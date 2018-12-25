Катастрофа: автор «Форреста Гампа» провалился в прокате

Одна из крупнейших голливудских компаний Unversal испытала второй сокрушительный удар под конце года. Как и в случае с «Хрониками хищных городов» Кристиана Риверса, еще один проект студии Universal Pictures провалился в американском прокате. На этот раз ей оказалась новая лента Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена».

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По данным Deadline, за первый уикенд картине удалось заработать по-настоящему скромные $2,5 млн, имея 1911 копий, при том что ее бюджет составил $40 млн. Предполагалось, что сборы байопика, вышедшего в американский прокат 21 декабря, составят от $7 до $9 млн по результатам рождественского уикенда.

Биографическая драма «Удивительный мир Марвена» основана на реальных событиях из документального проекта «Марвенкол» 2010 года Джеффа Малмберга. Фильм рассказывает о пострадавшем в результате уличного нападения Марке Хоганкэмпе (Стив Карелл), который пытается избавиться от посттравматического расстройства посредством «кукольной» терапии. Рядом со своим домом он построил игрушечный городок времен Второй мировой войны и населил его фигурками, напоминающими людей из своей прошлой жизни.

Помимо Стива Карелла, исполнившего главную роль, в ленте также приняли участие мексиканская актриса Эйса Гонсалес и шестикратная номинантка на премию «Грэмми» Жанель Монэ.

Как отмечает издание, это худший результат в карьерах оскароносного постановщика Роберта Земекиса и обладателя «Золотого глобуса» Стива Карелла, наиболее известного по роли Майкла Скотта в сериале «Офис». При этом в фильмографии известного режиссера есть настоящие кассовые хиты, в числе которых культовый «Форрест Гамп» (6 премий «Оскар»), «Назад в будущее», «Изгой» и «Полярный экспресс».

В последнее время режиссер не может похвастаться коммерчески успешными проектами. Так, две прошлые работы Земекиса драма «Прогулка» и лента «Союзники» с Брэдом Питтом в главной роли также провалились в прокате. Несмотря на то, что «Прогулка» в целом получила положительные отзывы критиков, картина так и не смогла окупить $35 млн бюджета.

Однако уходящий год все же выдался удачным для Universal: компания выпустила «Мир Юрского периода 2» (сборы $1,305 млрд) и анимационного «Гринча», который собрал уже более $422 млн и в канун рождественских праздников может увеличить свой результат.

Ранее стало известно, что стимпанк-блокбастер «Хроники хищных городов» Кристиана Риверса, продюсером которого выступил Питер Джексон, за дебютный уикенд собрал всего $7,5 млн. По данным Deadline, итоговый убыток студии Universal Pictures составит $150 млн, учитывая затраты на маркетинг и $110 млн производственного бюджета. Один из инсайдеров также уточнил, что настоящий бюджет ленты был куда больше заявленных $110 млн, поэтому шансов окупиться у нее практически не осталось.

«Это настоящая катастрофа для Universal, — заявил продюсер и аналитик Джефф Блок. — Они замахнулись слишком высоко».

Как пишет Variety, одной из причин кассового провала стали проблемы с продвижением картины. Во-первых, «Хроники хищных городов» являются экранизацией серии произведений британского писателя, который не так хорошо известен американским читателям. Кроме того, у дистрибьюторов возникли трудности и с промо-материалами: сюжет фильма также было сложно раскрыть в постерах и трейлерах.

По мнению аналитиков, создатели не чувствуют подростковую аудиторию, на которую и был рассчитан фильм. Также сказалась нехватка звезд первой величины в актерском составе, их которого

Как отмечает издание, из-за сложного сюжета ряд компаний, включая Warner Bros. и Fox, отказались от проекта. В итоге частично финансирование картины поступило от независимой киностудии Media Rights Capital («Малыш на драйве» и «Форсаж 7»). По некоторым данным, на Universal приходится около 30% бюджета, а остальные 20% — на студии-партнеры вроде Legendary и Perfect World.

Действие картины происходит в постапокалиптическом мире спустя тысячу лет после окончания Шестидесятиминутной войны. В нем города передвигаются на огромных колесах и пожирают друг друга, чтобы пополнить свои ресурсы. Главные роли в ленте исполнили Роберт Шиэн и Гера Хилмарсдоттир.