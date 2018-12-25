«Не одобряю»: Андрей Мягков против «Иронии судьбы»

Советский и российский актер Андрей Мягков, сыгравший роль Жени Лукашина в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром», снова заявил, что он недоволен продолжением культовой картины. Актер рассказал, что старается не смотреть снятый в 2007 году фильм, в съемках которого сам принимал участие. На стадии производства новой «Иронии судьбы» было 48 вариантов сценария, и выбор команды Мягкову не понравился. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем», — сказал Мягков.

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Советские и российские зрители помнят Мягкова по ролям в известных картинах «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс» и, конечно, «Ирония судьбы, или С легким паром». В комедии, которая прочно ассоциируется у россиян с новогодними праздниками, он сыграл москвича Женю Лукашина, волей судьбы оказавшегося в чужой квартире в Ленинграде после посиделок с друзьями в столичной бане.

В своих интервью Мягков часто признается, что устал от этого фильма, и даже предложил не показывать его под Новый год лет 40. Узнав, что в конце 2017 года «Ирония судьбы» не выйдет на «Первом канале», актер обрадовался и напомнил о «чувстве меры».

«То, что «Иронию судьбы» не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — сказал актер.

Тем не менее, съемки комедии в 1975 году и первую реакцию зрителей 80-летний Мягков вспоминает с теплом.

«После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас все это закончилось, возраст сделал свое дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен. На площадке у Эльдара была теплая, очень домашняя атмосфера. Он умел делать это как никто другой. Не помню, как проходили съемки. Я приходил и получал удовольствие», — рассказал Мягков.

По мнению ностальгирующего по советскому кинематографу артиста, в настоящее время достойных фильмов почти не делают.

«Я люблю хорошие фильмы с хорошими артистами, снятые хорошими режиссерами. Я люблю качественное кино, сейчас его, к сожалению, очень мало. Но бывает, случаются», — считает актер.

Летом этого года Андрею Мягкову исполнилось 80 лет, 55 из которых он прожил в браке с актрисой Анастасией Вознесенской. Поженившиеся в 1963 году артисты полностью отдались карьере, и единственное, о чем они могут пожалеть — это отсутствие детей.

«Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь», — признался Мягков.

Вознесенская подтвердила слова супруга: они полностью посвятили себя театру и кино, не задумываясь о личной жизни.

«Мы хотели, конечно, но очевидно не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать», — рассказала актриса.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ актер был зачислен в «Современник», а в 1977 году перешел во МХАТ.

В театре Мягков играл самые разноплановые роли, но в кино он прославился благодаря образу обаятельного недотепы. Режиссер Эльдар Рязанов отметил, что Мягков идеально подошел на роль Лукашина в «Иронии судьбы» — не каждый сможет сыграть, казалось бы, отрицательного персонажа, который заявляется пьяный в чужую квартиру и ругается с незнакомой женщиной, при этом оставаясь обаятельным.

«Играть человека в несоображении, оставаясь при этом и натуральным, и симпатичным, и смешным — задача архисложная. А Мягков делает это изящно и легко», — говорил Рязанов.

Сам артист признавался, что роль в картине Рязанова не только сделала его очень известным, но и закрепила за ним имидж алкоголика.

«Эта роль закрепила за мной имидж алкоголика. До сих пор, куда бы мы ни приехали на гастроли, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями: смотри, мол, алкоголик приехал, предлагают выпить», — говорил Мягков.

На тему алкоголя в «Иронии судьбы», что примечательно, уже в этом году высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выразивший мнение, что в комедии прослеживается «культ пьянства».