«Звонили Меладзе и Певцов»: кто «впаривает» россиянам товары

Российский актер Дмитрий Певцов заявил о том, что не принимал участие в записи голосовой рекламы ювелирных изделий, на которую за последнее время поступило много жалоб. Россияне рассказывают о телефонных звонках, после ответа на которые включается голос, представляющийся той или иной знаменитостью и предлагающий купить что-нибудь в ювелирном магазине со скидкой.

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Оказавшийся в числе «звонивших» актер Дмитрий Певцов рассказал Пятому каналу, что думает об этом лживом маркетинге.

«От моего имени звонки могли бы быть только, если бы я их сам записал. Если кто-то пользуется моим именем — это уже проблема этих людей, связанная с законом РФ, и тех, кто верит этим самозванцам», — заявил артист.

При этом Дмитрий отметил, что подобный маркетинговый ход действительно существует и многие артисты принимают участие в подобных компаниях официально.

«Я знаю такой метод рекламного использования голоса. И я знаю людей, которые так записывались, и мне тоже предлагали. Зарабатывать деньги можно и таким способом, очевидно. Но я такого не записывал», — поделился Певцов.

Дмитрий предположил, что от его имени россиянам звонил кто-то другой. Вполне вероятно, что это был какой-то талантливый пародист, которому удалось умело сымитировать голос популярного актера. Помимо Лжедмитрия Певцова, граждане жаловались на звонки, в которых имитировались голоса других знаменитостей — Димы Билана, Валерия Меладзе, Дмитрия Дюжева, Анфисы Чеховой, Анны Семенович и других.

По информации сайта kp.ru, звезды отечественного шоу-бизнеса звонят по одному или даже все вместе.

«Мне уже звонили все трое. Причем обращаются по имени. Говорят, что я принцесса, красотка, заслуживаю самого лучшего, ну и потом идет реклама ювелирки. Билан, кстати, обещал записать мой телефончик», — рассказала собеседница сайта по имени Татьяна.

Житель Барнаула Евгений сообщил, что робот назвал его «Евгенией», обращаясь к нему в женском роде. По словам одного из собеседников «Газеты.Ru», ему позвонил певец Дима Билан, спрашивал, как дела, и за хорошее поведение в течение года предлагал выбрать подарок со скидкой. Другим «докучал» Валерий Меладзе. Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что когда-то делал покупки в этом ювелирном магазине, и у него, вероятно, осталась скидочная карта. Предполагается, что контактами покупателей «звезды» завладели именно после заполнения анкеты на получение подобных карт.

Изучив сайты с отзывами о телефонных номерах, корреспондент «Газеты.Ru» сделал вывод, что проблема «звездного спама» уже разошлась по многим регионам.

«Звонил Меладзе, то есть робот-звонилка с его голосом, поздравлял с Новым 2019 годом, и зазывал за покупками. Связываться не стоит», — рассказал один из пользователей.

«Это спам-звонок... Весь декабрь от лица магазина звонят известные личности (Дюжев, Билан, Меладзе), не сами — это запись голоса, поют в трубку песни, говорят комплименты ну и, конечно, рекламируют ювелирные украшения. Будьте бдительны, не тратьте свое время зря», — написал другой.

Стоит отметить, что на сайте ювелирного магазина действительно присутствует реклама с музыкантом Дмитрием Биланом. Посетителю предлагается оставить свой номер телефона, чтобы получить поздравление от популярного исполнителя. Другие артисты, о которых сообщали интернет-пользователи, на сайте отсутствуют.

«Газета.Ru» направила запрос представителю Димы Билана, но не смогла получить оперативный комментарий. Официальный представитель Валерия Меладзе комментировать ситуацию отказался.

Звонки, в рамках которых с абонентом общается не оператор, а робот, называются автообзвоном (англ. «robocall»). Этот рекламный инструмент давно используют банки, магазины, салоны красоты, фитнес-залы, а также другой бизнес, чтобы информировать своих клиентов об услугах и акциях. Такой способ является довольно простым и не требует особых денежных затрат.

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», автообзвон, в котором предлагаются товары или услуги, является рекламой. Из российского законодательства следует, что при этом необходимо предварительное согласие абонента на получение подобной рекламы. Распространение рекламы можно считать незаконным, если рекламодатель не представит доказательства того, что было получено согласие адресата.

Нарушение этого требования может повлечь административную ответственность по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ в виде денежного штрафа от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.