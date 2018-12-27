Курсы валют$ 69.71 (+0.947) 79.77 (+1.796)
Москва: -11°C
Опять, Марат? Тарасова высказалась о рукоприкладстве Башарова

Тарасова отреагировала на информацию об избиении Башаровым жены

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об избиении жены актером Маратом Башаровым. Несколько лет назад Тарасова публично раскритиковала артиста за схожий инцидент, в котором пострадала его предыдущая супруга.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать избиение жены актером Маратом Башаровым, которого она знает еще со времен съемок спортивно-развлекательной передачи «Ледниковый период». Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», касающийся скандального инцидента с участием артиста, Татьяна Анатольевна заявила, что «не будет ничего говорить» на эту тему, а затем бросила трубку.

Реклама

В свою очередь теща 44-летнего Башарова раскрыла некоторые подробности нападения актера на ее дочь Елизавету Шевыркову. Как рассказал неназванный источник в больнице, пообщавшийся о случившемся с тещей Марата, супруга артиста приехала в госпиталь примерно в 05:00 по московскому времени в сопровождении матери. Согласно ФАН,

Башаров напал на супругу в лифте жилого комплекса несколькими часами ранее. Отмечается также, что женщина убегала с ребенком от мужа, но он догнал ее и ударил.

Об избиении Шевырковой стало известно утром 27 декабря благодаря брату Елизаветы Федору, подтвердившему слухи о попадании жены Башарова в больницу.

«Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — приводит слова Федора StarHit.

По информации РЕН ТВ, в результате избиения Елизавета провела в госпитале всю ночь в компании матери. Брат Шевырковой при этом заявил, что произошедший случай стал далеко не первым инцидентом с рукоприкладством Башарова в отношении женщины.

Так, первая подобная ситуация, по его словам, случилась еще в минувшем году: по ее итогам Елизавете пришлось обратиться в травмпункт с повреждением руки. Родные Шевырковой тогда предпочли не распространяться о случившемся из-за Марселя, общего сына четы, которому минувшим летом исполнилось всего два года.

Буйный характер актера проявился еще в ходе его предыдущего брака, заключенного с Екатериной Архаровой в мае 2014 года. Всего спустя пару месяцев после бракосочетания женщина, согласно СМИ, была помещена в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. В ноябре того же года Екатерина стала гостьей программы «Пусть говорят», на съемках которой подробно рассказала об избиении мужем. В 2015-м они развелись.

Тот инцидент, как оказалось впоследствии, сильно задел Тарасову, коллегу Башарова по нескольким сезонам шоу о фигурном катании «Ледниковый период». Встретившись с артистом в студии программы «Сегодня вечером», Татьяна Анатольевна резко осудила поведение Марата, призвав его «тактично извиниться».

«Тебе слова, Марат, сейчас никто не давал, — сказала тренер. — Либо ты извинишься сейчас тактично, либо я отсюда ухожу. Тебе вообще не за столами сейчас сидеть и кубки показывать. Тебе в другом месте надо…»

Сам Башаров в ответ на претензии Тарасовой заявил, что «все люди ссорятся», а Татьяна Анатольевна «не знает, что было на самом деле и кто кого бил». Вместе с тем артист все-таки принес извинения Екатерине, посетовав, что «не оправдал надежд».

Архарова, что примечательно, решила не подавать в суд на артиста, пожалев дочку Башарова Амели от фактического брака с Елизаветой Круцко, с которой актер расстался еще в 2009-м.

«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — говорила Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели, она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

В ноябре минувшего года Марат, выступая на Первом канале, отверг все обвинения Екатерины, попутно призвав Тарасову «верить не слухам, а сердцу».

«Говорили, что я избил ее жестоко, но такого не было, — заявил артист. — Это было ужасно. К тому же, после скандала от меня отвернулись многие друзья. Например, Татьяна Тарасова. Она перестала со мной общаться, да и сейчас не выходит на контакт. Татьяна Анатольевна, я вас очень люблю. Не верьте слухам, верьте своему сердцу».