«Ужасно несмешно»: критики разнесли фильм «Холмс & Ватсон»

Новая совместная работа актеров Джона Си Райли и Уилла Феррелла «Холмс & Ватсон» получила редкую отрицательную оценку на агрегаторе рецензий кинокритиков Rotten Tomatoes. На следующий день после мировой премьеры, состоявшейся 25 декабря, рейтинг фильма оставался на отметке в 0%.

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В новом прочтении истории персонажей Артура Конана Дойля сценарист и режиссер Этан Коэн заставляет сыщиков раскрывать дело об убийстве в Букингемском дворце. В их распоряжении оказывается всего несколько дней, а следующей жертвой должна стать королева Виктория. За преступным планом скрывается криминальный гений — профессор Мориарти, которого герои должны остановить.

У фильма «Холмс & Ватсон» не было предпоказов для прессы и критиков, отмечает The Hollywood Reporter. Поэтому все обзоры вышли после премьеры — и даже нейтральные среди них найти трудно.

Корреспондент The Hollywood Reporter Франк Шек заявил, что этот «ужасно несмешной фильм» недостоин таких звезд, как Ребекка Холл и Келли Макдональд.

«Многочисленные талантливые американские актеры потратили свое время впустую на съемках в этом фильме. Неудивительно, что он не был предварительно проверен критиками», — написал Шек.

Дэвид Эрлих из IndieWire сказал, что целый фильм «Холмс & Ватсон» заставлял его смеяться меньше, чем отдельные сцены в «Сводных братьях», где во главе сюжета также был дуэт актеров Джона Си Райли и Уилла Феррелла. За отсутствие последовательности в сюжете и плохое качество шуток он раскритиковал режиссера и сценариста.

«Коэн просто швыряет в стену полусмешные шутки в надежде, что некоторые из них «зайдут». Но они не «заходят», — написал он.

Как и Шек, Эрлих отметил, что фильм не использует таланты хороших актеров, чьи возможности зрители могли оценить в работе на других проектах.

«Единственная непреодолимая загадка в отношении «Холмса & Ватсона» заключается в том, как много смешных людей втиснули в такой несмешной фильм», — сказал критик.

О том, что это «худшая интерпретация истории сыщика с Бейкер-стрит», написал обозреватель AV Club Игнатий Вишневский. Как и его коллеги, критик заметил, что игра Феррелла и Рейли была «нехарактерно несмешной и мучительно неловкой».

«Можно назвать это провалом практически на всех уровнях, ведь предварительно фильм создавал впечатление проекта с большими амбициями. В итоге он оказался пронизанным атмосферой крайней лени. Это дешево и безвкусно», — заключил Вишневский.

Сэнди Шефер из Screen Rant также назвал картину «ленивой комедией», которая не в состоянии использовать таланты Феррелла и Рейли из «Рики Бобби: Король дороги» и «Сводных братьев». Шефер пожалел актерский состав, вынужденный отыгрывать «утомляемый, безвкусный, а иногда и просто сбивающий с толку устаревший юмор».

Далее он привел пример одной из устаревших шуток: Холмс в исполнении Феррелла не может поверить, что врачом является женщина.

«Этот фильм должен был быть выпущен несколько лет назад или не выпущен вовсе», — заключил Шефер.

Джеффри Макнаб из The Independent поставил «Холмсу & Ватсону» две звезды из пяти. В своем отзыве критик оправдывал Феррелла и Рейли, которые «изо всех сил пытались быть забавными», как и подобает их персонажам.

«Феррелл предстает в знакомом образе блаженной и невозмутимой невинности. Комическая составляющая его актерской игры все еще безупречна, но само по себе это не может спасти фильм, который был составлен таким элементарным образом», — написал он.

Макнаб добавил, что фильм «приведет в замешательство любителей Шерлока Холмса и расстроит поклонников снявшихся в картине актеров».

Самым нейтральным оказался отзыв Бена Кенигсберга из New Tork Times, который написал, что экранная химия Феррелла и Рейли положительно повлияла на «тусклую» комедию.

«В их осеннем сиянии все еще есть нерегулярная радость», — написал критик. Он также отметил, что персонаж Лорен Лапкус «вызывает несколько улыбок».