«Сорокалетний трус»: Птаху били битой, а затем — смеялись

На популярного рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, в центре Москвы напали мужчины c битой. Они подкрались к музыканту сзади и нанесли удар, снимая происходящее на видео. Птахе пришлось убегать от нападавших до ближайшего торгового центра, где ему помогли охранники, а позже приехал наряд полиции. Лидером злоумышленников оказался рэпер Obe 1 Kanobe, настоящее имя которого Никита Карнобович.

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Пострадавший не получил серьезных увечий и не обращался в медучреждения, передает ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера Птахи Марину Евстигнееву.

После происшествия Нуриев прокомментировал случившееся в беседе с корреспондентом РЕН-ТВ.

«Я вышел погулять с собакой и на меня напали какие-то люди с битой. Я начал от них сваливать. Я цел, здоров и со мной все хорошо. Претензий ни к кому не имею», — сказал Птаха.

Нуриев добавил, что побежал от нападавших в первые попавшиеся на пути ворота, чтобы попросить о помощи находившегося там сотрудника Росгвардии.

Адвокат пострадавшего рассказал, что доставленный в ОВД Красносельское рэпер отказался писать заявление на напавших на него людей.

«В качестве свидетеля он также особо ничего не пояснил. Все процессуальные формальности были соблюдены и возбуждены два уголовных дела – по хулиганству и нападению на сотрудника полиция. Сейчас ведется поиск нападавших», — сообщил защитник Птахи.

В день происшествия рэпер обратился к своим обидчикам через СМИ.

«Вы, господа, не умеете этого делать и поэтому этого делать не стоит. Это во-первых. Во-вторых, если у вас есть дух, нам бы стоило встретиться и решить вопрос без переломов сотрудникам полиции», — сказал Птаха.

Позднее в твиттере рэпера Никиты Карнобовича появилось видео нападения, которое свидетельствует о том, что инцидент был спланирован. В богатом на нецензурную лексику ролике видно, как молодой человек подбегает к гуляющему с собакой Нуриеву и наносит ему удар битой. Пострадавший бросается бежать. В руках оператора и самого Птахи на видео были замечены пистолеты.

Помимо ролика Карнобович опубликовал в твиттере десятки издевательских записей, называя Нуриева «чемпионом по бегу», «стукачом» и «сорокалетним трусом». Также он отметил, что Птаха был вооружен охолощенным пистолетом, который достал для устрашения обидчиков. Один из подписчиков Obe 1 Kanobe осудил Нуриева за обращение в полицию, напомнив, что во время прошлой потасовки с Карбоновичем Птаха привел с собой «бригаду в 15 человек».

Нападение на Птаху произошло рядом с охраняемой Росгвардией территорией. Оба рэпера предлагали друг другу продолжить выяснение отношений на кулаках, но ни один не решился положить оружие на землю. По данным СМИ, от рук злоумышленников пострадал находившийся рядом охранник, которому сломали руку.

Незадолго до случившегося Давид Нуриев вместе с рэпером Жиганом (Романом Чумаковым) принимал участие в заседании Госдумы, на котором обсуждались отмены концертов молодых исполнителей в России. Выступая на мероприятии, Птаха назвал концертные проблемы некоторых отечественных музыкантов примером «проявления цензуры», подчеркнув, что воспитанием детей должны заниматься родители, а не их кумиры.

«Объясните мне, на каком основании местные власти запрещают концерты артистов? Это проявление цензуры. Артисты теряют публику, организаторы — деньги, зрители — настроение. Я сам отец, но я не считаю, что музыканты в чем-то виноваты. Музыканты — творческие личности. Если они будут думать, а вдруг их услышит ребенок и сделает что-то нехорошее, то на этом искусство заканчивается. Воспитывать детей должны родители. Почему вы нас обвиняете в своих «дырках», в том, что вы не смогли сами сделать. В том, что молодежь разлагается, не мы виноваты, а вы», — говорил Птаха.