персонажи совершают побег из психбольницы на острове, чтобы спустя некоторое время начать грандиозную битву, в которой Данн при поддержки девочки-подростка Кейси, главной героини «Сплита», сразится со все теми же Крамбом (а именно его самой ужасной личностью — Зверем) и Прайсом по прозвищу Мистер Стекло.

«Мы» (Us»); Джордан Пил; 28 марта

Вторая режиссерская работа Джордана Пила, дебютный фильм которого — хоррор «Прочь» — удостоился сразу четырех номинаций на «Оскар» («Лучший сценарий», «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер»), забрав по итогам одну статуэтку (за сценарий), в характерном для кинематографиста (то есть очень бодром и в то же время пугающем) стиле расскажет о приключениях семейной пары, приезжающей вместе с детьми и друзьями на отдых в прибрежный городок, где чета останавливается в пляжном домике. В одну из ночей к туристам в гости наведываются жуткие незнакомцы, до боли похожие на них самих. Главные роли в ленте исполнили Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Величайший шоумен»), Анна Диоп («Титаны»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Кара Хэйуорд («Манчестер у моря»), Уинстон Дьюк («Черная пантера»), Тим Хайдекер («Взрослые игры»), а также звезда сериалов «Безумцы» и «Рассказ служанки» Элизабет Мосс.

«Кладбище домашних животных» («Pet Sematary»); Кевин Колш и Деннис Уидмайер; 4 апреля

Первая экранизация Стивена Кинга в списке — по счету, но уж никак не по значимости. На волне ошеломительного успеха «Оно» (тот самый более значимый хоррор десятки, точнее — его сиквел) в Голливуде решили едва ли не массово снимать по произведениям великого писателя, и «Кладбище домашних животных» как раз этот случай. Сюжет ужастика, созданного не особо именитыми режиссерами при участии не самых известных актеров, знаком более-менее всем — семья Луиса Крида переезжает в дом, расположенный рядом с кладбищем для питомцев, куда он вскоре хоронит свою кошку. И на этом — к огромному сожалению персонажей — их проблемы и горести только начинаются.

«Мстители: Финал» («Avengers: Endgame»); Энтони и Джо Руссо; 25 апреля

Как бы кто ни относился к «Мстителям», не признавать величия диснеевской франшизы (и ее всевозможных ответвлений) как минимум глупо — вся та популярность, которой ныне может похвастаться жанр супергеройского кино, во многом связана именно с дельцами из Marvel Studios. В апреле этого года в прокат выходит финальная часть знаменитой саги, которая в очередной раз соберет под одними сводами примерно половину Голливуда, — и это, безусловно, событие. Грядущий фильм братьев Руссо, к слову, станет последней лентой так называемой третьей фазы и прощальным для многих звезд вселенной, включая Криса Эванса, исполнителя роли Капитана Америка.

«Покемон. Детектив Пикачу» («Pokémon Detective Pikachu»); Роб Леттерман; 16 мая

Покемоны наконец-то полномасштабно добрались до Голливуда, и это просто не может не радовать. В основу сюжета новой работы Роба Леттермана, создателя «Подводной братвы», легла популярная видеоигра для приставки Nintendo 3DS «Детектив Пикачу», в которой главный герой — тинейджер Тим — знакомится с говорящим Пикачу (при этом понимать речь электрического существа может только он), чтобы начать расследование, связанное с исчезновением его отца-детектива. Если всего этого вам мало, то просто знайте — самого популярного покемона в мире в этой ленте озвучивает сам Райан «Дэдпул» Рейнольдс — и некоторые шутки Пикачу, надо сказать, будто взяты именно у хулигана-супергероя.

«Аладдин» («Aladdin»); Гай Ричи; 23 мая

Игровой ремейк любимого всеми «Аладдина» за авторством Гая Ричи еще задолго до премьеры сгенерировал вокруг себя какое-то рекордное количество скандалов, связанных в основном с расовыми вопросами (а самый последний — с цветов кожи Джинна, который на первых кадрах со съемок внезапно оказался не синим), но все же остается одной из самых ожидаемых картин 2019 года. Согласно создателям, полнометражная версия культового мультика не будет в точности копировать оригинал — как это было, например, в случае с «Красавицей и чудовищем». Так, в фильме появится новый герой — принц Андерс (Билли Магнуссен), который поборется с обаятельным уличным вором (Мена Массуд) за сердце красавицы Жасмин (Наоми Скотт). Ожидается, что изменения коснутся и животных персонажей (то есть обезьянку Абу, попугая Яго и тигра Раджу) — они получат меньше экранного времени в сравнении с анимационной лентой. Из особо приятных моментов — за музыку в ремейке отвечают композиторы, причастные к созданию чудесного мюзикла «Ла-Ла Ленд». И, да, Джинн (Уилл Смит) тут все-таки будет синим.

«Люди Икс: Темный Феникс» («Dark Phoenix»); Саймон Кинберг; 6 июня

Сверхуспешная спин-офф-сага о Людях Икс, рассказывающая о молодых годах профессора Ксавьера, Магнето и других мутантов, уже в июне пополнится новым фильмом, чьей главной героиней станет небезызвестная Джин Грей, внутри которой кроется попросту сумасшедшая (даже в сравнении с остальными супергероями) сила. Каст проекта — как и у «Мстителей» — впечатляет: уже упомянутый Джеймс Макэвой, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Джессика Честейн и многие другие знаменитости. Роль самой Джин, к слову, исполнит Софи Тернер, известная всему миру благодаря «Игре престолов», в которой она сыграла Сансу Старк.

«История игрушек 4» («Toy Story 4»); Джош Кули; 20 июня

С четвертой частью «Истории игрушек», продолжением абсолютно великой мульт-франшизы (что любопытно, аж девять лет спустя), связаны немалые опасения, касающиеся одного-единственного вопроса: «А нужно ли было вообще трогать идеальную в сюжетном плане трилогию?» Впрочем, что сделано, то уже сделано — остается лишь надеяться, что у Pixar действительно есть какой-то классный план относительно дальнейшей судьбы Вуди и Базза Лайтера. Трейлер анимационной ленты, к счастью, в этом плане сильно обнадеживает.

«Однажды в Голливуде» («Once Upon a Time in Hollywood»); Квентин Тарантино; 8 августа

Автор — человек простой, видит имя Квентина Тарантино — мгновенно добавляет в рейтинг. Новая работа знаменитого режиссера, собравшего в готовящемся фильме настоящую дрим-тим в лице Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, Аль Пачино, Дакоты Фаннинг, Курта Рассела, Эмиля Хирш, Дэмиэна Льюиса, Тима Рота, Майкла Мэдсена и многих других, повествует о вымышленных событиях, происходящих параллельно (и очень рядом) с жестоким убийством членами секты Чарльза Мэнсона беременной супруги кинематографиста Романа Полански Шэрон Тейт (все это, как известно, случилось на самом деле — в 1969 году в Калифорнии) в исполнении Робби. В центре сюжета — некогда большая звезда вестернов Рик Далтон (Ди Каприо) и его друг Клифф Бут (Питт), каскадер-дублер, пытающиеся приспособиться к изменениям в киноиндустрии, которые оставили их фактически без работы. Они же, согласно задумке авторов, являются соседями Полански. Интересно, что при создании фильма Тарантино провел ряд консультаций с Деборой Тейт, родной сестрой Шэрон. По словам женщины, после общения с режиссером она поверила, что тот, создавая драму, руководствуется исключительно благородными намерениями. Говоря о грядущей картине, Дебора также заинтриговала: «Это кино — не то, что люди себе представляют при виде имен Тарантино и Мэнсона рядом».

(From left to right) CLIFF BOOTH and RICK DALTON. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/zb3Jl07dKp — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) 27 июня 2018 г.

«Оно 2» («It: Chapter Two»); Андрес Мускетти; 5 сентября

Учитывая невероятный успех первой части «Оно» (хоррор, на секундочку, лидирует в списке самых кассовых фильмов ужасов с рейтингом «R» в истории США — $327,5 млн на домашней арене), выход сиквела являлся лишь вопросом времени, тем более что продолжение было запланировано создателями заранее — оригинальную историю Стивена Кинга просто разделили на две части. Сюжет ужастика расскажет о все тех же подростках из городка Дерри, только уже сильно повзрослевших: спустя 27 лет после тяжелой победы над демоном Пеннивайзом жизни героев меняет один телефонный звонок, который не сулит им ничего хорошего. Пожалуй, главное отличие второго фильма саги от предшественника — каст, который на сей раз полон голливудских звезд. Роли в ленте, в частности, исполнили Джеймс Макэвой (»…А в душе я танцую», «Искупление») Джессика Честейн («Интерстеллар», «Прислуга») и четырехкратный призер Каннского кинофестиваля Ксавье Долан.