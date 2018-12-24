Посчитали нищим: Салтыкова не выпустили из аэропорта в Киеве

Певец Виктор Салтыков рассказал о том, что 20 декабря он прилетел в аэропорт Киева, но не смог покинуть пределы терминала — артисту отказали во въезде в страну. В результате Салтыкову пришлось десять часов провести в аэропорту в ожидании ближайшего рейса. Украинская сторона объяснила свое решение отсутствием у певца денежных средств, что он категорически отрицает. Свои претензии Салтыков записал на видео и опубликовал в инстаграме.

«Я не малобюджетный человек, у меня есть средства. Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью — нарушения прав человека. Пускай за свой счет они меня отправят бизнес-самолетом — так же, как я сюда летел, тратил средства», — возмутился певец.

Также Салтыков заявил, что он намерен обратиться по этому делу в суд и предать инцидент огласке.

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«Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти. Теперь во всех средствах массовой информации я расскажу, какая демократия в Украине, точнее — в Киеве», — сказал певец.

Известно, что с 29 ноября в ряде областей Украины введено военное положение. Спустя несколько дней президент Петр Порошенко сообщил об ограничении въезда в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Однако Салтыкову уже 61 год, и он не попадает под это ограничение.

Ранее Украина неоднократно запрещала въезд на территорию страны российским музыкантам, актерам и другим деятелям культуры. Так, в черном списке оказались Григорий Лепс, Михаил Боярский, Валерия и ее муж Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Нонна Гришаева, Иван Охлобыстин, Николай Добрынин, Илья Варламов, Данила Поперечный и другие. По разным данным, список насчитывает от 70 до 150 деятелей и его продолжают расширять.

В 2017 году российские музыканты Найк Борзов и Андрей Лысиков, известный под творческим именем Дельфин, были остановлены сотрудниками погранслужбы Украины в аэропорту Борисполь. Артисты прибыли на фестиваль Atlas Weekend, который прошел в киевском «Экспоцентре». При прохождении границы им было объявлено, что Служба безопасности Украины запретила им въезд в страну.

Причиной, как узнали музыканты от пограничников, стало посещение ими Крыма. После присоединения автономной республики к России власти соседней страны издали закон, согласно которому посещение полуострова без соответствующего разрешения украинских властей является административным правонарушением. Одной из мер наказания является запрет на въезд в страну сроком на пять лет.

«Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев — есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо», — написал Андрей «Дельфин» Лысиков у себя в фейсбуке.

Найк Борзов также прокомментировал свой недопуск в страну и выразил надежду на то, что в ближайшем будущем политические отношения между странами не будут такими напряженными.

«Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале «Атлас» в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ», — пожелал Борзов.

Ранее подобный казус случился с российской делегаткой на «Евровидение-2017» Юлией Самойловой — ей было отказано во въезде на Украину за выступление на фестивале в Крыму в 2015 году без специального разрешения от украинских властей. Правда, отличие в том, что в ее случае Служба безопасности Украины (СБУ), объявила о запрете не сразу, но Самойлова и сопровождающая ее делегация успели сдать уже купленные билеты.

Долгожданное выступление россиянски на «Евровидении» в итоге было перенесено на год и состоялось в Португалии.