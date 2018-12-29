Если б мне платили каждый раз: чего добилась Монеточка

Российская поп-исполнительница Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, заняла второе место в рейтинге молодых музыкантов, привлекших своим творчеством внимание местных властей. Ей удалось заработать 31,5 млн рублей по итогам уходящего года. Об этом сообщает издание The Bell.

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По данным СМИ, помимо выручки от концертной деятельности 20-летняя певица смогла заработать около 12 млн рублей на продаже записей и стриминге. Уточняется, что у артистки более 4 млн слушателей на платформе »Яндекс. Музыка». Небольшая доля доходов Монеточки, около 10%, пришлась на мерч.

Как отмечает издание, восходящая звезда отечественной поп-сцены стала популярна в сети еще в 2015 году благодаря простым песням, «исполненным запоминающимся высоким голосом». В одном из своих интервью Гырдымова рассказывала, что за свое первое выступление получила всего 10 тыс. рублей.

В 2016-м артистка совместно с популярным хип-хоп исполнителем Noize MC выпустила совместный трек, которым спустя некоторое время заинтересовался Следственный комитет. По утверждению московского адвоката Сергея Афанасьева, подавшего заявление на музыкантов, в тексте песни есть строчки, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних к суициду. Сами исполнители утверждали, что композиция является сатирой.

Монеточка обрела популярность после выхода альбома «Раскраски для взрослых», главным хитом которого стала песня «Каждый раз».

На первой строчке рейтинга The Bell оказался 24-летний рэпер Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей. В 2018-м ему удалось заработать 53 млн рублей. При этом выручка от концертов — не единственный источник его дохода, музыкант заключил контракт с лейблом Universal Music Russia на 10-20 млн рублей. Согласно близкому к исполнителю источнику, еще около 60 млн рублей он заработал благодаря выступлениям на корпоративах.

27 ноября стало известно о том, что концерт Элджея в Якутске был отменен из-за угрозы срыва. Накануне управление образования администрации города заявило, что «репертуар исполнителя может вызвать у детей желание, в частности, употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

Замыкает тройку лидеров 25-летний хип-хоп исполнитель Хаски, которому в этом году от властей досталось больше, чем остальным участникам рейтинга. 21 ноября концертный зал в Краснодаре отменил выступление артиста из-за давления прокуратуры, а самого рэпера задержали за хулиганство. Кроме того, его клип на песню «Иуда» был заблокирован на ютьюбе в России «по требованию государственных органов».

По данным СМИ, большая часть выручки скандального хип-хоп исполнителя пришлась на доходы с концертов (19,1 млн. рублей) — в 2018 году Хаски проехался по 31 городам России в рамках своего тура. Как отмечает издание, сам рэпер отказался комментировать свои доходы, но по словам источника, близкого к его команде, на данный момент работа «по сути выходит в ноль», так как любой доход «сразу идет в дело».

Следом за Хаски на четвертой строчке в списке числится 21-летний рэпер Face, который один из первых попал под массовые проверки текстов «на экстремизм и пропаганду наркотиков». В уходящем году хип-хоп исполнитель заработал порядка 12,7 млн рублей. При этом продажа мерча принесла Face более 7,5 млн рублей.

В рейтинг также вошли следующие отечественные музыканты: 22-летний рэпер Лев Голубин (Фараон), заработавший в этом году 12 млн рублей, один из самых ярких фрешменов этого сезона Александр Бузе, известный под псевдонимом GONE.Fludd (12 млн рублей), а также «Пошлая Молли» (примерно 6 млн рублей), Matrang (5,3 млн рублей), Ic3peak (3,9 млн рублей) и другие.

В основу рейтинга легли данные стоимости концертов исполнителей в городах-миллионниках, Москве и Санкт-Петербурге. При подсчете выручки учитывался доход артистов, исходя из числа концертов в их турах.

Ранее президент России Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству, в ходе которого призвал избегать крайностей с запретами в молодежной культуре. Глава государства также отметил, что «способ «хватать и не пущать» — самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать».