Умер русский голос Сталлоне

На 66-м году жизни скончался знаменитый отечественный актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Об этом в фейсбуке сообщил друг артиста Олег Хартулари.

«Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов. Царствие тебе небесное! До встречи!» — написал он.

Согласно СМИ, российского артиста не стало еще 25 декабря. Причина его смерти до сих пор выясняется.

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Дмитрий Матвеев родился 13 марта 1953 года в городе Потсдам на территории ГДР. Близок к искусству будущий артист был с самых ранних лет: его родители являлись театральными работниками (отец — машинистом сцены; мать — гримером), благодаря чему у мальчика еще в детстве появилась мечта стать актером. После возвращения в Москву Матвеев сумел поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии, а уже по его окончании был распределен на «Мосфильм», где впоследствии работал на протяжении десяти лет.

На большом экране Дмитрий дебютировал еще в 1960-м году, снявшись в эпизодической роли в ленте «Пусть светит». Гораздо позднее — уже после выпуска из высшего учебного заведения — Матвеев стал регулярно сниматься в кино,

сыграв, в частности, в фильмах «Осенний марафон», «Тегеран-43», «Василий Буслаев», «Семейное дело», «Экзамен на бессмертие», «Вариант «Зомби», «И на камнях растут деревья», «Бармен из «Золотого якоря», «Летние впечатления о планете Z», «Криминальный квартет», «Фирма приключений» и многих других. В общей сложности на счету артиста более 30 ролей в различных полнометражных и многосерийных проектах.

Известность Дмитрию принесли съемки в ленте «Государственная граница. Год сорок первый», в которой он сыграл начальника погранзаставы Сушенцова. За данную актерскую работу он впоследствии был удостоен звания лауреата премии КГБ СССР в области литературы и искусства.

Заниматься дубляжем Матвеев начал в ходе 1980-х. Его голосом говорили многие голливудские звезды, включая Вина Дизеля («Спасти рядового Райана», «Черная дыра»), Мэла Гибсона («Смертельное оружие 4»), Сильвестра Сталлоне («Наемные убийцы», «Специалист», «Разрушитель», «Оскар», «Танго и Кэш», «Кобра»), Джорджа Клуни («Гравитация») и Кевина Костнера («Тринадцать дней»).

В 90-е он также частенько озвучивал рекламные ролики и являлся закадровым голосом некоторых передач на национальном телевидении («Дорожный патруль», «Час пик»). В последние годы жизни Матвеев регулярно появлялся в эпизодических ролях в российских сериалах. По информации прессы, его последней работой стало участие в фильме «Вратарь Галактики», премьера которого запланирована на октябрь будущего года.

Отметим, что лишь минувшим летом не стало Юрия Мартынова, другого знаменитого отечественного актера театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист России скончался в возрасте 84 лет в самом начале августа.

Мартынов, в частности, снялся в таких популярных фильмах, как «Неуловимые мстители», «Жестокий романс», «Гусарская баллада» и «Вокзал для двоих». Кроме того, его голосом говорят персонажи многих зарубежных картин, включая «Звуки музыки» с Кристофером Пламмером, «Жандарм в Нью-Йорке» с Луи де Фюнесом и «Ганди» с Беном Кингсли.

Комментируя кончину товарища, коллега артиста по Театру киноактера Тамара Семина подчеркнула, что Мартынова любили все, с кем он общался.

«Замечательный, чудесный, преданный, однолюб, — рассказала Семина. — У него прекрасная семья, великолепные отношения в коллективе. Настоящая душа компании. Юру все просто обожали! Он был тихим, спокойным, но с потрясающим юмором. Уходят самые потрясающие и замечательные люди».

В свою очередь заслуженная артистка России Инна Выходцева отметила, что знала усопшего еще со времен учебы во ВГИКе.

«Мы учились на параллельных курсах. Он был замечательным актером и человеком. Отличный семьянин, любил только одну женщину. Очень тосковал, когда она умерла, — приводит слова артистки RT. — Он был образцом. Таких актеров практически нет, это большая утрата. Я очень скорблю по нему. Наша молодость прошла во ВГИКе, жизнь — в Театре киноактера. Невозможно привыкнуть к тому, что мы все уходим. Для меня уход Юры — большая трагедия».