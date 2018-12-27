«Не лежал лицом в салате»: Шейнин о скандальном корпоративе

Телеведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин прокомментировал скандальное видео с новогоднего корпоратива, которое ранее вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Ролик с ругающимся матом и, возможно, нетрезвым журналистом попал в сеть 25 декабря. Позднее стало известно, что его выложила в интернет одна из сотрудниц популярного ток-шоу, которая, согласно СМИ. «не хотела его подставить», а, наоборот, очень «гордится работой» в команде.

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Автор записи запечатлела Шейнина, одетого в майку с английским ругательством, на сцене заведения, в котором проходила встреча. По ходу ролика телеведущий с использованием нецензурной лексики требует от всех присутствующих — «кто работает и хочет продолжать работать в программе «Время покажет» — взять в руки бокалы.

Примечательно, что противоречивое видео провисело в сети всего несколько минут, после чего было удалено, однако некоторые пользователи успели скачать его и перепостить.

По словам самого Шейнина, он не ожидал, что празднование Нового года в компании сотрудников передачи окажется в центре скандала. «Вот по какому угодно поводу ждал нового обострения внимания к своей скромной персоне, но... Уж точно не по поводу отмечания Нового года с командой «Время покажет», — написал Шейнин в фейсбуке.

Кроме того, он назвал издания, которые занимаются освещением видеоролика, «хомячками от журналистики» и «занудными ханжами». Шейнин также подчеркнул, что если бы у него была возможность изменить что-то им сказанное, он бы оставил все, как есть.

«Ну, и напоследок: многие из высокоморально кудахтающих петушков обсуждают видео без видео, а я ничего бы в сказанном мною там не изменил. И если что-то покажется не так — вы либо зануда, либо ханжа, либо занудная ханжа»,— язвительно отметил он.

В интервью «Комсомольской правде» телеведущий рассказал, что стал жертвой кампании, которая была направлена не на него лично, а на Первый канал. По его словам, празднование даже не было корпоративом. «Заказали место и оплатили праздник сами», — отметил Шейнин.

«У некоторых людей есть задача взбивать недружелюбную пену вокруг меня и моих единомышленников. <...> Сам я осознаю, что для них мишенью не являюсь, — пояснил журналист. — Их мишень — Первый канал, где я работаю. Именно поэтому манипуляторы придумывают подобные заголовки: «Первый гуляет» и прочее».

По мнению Шейнина, в его поведении не было ничего «резонансного» и выходящего за «рамки вечеринки». Он подчеркнул, что СМИ (в частности, украинские издания) намеренно манипулируют общественным сознанием, прибавляя к событию слово «дебош».

«Меня не выносили оттуда на руках. Я не дрался. Не лежал лицом в салате. Я просто стоял с рюмкой в руке, при этом совершенно неясно было, сколько выпил, и просил всех наполнить бокалы. Но видео не публикуют, чтобы здравомыслящие люди не смогли сделать выводов», — заключил он.

После попадания ролика в интернет многие пользователи сети возмутились поведением ведущего федерального канала. «И это интеллигенция современной России?», «Пусть страна знает своих героев, а то они потом людей общаться учат с ТВ», «Лицо нашего телевидения как оно есть» и другие подобные комментарии буквально заполонили интернет.

Сам Шейнин при этом подчеркнул, что на вечеринке он «был самим собой»: «Все, кто меня видел, знают, что в лексиконе у меня есть и матные слова. Даже в эфире это иногда проскальзывает — что неправильно, подчеркну!».

Кроме того, он напомнил, что не ведет программу «Разговоры о трезвости» и не работает на канале «Спас», поэтому не видит смысла «блюсти моральный облик страны».

Телеведущий Артем Шейнин не раз использовал нецензурную лексику в эфире общественно-политической передачи «Время покажет». Так, в июне этого года он выругался матом во время обсуждения матча чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем в прямом эфире. Тогда руководство Первого канала назначило журналисту штраф.