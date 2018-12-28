«Не отпрашиваясь»: Песков рассказал, почему сбежал от Путина

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского главы Владимира Путина, рассказал о причинах «побега» с президентского приема в Большом театре, состоявшегося 27 декабря. По словам Пескова, пропустить мероприятие ему пришлось из-за супруги-фигуристки Татьяны Навки, у которой в тот же день была премьера мюзикла «Аленький цветочек», где она исполняет главную роль.

«Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать «Щелкунчика», но, естественно, я в этот день не мог быть на «Щелкунчике», надо было быть здесь»,

— сказал Песков.

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В преддверии старта мюзикла он также выразил мнение, что шоу — учитывая силы, вложенные в спектакль Навкой — должно получиться фееричным.

«Судя по тому, сколько я не видел свою жену, это должно быть что-то фееричное, — передает его слова РИА «Новости». — Мы так редко встречаемся последние месяцы, потому что много работы и у меня, и у нее. Но, на самом деле, действительно, вся команда работала на износ уже очень давно. Ребята болеют своим делом, им можно позавидовать. Они настоящие профессионалы».

Комментируя представление уже после его завершения, Песков, не скрывая эмоций, признался, что остался в восторге от увиденного.

«Очень понравилось, это такая серьезная работа. И главное, что это действительно сочетание и музыки, и фигурного катания, и исполнителей очаровательных. Некоторые песни вообще станут хитами, должны. Ну и, конечно, моя очаровательная жена»,

— цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

В разговоре с журналистами Песков также добавил, что когда влюбился в свою нынешнюю супругу, не знал о ее выдающихся спортивных заслугах. 43-летняя фигуристка, напомним, является трехкратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой Турина в танцах на льду. Всех этих титулов она добилась, выступая в паре с Романом Костомаровым. Из профессионального спорта партнеры ушли сразу после победы на Олимпийских играх 2006 года.

Ранее Татьяна, ставшая гостьей программы «Судьба человека», рассказала о причинах ссор с 51-летним Песковым. По ее словам, многие конфликты в их семье возникали на почве бытовых вопросов.

«Раньше, когда только начинали жить вместе, ссорились из-за каких-то мелочей. Мне все время хочется перемен. Передвинуть кресло, купить какие-то новые вещи для интерьера. Создавала хаос. Сейчас этой проблемы уже нет. Может, из-за того, что мы весь дом обустроили. Помню, пару лет назад я решила сменить шторы. Повесила новые, и мужу они не понравились. Он дал мне день, чтобы я от этих штор избавилась. Но спустя два года я все равно их повесила, добилась своего», — призналась спортсменка.

При этом супруги, как подчеркнула сама Навка, стараются всегда поддерживать друг друга, несмотря на плотность графиков.

«Какие советы я могу ему дать по поводу политики? Конечно, всегда выслушиваю мужа, спрашиваю, как у него дела на работе, могу высказать свою точку зрения. Он часто приходит домой после 23.00, иногда задерживается до часу ночи. Снимаю усталость лаской, поцелуем, как и любая другая женщина.

При этом у супруга всегда находится время, чтобы выслушать и поддержать меня. Когда я готовила шоу «Руслан и Людмила», он был рядом, помогал, говорил, что все получится», — отметила Татьяна.

Фигуристка также поведала, что им с Песковым со временем все-таки удалось подружиться с детьми партнеров от предыдущих отношений.

«Конечно, у Саши был трудный подростковый возраст. Тогда она могла фыркнуть, что-то неосторожное сказать, но сейчас этой проблемы нет. Она очень прислушивается к Дмитрию. Я детей мужа тоже обожаю. Люблю, хотя и ругаю иногда. Нам очень повезло, что наша младшая дочь Наденька родилась таким солнышком. Она нас всех объединяет. Всегда бежит обниматься и целоваться, ее все обожают», — приводит ее слова Starhit.