«Аквамен» уплыл от конкурентов

Лидером американского бокс-офиса по итогам 28-30 декабря оказался блокбастер «Аквамен», ставший триумфатором и в прошлые (дебютные для себя) выходные. В ходе заключительного уикенда года фильм Джеймса Вана, ведущие роли в котором исполнили Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо, заработал $51,5 млн, благодаря чему без особых нервов обошел абсолютно всех конкурентов.

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Нельзя не отметить, что домашние сборы супергеройского боевика сравнительно скромны — $189 млн к настоящему моменту. Международная же арена приносит высокобюджетной экранизации комикса DC куда больше позитива — аж $560 млн. Общая выручка фильма, согласно не самым сложным подсчетам, прямо сейчас равна $749 млн — а этом, между прочим, уже 119-й результат в истории (причем покидать кинотеатры лента пока что явно не собирается).

Второй результат показал классический диснеевский мюзикл «Мэри Поппинс возвращается», заработавший за свои вторые выходные в американском прокате 28 млн. В России картина с Эмили Блант, Беном Уишоу, Мэрил Стрип и Колином Фертом, к слову, еще не вышла — отечественная премьера фильма состоится лишь 3 января.

В топ-3 списка также попал «Бамблби», спин-офф «Трансформеров», рассказывающий о приключениях самого милого автобота киновселенной и его юной подружки Чарли. Боевик Трэвиса Найта, стартовавший в США 21 декабря, собрал за минувший уикенд $20,5 млн, доведя свою суммарную кассу по миру до $157 млн.

Прямо следом за тройкой сильнейших расположился великолепный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» (лента, кстати, попали в десятку лучших за 2018 год по версии «Газеты.Ru), для которого эти выходные были уже третьими в прокате. За 28-30 декабря творение Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана заработало чуть более $18 млн, и теперь общая выручка картины, производственный бюджет которой составил $90 млн, равняется $213 млн.

Пятая строчка осталась за криминальным триллером Клинта Иствуда «Наркокурьер», показавшим прирост в 24% относительно предыдущих выходных — почти $12 млн в ходе третьего для фильма уикенда.

Только шестой стартовала политическая драма «Власть», рассказывающая о жизни Дика Чейни, одного из наиболее влиятельных политиков США, — $7,8 млн при около 2,5 тысячах копий. Справедливости ради, дебютировала в Штатах лента, главные роли в которой исполнили Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл и Сэм Рокуэлл, еще 25 декабря и всего за несколько дней возглавила рейтинг самых прибыльных проектов студии Annapurna Pictures.

На седьмой позиции финишировал еще один новичок недели — комедия детективная комедия «Холмс & Ватсон» режиссера Этана Коэна. Новое прочтение произведения Артура Конана Дойля, получившее разгромные отзывы от критиков, заработало в свой стартовый уикенд всего $7,3 млн, не сумев (и это еще мягко говоря) оправдать даже самые скромные ожидания экспертов. И это все с учетом звездного каста, обычно не проваливающегося в финансовом плане, — речь про Уилла Феррелла, Рэйфа Файнса и Джона Си Райли.

Восьмой результат в ходе минувших выходных показала комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс, американская премьера которой состоялась 21 декабря, — $7,2 млн.

Девятое место досталось сиквелу мультфильма «Ральф», вышедшему в прокат почти полтора месяца тому назад и долгое время лидировавшему в Штатах: $6,5 млн.

Наконец, замкнул десятку бокс-офиса абсолютный хит западного проката — анимационная лента «Гринч». За свои восьмые (!) выходные лента заработала $4,2 млн.