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Катастрофа: автор «Форреста Гампа» провалился в прокате

Новый фильм Роберта Земекиса принесет $50 млн убытков

Вслед за «Хрониками хищных городов» еще один проект студии Universal Pictures обернулся кассовым провалом. На этот раз им оказался новый фильм Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена», который за первый уикенд собрал всего $2,5 млн при бюджете в $40 млн.

Одна из крупнейших голливудских компаний Unversal испытала второй сокрушительный удар под конце года. Как и в случае с «Хрониками хищных городов» Кристиана Риверса, еще один проект студии Universal Pictures провалился в американском прокате. На этот раз ей оказалась новая лента Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена».

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По данным Deadline, за первый уикенд картине удалось заработать по-настоящему скромные $2,5 млн, имея 1911 копий, при том что ее бюджет составил $40 млн. Предполагалось, что сборы байопика, вышедшего в американский прокат 21 декабря, составят от $7 до $9 млн по результатам рождественского уикенда.

Биографическая драма «Удивительный мир Марвена» основана на реальных событиях из документального проекта «Марвенкол» 2010 года Джеффа Малмберга. Фильм рассказывает о пострадавшем в результате уличного нападения Марке Хоганкэмпе (Стив Карелл), который пытается избавиться от посттравматического расстройства посредством «кукольной» терапии. Рядом со своим домом он построил игрушечный городок времен Второй мировой войны и населил его фигурками, напоминающими людей из своей прошлой жизни.

Помимо Стива Карелла, исполнившего главную роль, в ленте также приняли участие мексиканская актриса Эйса Гонсалес и шестикратная номинантка на премию «Грэмми» Жанель Монэ.

Как отмечает издание, это худший результат в карьерах оскароносного постановщика Роберта Земекиса и обладателя «Золотого глобуса» Стива Карелла, наиболее известного по роли Майкла Скотта в сериале «Офис». При этом в фильмографии известного режиссера есть настоящие кассовые хиты, в числе которых культовый «Форрест Гамп» (6 премий «Оскар»), «Назад в будущее», «Изгой» и «Полярный экспресс».

В последнее время режиссер не может похвастаться коммерчески успешными проектами. Так, две прошлые работы Земекиса драма «Прогулка» и лента «Союзники» с Брэдом Питтом в главной роли также провалились в прокате. Несмотря на то, что «Прогулка» в целом получила положительные отзывы критиков, картина так и не смогла окупить $35 млн бюджета.

Однако уходящий год все же выдался удачным для Universal: компания выпустила «Мир Юрского периода 2» (сборы $1,305 млрд) и анимационного «Гринча», который собрал уже более $422 млн и в канун рождественских праздников может увеличить свой результат.

Ранее стало известно, что стимпанк-блокбастер «Хроники хищных городов» Кристиана Риверса, продюсером которого выступил Питер Джексон, за дебютный уикенд собрал всего $7,5 млн. По данным Deadline, итоговый убыток студии Universal Pictures составит $150 млн, учитывая затраты на маркетинг и $110 млн производственного бюджета. Один из инсайдеров также уточнил, что настоящий бюджет ленты был куда больше заявленных $110 млн, поэтому шансов окупиться у нее практически не осталось.

«Это настоящая катастрофа для Universal, — заявил продюсер и аналитик Джефф Блок. — Они замахнулись слишком высоко».

Как пишет Variety, одной из причин кассового провала стали проблемы с продвижением картины. Во-первых, «Хроники хищных городов» являются экранизацией серии произведений британского писателя, который не так хорошо известен американским читателям. Кроме того, у дистрибьюторов возникли трудности и с промо-материалами: сюжет фильма также было сложно раскрыть в постерах и трейлерах.

По мнению аналитиков, создатели не чувствуют подростковую аудиторию, на которую и был рассчитан фильм. Также сказалась нехватка звезд первой величины в актерском составе, их которого

Как отмечает издание, из-за сложного сюжета ряд компаний, включая Warner Bros. и Fox, отказались от проекта. В итоге частично финансирование картины поступило от независимой киностудии Media Rights Capital («Малыш на драйве» и «Форсаж 7»). По некоторым данным, на Universal приходится около 30% бюджета, а остальные 20% — на студии-партнеры вроде Legendary и Perfect World.

Действие картины происходит в постапокалиптическом мире спустя тысячу лет после окончания Шестидесятиминутной войны. В нем города передвигаются на огромных колесах и пожирают друг друга, чтобы пополнить свои ресурсы. Главные роли в ленте исполнили Роберт Шиэн и Гера Хилмарсдоттир.