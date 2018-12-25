Неизвестный Кинчев: кино, Эрнст и проблемы с законом

Взял фамилию в память о родном деде, репрессированном в 30-е годы

Мало кто знает, что настоящая фамилия лидера «Алисы» — Панфилов, она же до сих пор указана и в паспорте музыканта. Кинчевым Константин стал лишь в 1976-м году, выяснив историю семьи, а именно — родного деда по отцовской линии Косты Кинчева, выходца из Болгарии (предки артиста были вынуждены покинуть страну из-за фашистского путча), репрессированного в 30-е годы и умершего в Магадане. По словам самого Кинчева, взяв фамилию дедушки, он таким образом «восстановил историческую генеалогию своего рода», а Панфиловым по паспорту остается лишь по той причине, что «лень заниматься сменой документов».

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Не основывал «Алису»

Культовую отечественную рок-группу практически невозможно представить без Кинчева, что вполне логично: вокалистом коллектива Константин является уже без малого 35 (!) лет.

Многие, впрочем, считают музыканта еще и основателем «Алисы», тем самым показывая плохое знание «матчасти». На самом же деле в группу артист пришел лишь в 1984-м, тогда как создана она была годом ранее — основал коллектив Святослав Задерий, носивший прозвище Алиса (отсюда и название).

Примечательно, что всего спустя несколько лет, в 1986-м, Задерий оставил свое детище, передав бразды правления Кинчеву, на тот момент уже большой звезде советской рок-тусовки и автору «молодежных гимнов» «Мы вместе» и «Мое поколение». Впоследствии Святослав создал еще одну группу — «Нате!», добившись внушительного успеха и с ней.

Имел проблемы с законом

Как и любой другой уважающий себя рокер, Кинчев по ходу карьеры имел достаточно серьезные разногласия с законом и его блюстителями. Началось все в 1987 году с ситуации, произошедшей на концерте группы в Ленинграде — Константин ввязался в драку с сотрудниками правопорядка, когда те не пропустили за кулисы его беременную супругу.

Музыкант был так разъярен действиями милиции, что прямо со сцены передал им «пламенный привет»: «Следующая песня посвящается иностранным гостям, если оные есть в зале… А также ментам и прочим гадам!»

Подобный инцидент, естественно, не мог пройти для артиста бесследно: пресса стала обвинять его в пропаганде нацизма и плохом отношении к публике, в то время как у «Алисы» внезапно начались проблемы с концертной деятельностью. Самому вокалисту впоследствии (после серии допросов в прокуратуре) были предъявлены обвинения в злостном хулиганстве и вручена подписка о невыезде. В марте 1988-го Константин оказался в тюрьме, проведя там в общей сложности около полумесяца. Летом того же года «дело Кинчева» было прекращено после того, как суд признал несостоятельными обвинения музыканта в нацизме.

Снимался в кино

На волне первого успеха «Алисы» Кинчев решил попробовать себя в кино, сыграв одну из главных ролей (на которую, согласно слухам, претендовали его коллеги по сцене Виктор Цой и Юрий Шевчук) в драме Валерия Огородникова «Взломщик».

Лента, вышедшая на экраны в 1987 году, оставила после себя неоднородное наследие: с одной стороны, картина провалилась в советском прокате, разочаровав даже некоторых фанатов «Алисы», с другой — драма получила приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) на Венецианском кинофестивале, тогда как сам музыкант стал лауреатом международного биеннале в Софии и заработал в целом положительные отзывы от критиков.

Во «Взломщике», что интересно, персонаж Кинчева говорит голосом актера озвучки Владимира Осипчука, погибшего всего спустя несколько лет после премьеры фильма. Песни для ленты Константин при этом, естественно, исполнял сам.

Сотрудничал с молодым Эрнстом

В 1989 году еще совсем молодой Константин Эрнст, нынешний гендиректор Первого канала, попал на концерт «Алисы», будучи «восторженным мальчиком» (так в одном из интервью его охарактеризовывал сам Кинчев). Познакомившись с артистом, Эрнст, намеривавшийся тогда стать режиссером, уговорил лидера рок-группы, чтобы тот назначил его ответственным за один из клипов. И действительно — вскоре у тезок вышел ролик на песню «Аэробика» c альбома «Шестой лесничий», причем премьера видео состоялась в эфире программы «Взгляд», в которой в те годы работал сам Эрнст.