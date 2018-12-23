Начало конца: пятый сезон «Готэма» покажет Бэтмена и Джокера

Телеканал Fox поделился финальным трейлером нового, пятого сезона сериала «Готэм». Хаос, разрушения, новые злодеи и неожиданные повороты сюжета ожидают фанатов сериала. Дата выхода первой серии нового сезона назначена на 3 января 2019 года.

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Известно, что сезон для сериала станет завершающим, а это значит, что именно в нем подойдет к логическому завершению рассказ о становлении и формировании многих героев и злодеев вселенной DC. В финальном сезоне «Готэма» свои роли сыграют Бен МакКензи, Донал Лог, Давид Мазуз, Кори Майкл Смит, Робин Лорд Тейлор и Камрен Бикондова.

Судя по трейлеру, в новых сериях мы увидим окончательное становление как Бэтмена, так и его заклятых врагов из комиксов: Джокера, Пугала и Пингвина. Также там впервые появится один из самых известных его антагонистов — Бейн.

К тому же в ролике была показана драка Уэйна и Джеремайи Валеска на химическом заводе «Ace Chemicals», где по одному из канонов вселенной комиксов DC Джокер стал таким, каким все его знают.

Создатели сериала подтвердили, что заключительный эпизод истории развернется через десять лет после всех событий и мы увидим перевоплощение Брюса Уэйна в Бэтмена. Случится его первая реальная встреча с роем летучих мышей.

В мае этого года появилась информация, что Fox продлил «Готэм» на пятый сезон. Сериал написан исполнительным продюсером и писателем Бруно Хеллером и исполнительными продюсерами Дэнни Кэнноном и Джоном Стивенсом. Тогда же стало известно, что после завершения «Готэма» его создатели начнут работу над шоу про дворецкого Бэтмена Альфреда Пенниуорта.

Финальный сезон «Готэма» выйдет в год 80-летия Бэтмена. Культовый персонаж DC увидел свет в 1939 году, впервые появившись в «Detective Comics». С течением времени Бэтмен стал одним из самых популярных и узнаваемых персонажей комиксов. Отличие Брюса Уэйна от других супергероев заключается в том, что он не обладает сверхспособностями, борется с преступностью при помощи замысловатых технических средств и изобретательности.

Сериал «Готэм» рассказывает историю становления Брюса Уэйна. Главные герои сериала — детектив Джеймс Гордон, пока не ставший комиссаром, а также юный Уэйн, переживший убийство родителей — успешных предпринимателей и филантропов, но еще не превратившийся в культового супергероя. «Готэм» является самостоятельным проектом и не связан с расширенной вселенной DC Comics.

«Каким бы мрачным и страшным ни был сейчас мир — свет еще есть», — говорит в сериале детектив Джеймс Гордон молодому испуганному Брюсу Уэйну.

Напомним, что шоу вышло на телевизионные экраны 22 сентября 2014 года. Сюжет сериала основан на персонажах вселенной DC и является в большей степени фантазией на тему становления Бэтмена и его злопыхателей — не все события и истории злодеев следуют принятому канону комиксов. Тем не менее, сценаристы соблюдают общепринятую канву и используют только тех ключевых персонажей, которые появлялись на страницах комиксов DC.

Премьерная серия «Готэма» стала невероятно популярной не только у телезрителей, но и у пиратов. За период с 17 по 29 сентября 2014 года по всему миру ее скачали с помощью нелегальных ресурсов 1,33 млн раз, из которых 600 тыс. — в течение суток после премьеры. Эти цифры более чем в пять раз выше показателей остальных новых сериалов.

В результате успеха первого сезона его решили продлить и 13 октября заказали шесть дополнительных эпизодов, вследствие чего его длительность составила 22 серии. Несмотря на плавное падение рейтинга с каждым годом, Fox неизменно продлевал сериал, который в итоге увеличился до пяти сезонов.