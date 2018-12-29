«Дочь ревнует»: Волочкова встретила новую любовь

Российская балерина Анастасия Волочкова побывала в студии провокационного шоу «Секрет на миллион», где рассказала, что в ее жизни появился новый мужчина.

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По словам артистки, теперь она по-настоящему счастлива: «Этот год принес мне самое главное — встречу с человеком, который очень дорог для моего сердца. Он яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним очень хорошо».

Балерина рассказала, что познакомилась с новым возлюбленным на встрече общих знакомых. По ее словам, это не было любовью с первого взгляда, отношения завязались постепенно, «по велению сердца». Известно, что избранник Волочковой обеспечен, он не москвич, но в настоящее время живет в Москве. Кроме того, балерина подчеркнула, что ранее он не состоял в браке.

«У него никогда не было семьи. И в этом нет ничего странно. Ведь многие женщины живут с мужчинами только ради денег, или мужчины, которые женаты, изменяют своим женщинам направо-налево. Что лучше — такая семья или свобода? Он просто насмотрелся на лицемерие своих знакомых, и хотел, чтобы у него всё было по-настоящему», — рассказала она.

Скандальная танцовщица отметила, что ее новый мужчина очень ревнив, и они уже несколько раз ссорились. Волочкова также рассказала о том, как складываются отношения ее нового избранника с 13-летней дочерью Ариадной. По словам Анастасии, девочка ревнует, ей хочется, чтобы мама принадлежала только ей.

Балерина призналась, что справиться с возникшими трудностями в семье ей помогают длительные разговоры по душам. Волочкова убеждена, что со временем ей удастся объяснить дочери, что быть одинокой для нее невыносимо, и та со временем все обязательно поймет.

Ранее Волочкова высказалась в поддержку известной телеведущей Ксении Собчак, которая на днях схлестнулась в матерном инстаграм-баттле с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

По словам балерины, их дружба с Собчак длится уже лет двадцать. Имея большой опыт общения с хейтерами, Анастасия отметилась в комментариях под гневным постом Собчак в адрес Шнурова: «Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе!»

Помимо Волочковой, на резонансную тему конфликта между телеведущей и шоуменом высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. Будучи одним из главных противников использования мата в публичном пространстве, он не мог остаться в стороне. По его мнению, подобную форму публичного неуважения к обществу следует наказывать как минимум огромными штрафами.

«Мат в общественном пространстве — это деградация, прежде всего культурная деградация. Материться в общественном месте — это, извините, как публично справлять нужду. И я бы даже поспорил, что более «деградантски» выглядит. Возможно, это даже хуже, чем публично испражняться», — заявил Милонов в беседе с ФАН.

Своим мнением также поделился другой сторонник введения наказаний за использование нецензурной лексики на ТВ и в интернете — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Недавно я принимал участие в федеральном эфире на ТВ, и впервые идея о многомиллионных штрафах для публичных людей за мат была озвучена именно там. Речь шла о любых публичных проявлениях неуважения к обществу, как в интернете, так и вне его. Однако меня беспокоит именно обилие мата от публичных людей в социальных сетях, — заявил Манукян. — У них десятки и сотни тысяч, даже миллионы подписчиков. Не открою большую тайну, если скажу, что лидером по части злоупотреблений нецензурной лексикой является Шнур. А его последняя матерная стихотворная перепалка с Ксенией Собчак в соцсетях является ярким примером того, за что стоило бы накладывать крупные штрафы».

Напомним, что конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался после того, что музыкант опубликовал в своем инстаграме стихотворение, предположительно основанное на слухах о разладе между Ксенией и ее супругом Максимом Виторганом.