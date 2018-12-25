«Карточный домик» и педофилия: Кевин Спейси вернулся в образ

Актер, режиссер и сценарист Кевин Спейси впервые публично обратился к зрителям спустя год после обвинения в сексуальных домогательствах к тинейджеру. Досудебное разбирательство по этому делу прошло 20 декабря, а спустя несколько дней в твиттере Спейси появилось трехминутное видеообращение. В нем актер предстает перед зрителями в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик», который выходил на Netflix.

«Я знаю, чего ты хочешь. Конечно, нас пытались разлучить, однако у нас есть нечто слишком сильное и властное. Мы — ты и я — делились всем друг с другом, я рассказал тебе о своих самых потаенных и мрачных тайнах. Я показал тебе, на что способны люди, шокировал тебя своей откровенностью, хотя при этом я скорее бросал тебе вызов и заставлял задуматься», — загадочно говорит Спейси.

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При этом актер полностью вживается в роль Андервуда из «Карточного домика», соблюдая интонацию и поведение своего персонажа. Стоя в фартуке у кухонной раковины, Спейси обращается к зрителю, несколько раз повторяя: «Я знаю, чего ты хочешь».

В конце видео актер обыгрывает сцену из шестого сезона сериала, в которой Клэр Андервуд стоит у могилы мужа с его перстнем — в ролике Спейси также надевает на свой палец кольцо, пристально глядя в камеру.

«Я знаю, чего ты хочешь — чтобы я вернулся. С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду. Подожди, мне только пришло в голову, что ты на самом деле ведь не видела, как я умер, не правда ли? Выводы могут ввести в большое заблуждение», — предостерег актер в образе Андервуда.

В начале сентября Netflix опубликовал 24-секундный тизер нового сезона сериала «Карточный домик», в котором решилась судьба персонажа Спейси — экс-президента США Фрэнсиса Андервуда. Актер был уволен из «Карточного домика» после обвинений в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего в ноябре 2017 года, поэтому его героя решили «убить».

В этом году Кевина Спейси, неоднократно обвиненного в сексуальных домогательствах, вызвали в суд по делу о посягательстве на тинейджера, которое произошло в баре Нантакета в июле 2016 года.

Бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру публично на пресс-конференции обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына. Женщина заявила, что актер напоил парня алкоголем, после чего полез к нему с действиями сексуального характера.

Досудебное слушание иска против актера состоялось 20 декабря, сообщает газета The Boston Globe. Суд по обвинению в домогательствах и оскорблении действием состоится 7 января 2019 года в штате Массачусетс, округе Кейп-энд-Айлендс в городе Нантакет. В материалах суда актер фигурирует под своей настоящей фамилией Фаулер.

В отношении Спейси в 2018 году возбуждено еще три дела в Великобритании. По данным американского портала TMZ, один из обвинителей заявил о случае домогательства с его стороны еще в 1996 году — мужчина-массажист заявил, что Спейси напал на него во время процедуры. Вторая возможная жертва утверждает, что Спейси нарушил закон в 2008 году в пригороде Лондона, где располагается театр Old Vic, художественным руководителем которого с 2003 года в течение 11 лет был актер. Третий случай произошел в 2013-м в городе Глостер. По утверждению мужчины, Спейси напал на него с целью сексуального насилия. Все трое обвинителей предпочли не называть своих имен. Скотленд-Ярд начал расследования в связи с заявлениями пострадавших.

Таким образом, в общей сложности на территории Великобритании проходит уже шесть разбирательств в отношении двукратного обладателя премии «Оскар».

Подобные расследования ведутся и на родине актера в США. Полицейские управления Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и штата Массачусетс также проводят разбирательства.

Что касается театра Old Vic, которым руководил Спейси, то в ноябре 2017 года совет директоров учреждения объявил, что сразу 20 человек обвинили актера в сексуальных домогательствах. Орган управления театром принес извинения перед жертвами и отметил, что столь поздние заявления последовали из-за своеобразного «культа личности» вокруг Спейси, который пугал сотрудников театра долгое время.