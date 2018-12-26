«Это фейк»: в Голливуде обнаружили обман в фильме «Один дома»

Знаменитая сцена из культового новогоднего фильма «Один дома» оказалась ненастоящей. Об этом рассказал американский актер и сценарист Сет Роген в своем твиттере.

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Речь идет о кадрах из черно-белого фильма «Ангелы с грязными душами». Фрагмент со стрельбой данной картины герой Маколея Калкина Кевин Маккалистер использовал, чтобы отпугнуть доставщика пиццы и грабителей в первой части дилогии, и работников отеля во второй. Многие поклонники серии долгое время считали, что эти фрагменты – отрывки из старого фильма. Действительность оказалась шокирующей. Режиссер фильма специально снял несколько черно-белых фрагментов для производства «Один дома» и «Один дома 2».

В 1938 году вышла картина «Ангелы с грязными лицами» режиссера Майкла Кертица, в которой главную роль исполнил актер Джеймс Кэгни. Вероятно, режиссер Крис Коламбус и сценарист Джон Хьюз сделали аллюзию на этот фильм.

«Все мое детство я думал, что старый фильм, который Кевин смотрит в «Один дома» («Ангелы с грязными душами») на самом деле был каким-то старым фильмом», — написал Роген.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie. — Seth Rogen (@Sethrogen) 25 декабря 2018 г.

Роген написал на своей странице в твиттере, что заблуждался все свое детство. Оказалось, не он один.

Заявление сценариста расстроило многих поклонников картины, которые верили в существование фильма. Сцена с эпизодом из него является одной из самых цитируемых. Фраза из нее «сдачу оставь себе, грязное животное» стала мемом и частью поп-культуры.

Новость также шокировала суперзвезду киновселенной Marvel Криса Эванса. Его негодование разделил знаменитый коллега по цеху Ник Кролл, сценарист Родни Ротман и множество пользователей соцсетей.

Информация об «Ангелах с грязными душами» не скрывается создателями «Одного дома», однако до сих пор остается малоизвестным фактом для многих зрителей.

Фильм «Один дома» Криса Коламбуса и Джона Хьюза вышел в 1990 году. В 1992-м вышел сиквел, в 1997-м — триквел, уже без Калкина, но со Скарлетт Йоханссон. Позже появились четвертая (2002) и пятая (2012) части.

21 декабря стало известно, что кинокомпания Fox, принадлежащая Disney, планирует перезапустить комедию «Один дома». Об этом сообщало издание Splash Reporter. В планах у киногигантов не ремейк, а прямое продолжение картины с новыми героями. Известно, что проект имеет высокий приоритет для обеих компаний, и сейчас продюсеры ищут режиссера новой комедии. Сценарий пишет Микки Дэй, известный по шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Также источники сообщают, что в новом фильме снимется комедийный актер Уилл Феррелл, вероятно, к нему присоединится Мелисса Маккарти. Проект не будет ремейком, а новым продолжением кинофраншизы с новыми героями, снятой в стиле «Джуманджи».

Маколей Калкин прославился в десятилетнем возрасте, снявшись в легендарной рождественской комедии. Юному дарованию прочили блестящую карьеру в киноиндустрии. За роль Кевина Маккаллистера он был номинирован на «Золотой глобус» и получил звание «Ребенок года», а его гонорар составил 100 тыс. долларов.

Дальнейшие съемки в фильмах не принесли актеру ожидаемого успеха: за роли в лентах «Как справиться с отцом», «Повелитель страниц» и «Богатенький Ричи» его номинировали на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая мужская роль» в 1995 году.

Долгое время в СМИ ходили слухи о том, что известный артист страдает от наркотической зависимости. По некоторым данным, это стало причиной болезненного расставания Калкина с актрисой Милой Кунис, которая не смогла смириться с его зависимостью. Сам актер всячески отрицал, что употреблял наркотики. В 2016 году в интервью изданию The Guardian, он заявил: «Политика, религия и наркотики мне чужды». Я не тратил по 6 тыс. долларов на героин, как пишут многие. Они лишь пытаются нажиться на сплетнях».