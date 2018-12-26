Аквамен опозорит помощника Буша: на что пойдут в США

Лидером американского бокс-офиса по итогам предстоящего уикенда, по общему мнению экспертов, должен стать блокбастер «Аквамен», стартовавший в США в минувшую пятницу на все той же первой строчке ($67,5 млн за дебютные выходные). Согласно ожиданиям, супергеройская экранизация комиксов DC, располагающая сверхзвездным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), заработает за 28-30 декабря около $52 млн, благодаря чему без проблем расправиться со всеми конкурентами в борьбе за вершину чарта. Общие сборы ленты Джеймса Вана на данный момент составляют почти $500 млн — фильм, таким образом, уже входит в топ-200 самых кассовых картин в истории кинематографа (а ведь это только начало).

Второе место по итогам будущих выходных должно остаться за мюзиклом Disney «Мэри Поппинс возвращается», стартовавшим в Штатах на два дня раньше «Аквамена» (российская премьера картины при этом состоится лишь в начале января). За отчетные три дня красочная сказка Роба Маршалла, уж точно не отстающая от лидера в плане звездности каста (Эмили Блант, Бен Уишоу, Мэрил Стрип, Колин Ферт), должна заработать на домашнем рынке приблизительно $29 млн и, следовательно, даже немного превзойти результат предыдущего уикенда (на минувшей неделе большая часть выручки семейного фильма пришлась на стартовый день — среду).

Замкнет первую тройку, если верить экспертам, боевик «Бамблби», спин-офф «Трансформеров», некогда крупной франшизы Майкла Бэя, которая в прошлом десятилетии поражала зрителей красочными спецэффектами. В свои вторые выходные в Северной Америке картина, рассказывающая о приключениях самого милого автобота вселенной, заработает около $19 млн.

Прямо следом за топ-3, вероятно, расположится чудесный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», «перевернувший игру» в дико популярном ныне жанре супергеройского кино незаурядным сюжетом и фантастической рисовкой. В ходе третьих выходных в американском прокате творение Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана соберет в районе $18,5 млн (текущая мировая касса проекта, производственный бюджет которого составил $90 млн, равняется $130 млн).

Последним представителем топ-5 должен стать новичок недели — детективная комедия «Холмс & Ватсон» режиссера Этана Коэна (не путать с братьями-однофамильцами), бросающая свежий взгляд на детище Артура Конана Дойля. Картина, главные роли в которой исполнили Уилл Феррелл, Рэйф Файнс и Джон Си Райли, дебютирует в США с $12,5 млн.

Шестым, скорее всего, финиширует криминальный триллер Клинта Иствуда «Наркокурьер», очередной дебютант прошлой недели. Результат ленты составит примерно $11,5 млн.

Лишь седьмую позицию займет в свои стартовые выходные политическая драма «Власть», рассказывающая о жизни Дика Чейни, одного из наиболее влиятельных политиков США. Картина, чья премьера состоялась 25 декабря, заработает за предстоящий уикенд около $9,7 млн. В российских кинотеатрах фильм с Кристианом Бэйлом в главной роли (ради перевоплощения в Чейни актер, к слову, вновь серьезно набрал в весе) появится только в конце февраля.

Восьмой результат, согласно экспертам, на этих выходных покажет комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс — $7,9 млн за свой второй уикенд в США.

Девятая строчка достанется мультфильму «Гринч», абсолютному хиту американского проката, не покидающего топ-10 бокс-офиса на протяжении почти двух месяцев. В предстоящие выходные детище Ярроу Чейни и Скотта Моужера заработает примерно $7 млн, благодаря чему выйдет на вторую позицию в рейтинге самых кассовых рождественских проектов в истории США. Иронично, что обгонит в списке мультик своего «старшего брата», а именно — экранизацию сказки о злобном ворчуне начала века, главную роль в которой исполнил Джим Керри.

Наконец, замкнет десятку недавний лидер мирового бокс-офиса «Ральф против интернета». Заработает анимационная лента Disney около $5,5 млн.