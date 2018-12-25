«Шансы неплохие»: Бузова и Шнуров борются за «Евровидение»

Певица Ольга Бузова вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым стали одними из главных фаворитов букмекерских прогнозов о том, кто же будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

«Букмекеры оценивают вероятность того, что Бузова представит страну на «Евровидении-2019», с коэффициентом 7,0. За столько же можно сделать ставку на группировку «Ленинград», которую предлагали отправить на конкурс еще в 2018 году»,

— приводит слова эксперта информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Николая Соловьева «Комсомольская правда». — Шансы Ольги Бузовой отправиться на «Евровидение 2019» в роли представителя России довольно неплохие: вероятность составляет примерно 14%».

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Однако главными претендентами были выбраны другие артисты — Manizha и Юлианна Караулова, ставшая финалисткой на «Фабрике звезд-5». Их шансы представить страну на «Евровидении» в 2019 году котируются за 5,0 — то есть вероятность этого около 20%.

Ранее певец Филипп Киркоров поддержал Бузову, комментируя новость о ее возможном участии на музыкальном конкурсе. По мнению артиста, она обладает необходимыми качествами для победы на главном музыкальном состязании Европы.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — цитирует Киркорова «СтарХит».

Что касается Бузовой, о своем желании принять участие в «Евровидении-2019» она заявила на фоне неудачного выступления Самойловой, озвучив мнение, что Юлия «была слабой участницей без опыта и уверенности». Тогда же Бузова заявила, что если бы она выступала на конкурсе, Россия бы не осталась без финала.

Среди прочих, возможное участие эпатажной звезды в «Евровидении» прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, свое негативное отношение к «рептилоидам из «Дома-2» в любых своих реинкарнациях». Однако он отметил, что в сравнении с израильтянкой Барзилай Бузова является лучшей кандидаткой.

«Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная. Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса», — приводит слова депутата «Пятый канал».

Интересно, что лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на участие в конкурсе выдвинули его поклонники, написав в комментариях инстаграма, что мечтают увидеть его на сцене «Евровидения».

Шнуров на это пока никак не отреагировал, ограничившись выражением благодарности за посещение его последних концертов.

Напомним, что в этом году на главном песенном конкурсе Европы Россию представляла Юлия Самойлова, которая могла была выступить на «Евровидении» еще в 2017-м в Киеве. Тогда произошел скандал, в результате которого Россия пропустила конкурс — прикованную к инвалидной коляске певицу не пустили на Украину из-за того, что она посещала Крым уже после референдума на полуострове.

Долгожданное выступление Самойловой в итоге было перенесено на год и состоялось в Португалии, однако особой радости российским поклонникам «Евровидения» оно не принесло: Юлия стала первой отечественной участницей в истории нового формата, не сумевшей попасть в финал конкурса.

Позже девушка призналась, что еще на этапе подготовки хотела отказаться от поездки на «Евровидение-2018».

«У меня были мысли отказаться от «Евровидения», особенно когда подготовка к конкурсу шла не так, как я это представляла, — рассказала Юлия. — Возможно, мои представления были слишком смутными. Но я подумала, что смогу справиться с этой задачей».

Также Самойлова отметила, что критика в ее адрес звучала еще до участия в конкурсе.

«У меня было много свободного времени, и я обращала внимание на эти комментарии. Почему была такая реакция? Наверное, это был маятник: сначала было слишком много положительных эмоций, теперь должен быть противовес», — приводит слова певицы ТАСС.