Команда фриков и изгоев: у кого Marvel стащил Людей Икс

DC Universe анонсировали дату выхода нового сериала по одноименному комиксу «Роковой патруль». В сети также появился первый официальный промо-ролик и пачка постеров. Первый сезон шоу включает в себя 13 серий. Его премьера состоится 15 февраля следующего года.

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Продюсером нового шоу станет король киновселенной DC Грег Берланти и Сара Шехтер. За сценарий отвечает Джереми Карвер, известный работой над сериалом «Сверхъестественное». Работать над сценарием также предстоит Джеффу Джонсу (сериал «Флэш», фильм «Шазам!») и самому Берланти. Производством занимаются Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

Сериал рассказывает о супергероях, которые защищают мир от самых немыслимых угроз. Персонажи команды Роковой патруль совсем не похожи на привычных супергероев. Свои способности они получили в результате несчастных случаев, которые навсегда изменили их жизни.

После необратимых изменений они стали изгоями общества. Собрал их вместе и подарил им смысл существования человек по прозвищу Шеф — гениальный доктор, который специализируется на безнадежных пациентах.

Команда Роковой патруль, получившая благодаря редактору эпитет «самые странные супергерои», дебютировала на страницах комикса «My Greatest Adventure» в 1963 году. В последующие годы герои уже заимели свою собственную серию. Оригинальный состав необычных персонажей, придуманных Арнольдом Дрейком и Бобом Хэйни, включал в себя Роботмена, Эластику и Негативного Человека, а руководил ими безумный ученый, доктор Найлз Колдер, известный как Шеф.

Любопытно, что практически одновременно с «Роковым патрулем» в печати появился первый выпуск комикса «Люди Икс». Многие эксперты отмечают, что созданные Стэном Ли мутанты, довольно явно скопированы с персонажей Дрейка и Хэйни, хотя и значительно превзошли оригинальных героев по популярности.

В 1968-м серию закрыли, а всю команду убили, что не помешало издательству впоследствии воскресить Doom Patrol. Самой примечательной до сих пор остается серия за авторством Гранта Моррисона, увидевшая свет в 1992 году. Легендарный писатель добавил и без того странным персонажам здоровую дозу безудержного безумия, значительно переосмыслив серию.

Уже известно, кто исполнит главные роли в новом проекте. Дайан Герреро сыграет Безумную Джейн, девушку с 64 личностями, каждая из которых обладает разными способностями. Брендан Фрейзер исполнит роль Роботмена, бывшего гонщика, мозг которого пересадили в тело робота после несчастного случая. Роль Негативного человека, пилота, попавшего в сгусток негативной энергии, примерит Мэтт Бомер. Эйприл Боулби сыграет Эластику, бывшую актрису, получившую способность уменьшаться и увеличиваться в размерах. Алан Тьюдик будет в роли Мистера Никто, живой тени, появившейся в результате нацистских экспериментов. Киборга, известного по сериалу «Титаны», сыграет Джоиван Уэйд. А управлять суперкомандой будет Тимоти Далтон в роли Шефа.

Действие «Рокового патруля» развернется в одной вселенной с сериалом «Титаны», где персонажей показали впервые. По сюжету, к команде супергероев обратится за помощью Киборг, один из членов Лиги справедливости, которому «изгои и фрики» просто не смогут сказать «нет». События сериала начнутся сразу после завершения сюжета шоу «Титаны».

«Роковой патруль» — один из проектов, премьера которого состоится на новой цифровой платформе компании. Грядущий сериал студия выпустит на своем стриминговом сервисе DC Universe, который вышел в свет в сентябре этого года. На данный момент площадка работает только на территории США.

Сериал станет вторым эксклюзивом платформы. Первыми стали «Титаны», премьера которых состоялась 12 октября 2018 года. Подписка на сервис дает доступ к ежедневным выпускам шоу «DC Daily», цифровым версиям комиксов, энциклопедии, фанатскому комьюнити и многому другому.

У DC есть возможность получить максимально полный и подробный охват своей вселенной. Учитывая, что заявлены такие малоизвестные широкой общественности проекты, как «Болотная Тварь» и «Роковой патруль», продюсеры явно настроены уйти с проторенных дорожек и попытаться сделать что-то совсем иное.