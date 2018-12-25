«Он сразится за добро»: все спойлеры нового «Человека-паука»

Звезды блокбастера «Человек-паук: Вдали от дома» («Spider-Man: Far From Home»), мировая премьера которого запланирована на 4 июля будущего года, раскрыли подробности готовящегося фильма Marvel Studios. Джейкоб Баталон (исполнитель роли Неда, лучшего друга Питера Паркера), в частности, подтвердил слухи о том, что Мистерио во «Вдали от дома» будет сражаться за силы добра.

«Грубо говоря, это фильм о подростках, проводящих европейские каникулы. Мы отправляемся в Лондон, Прагу и в другие места. Очень весело.

Много моментов с отношениями, много чего прикольного и крутого. По ходу ленты Питер старается не отвлекаться на Человека-паука, но его заставляют вновь надеть костюм. Он неохотно спасает мир вместе с Мистерио. Мистерио в фильме, кстати, сражается за хороших, они объединяются, чтобы победить этих монстров, зовущихся Элементалями», — рассказал актер.

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В свою очередь Джейк Джилленхол, играющий того самого Мистерио, подчеркнул, что его герой исполнит ключевую роль в битве с Элементалями.

«Над миром нависла новая угроза — Элементали. А Мистерио многое о них знает и хочет защитить от них мир. Ник Фьюри просит его о помощи, потому что он единственный, кто их хоть сколько-нибудь понимает. И Мистерио объединяется с дружелюбным Человеком-пауком. Но, к несчастью, он должен заставить супергероя стать кем-то большим, чем просто дружелюбным Человеком-пауком», — передает его слова издание Collider.

«Вдали от дома» станет сиквелом «Возвращения домой», первого сольника Человека-паука от Marvel Studios. Права на экранизацию комиксов о Питере Паркере, как известно, по-прежнему принадлежат Sony — есть они, впрочем, и у «дочки» Disney, несколько лет назад арендовавшей супергероя у конкурента. Роль Спайдермена в очередном перезапуске франшизы исполняет Том Холланд — в образе Человека-паука он появился, в частности, в упомянутом «Возвращении домой», а также в третьей и четвертой частях «Мстителей».

В финале «Войны бесконечности», к слову, Паркер с легкой руки Таноса (извините за каламбур) был дезинтегрирован (говоря простым языком — убит), как и многие другие супергерои вселенной, включая Черную пантеру, Доктора Стрэнджа, Зимнего солдата, а также Алую ведьму. Чудесное воскрешение большинства положительных персонажей (среди которых точно будет Спайдермен), как ожидается, произойдет благодаря Капитану Марвел, чей сольник появится уже в ходе будущей весны.

Съемки «Вдали от дома» были завершены еще в минувшем октябре — об этом в своем инстаграме сообщил Холланд, опубликовав совместную фотографию с актрисой Зендаей Коулман, исполнительницей роли Эм-Джей.

Известно, что в готовящемся блокбастере Marvel Studios появятся такие персонажи, как Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Мария Хилл (Коби Смолдерс) и Стервятник (Майкл Китон).

Для Мистерио в исполнении Джилленхола, номинанта на «Оскар» за роль в скандальной драме «Горбатая гора», супергеройский боевик и вовсе станет дебютным в контексте киновселенной. Примечательно, что Квентин Бек (одно из настоящих имен Мистерио), согласно сюжету оригинального марвеловского комикса, является отрицательным персонажем, пытающимся всячески насолить Человеку-пауку (чаще всего — просто убить).

По легенде, Бек долгое время был мастером по созданию спецэффектов и постановке трюков в Голливуде, однако впоследствии, так и не сыскав славы на этом поприще, решил податься в суперзлодеи — благо, что коварных уловок в его обойме хоть отбавляй.

Что касается Элементалей, то в комиксах за данным наименованием скрывались четверо межпространственных существ, каждый из которых мог управлять своей стихией (Хеллфайер — огнем, Гидрон — водой, Магнун — землей, Зефир — воздухом). Согласно задумке авторов, Элементали, лидером которых является Хеллфайер, были одними из правителей Земли до возникновения Атлантиды, однако затем (как оказалось — лишь на время) вынужденно отправились в космос.