Стоять, полиция: Аквамен растерялся на Рублевке

Минувшая неделя была достаточно скромна на громкие премьеры: если 13 декабря глаза российских зрителей, посетивших кинотеатры, буквально разбегались от внушительного числа больших новинок (в один день в прокат вышли высокобюджетные «Аквамен», «Бамблби», «Человек-паук: Через вселенные» и «Гринч», а также крайне любопытный белорусский фильм «Хрусталь», то уже в ходе прошлого уикенда, помимо полнометражного «Полицейского с Рублевки», серьезных в плане потенциальной кассы дебютантов не было вовсе.

Реклама

Лидером отечественного бокс-офиса, впрочем, стал именно тот самый новичок — в свои первые выходные в прокате новогодний спин-офф популярного сериала, недавно пополнившегося четвертым сезоном, заработал аж 330 млн рублей, благодаря чему серьезно опередил конкурентов. Примечательно, что данную выручку комедия с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и Александрой Бортич в главных ролях получила при всего 1275 местах (только у одной картины из топ-5 уикенда было меньше копий).

Вторым стал лидер минувшей недели «Аквамен», собравший 200 млн рублей. Для сравнения — за первые четыре дня в российских кинотеатрах лента, впечатляющая своим грандиозным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо) и яркими спецэффектами, заработала более 527 млн рублей (и это еще с учетом серьезной супергеройской конкуренции, которая, правда, никуда не делась и ныне).

Замкнул первую тройку мультик «Гринч», стартовавший в российском бокс-офисе с достаточно скромных 104 млн рублей и общей пятой позиции. Спурт абсолютного хита американского проката (в США анимационный проект от создателей «Гадкого я» и «Тайной жизни домашних животных» к настоящему моменту собрал более $250 млн) обусловлен двумя причинами: во-первых, скоро Новый год, а значит, спрос на рождественские истории для детей все выше и выше, во-вторых (и это главное), на своей второй неделе экранизация знаменитой сказки Доктора Сьюза получила заметно больше копий, чем уикендом ранее.

Прямо следом за топ-3 расположился «Бамблби», спин-офф «Трансформеров», некогда могущественной франшизы любителя дорогостоящих спецэффектов и грандиозных взрывов Майкла Бэя. За 20-23 декабря картина, рассказывающая о приключениях самого милого автобота вселенной и его подруги Чарли, заработала чуть более 90 млн рублей, имея на 500 мест больше в сравнении с тем же «Полицейским с Рублевки».

Последним представителем пятерки сильнейших оказался «Человек-паук: Через вселенные», анимационное чудо от студии Columbia Pictures, впечатлившее многих мировых критиков и получившее от поклонников заслуженное звание одного из лучших супергеройских проектов последних нескольких лет. В свои вторые выходные в отечественном прокате мультик, чей производственный бюджет составил $90 млн, пополнил кассу на 73 млн рублей.

Шестая строчка осталась за новогодней сказкой от Disney — речь про фэнтези режиссерского дуэта Джо Джонстон / Лассе Халльстрем «Щелкунчик и четыре королевства». Фильм, отечественная премьера которого состоялась еще 8 декабря, собрал за прошедшие выходные 46,5 млн рублей.

Седьмым финишировал блокбастер Питера Джексона «Хроники хищных городов», который провалился в американском прокате — за десять дней он заработал в США всего $12 млн. Российские сборы ленты, справедливости ради, выглядят заметно лучше (со скидкой на общие масштабы, конечно) — 16,5 млн рублей за 20-23 декабря с учетом более ранней премьеры.

Наконец, восьмой и девятый результаты показали соответственно главный долгожитель списка «Богемская рапсодия» (почти 4,5 млн рублей)...

и недавний лидер отечественного бокс-офиса «Ральф против интернета» (3 млн).