«Они знают, где мы»: каким будет новый хоррор автора «Прочь»

В сети появился первый трейлер хоррора «Мы» («Us»), режиссером которого выступил создатель нашумевшего триллера «Прочь» Джордан Пил. Судя по ролику, кинематографист не изменил себе, сняв максимально стильное и бросающее в дрожь кино. Видео, в частности, знакомит зрителей с главными героями — семейной парой, приезжающей вместе с детьми и друзьями на отдых в прибрежный городок, где чета останавливается в пляжном домике. По-настоящему расслабиться путешественникам, впрочем, так и не удается: уже ночью к ним в гости заглядывают четверо жутких незнакомцев, которые по какой-то неведомой причине до ужаса похожи на них самих.

Премьера нового фильма 39-летнего Пила запланирована на март будущего года (в России, как ожидается, он выйдет на экраны в самом конце месяца).

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Главные роли в ленте исполнили Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Величайший шоумен»), Анна Диоп («Титаны»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Кара Хэйуорд («Манчестер у моря»), Уинстон Дьюк («Черная пантера»), Тим Хайдекер («Взрослые игры»), а также звезда сериалов «Безумцы» и «Рассказ служанки» Элизабет Мосс.

Джордан Пил до недавнего времени был известен исключительно в качестве актера (и немного — сценариста): на его счету, в частности, участие в таких популярных проектах, как «Американская семейка», «Ки и Пил» и «Фарго». Пару лет назад Пил начал и свою продюсерскую карьеру — он, например, приложил руку к чудесной комедии Спайка Ли «Черный клановец», вышедшей в этом году. В 2017-м Джордан также дебютировал в качестве режиссера, выпустив триллер «Прочь», который поразил критиков и простых зрителей оригинальным сюжетом, заслуженно оказавшись во всевозможных рейтингах лучших представителей жанра того года.

Не обошлась картина, конечно же, и без премий. Так, первая режиссерская работа Пила удостоилась сразу четырех номинаций на «Оскар» («Лучший сценарий», «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер»), забрав по итогам одну статуэтку (за сценарий).

Невероятным получился триумф триллера и в мировом прокате — при скромном производственном бюджете в $4,5 млн фильм собрал в общей сложности более 255 млн, удостоившись почетного третьего место в рейтинге самых прибыльных ужастиков в истории (выше оказались лишь «Оно» и «Изгоняющий дьявола»).

Сюжет ленты, в которой сыграли Дэниэл Калуя («Черной зеркало», «Молокососы»), Эллисон Уильямс («Девочки»), Кэтрин Кинер («Быть Джоном Малковичем», «Капоте»), Брэдли Уитфорд («Западное крыло»), Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Маркус Хендерсон («Одержимость»), рассказывает о темнокожем парне Крисе, отправляющемся на уикенд в загородный дом своей белой девушки. Вскоре после приезда молодой человек понимает, что в месте его временного пребывания творится что-то неладное — и касаются эти странности в основном афроамериканцев, ведущих себя чересчур подозрительно.

Примечательно, что именно с популярностью «Прочь» был связан скандальный инцидент, инициатором которого стал популярный голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон, на днях отпраздновавший свое 70-летие. Выступая в эфире одного из радиостанций, артист возмутился тем, что главная роль в триллере Пила досталась темнокожему британцу, а не афроамериканцу.

«Мне остается только гадать, как бы смотрелся этот фильм с американским актером. Он бы точно знал, что чувствует главный герой», — заявил Джексон. — Понимаете, Дэниэл [Калуя] вырос в стране, где межрасовые пары — это обычное дело уже лет сто. И теперь представьте, как бы в «Прочь» сыграл братишка из США! Какие-то вещи универсальны, но какие-то — нет».

Продолжая разговор, Сэмюэл выразил мнение, что в последнее время в Голливуде наблюдается засилье британских актеров. Назвал тогда Джексон и причину подобного спроса на подданных Великобритании, чем лишь усилил последующий скандал.

«Они дешевле нас. Их гонорары гораздо ниже. А местные директора по кастингу считают, что они еще и обучены лучше, потому что получили классическое образование», — заключил он.