«Оскорбили всю Африку»: «Короля Льва» обвинили в расизме

Американский медиагигант Disney снова обвинен в расизме. На этот раз досталось культовому мультфильму компании «Королю Льву». Disney столкнулся с негативной реакцией в сторону своей торговой марки — фразы на языке суахили «hakuna matata», обычно использующейся в восточной и южной частях Африки.

Зимбабвийский активист Шелтон Мпала создал онлайн-петицию, которая призывает корпорацию отказаться от своей торговой марки «Hakuna Matata». Словосочетание переводится как «без проблем» или «без забот».

«Несмотря на то что мы уважаем Disney как развлекательное учреждение, подарившее нам много детских воспоминаний, мы считаем, что торговая марка «Hakuna Matata» основана исключительно на жадности и является оскорблением не только духа народа суахили, но и Африки в целом», — написал Мпала в петиции на сайте Change.org, которая собрала уже более 130 тыс. подписей.

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Disney подал заявку на товарный знак еще в 1994 году одновременно с выпуском анимационного фильма, чья песня с таким же названием популяризировала эту фразу в англоязычном мире. Эта заявка была направлена ​​на то, чтобы защитить использование компанией фразы «hakuna matata» в отношении товаров, связанных с Lion King, и не позволить другим монетизировать ее интеллектуальную собственность.

«Регистрация Disney слов «hakuna hatata» для футболок, которая была подана в 1994 году, никогда не будет мешать отдельным лицам использовать эту фразу», — говорится в ответном сообщении компании.

К слову, развлекательный медиагигант Disney — не единственная американская компания, которая использует эту фразу. Свадебная компания в Южной Флориде и нью-йоркский производитель витаминов и биологически активных добавок также имеют товарные знаки, использующие конкретное применение словосочетание «hakuna matata».

В кенийской газете Daily Business появилась колонка, в которой автор охарактеризовала торговую марку Disney как выраженный пример культурного присвоения.

«К сожалению, африканская культура обворовывается с помощью использования прав интеллектуальной собственности на протяжении многих лет, — пишет обозреватель издания Кэти Мпутия. — Это означает, что наследие, которое должно принадлежать определенной группе людей, вместо этого разворовывается законными методами, в результате чего третьим лицам в конечном итоге предоставляются исключительные права».

Далеко не все согласны с такой интерпретацией. Например, кенийский юрист по интеллектуальной собственности и развлечениям Лиз Ленджо заявила CNN, что социальные сети и интернет раздули проблему и создали ненужную путаницу.

«Использование «hakuna matata» компанией Disney не умаляет ценности языка. Восточноафриканцы или те, кто говорит на суахили по всему миру, не ограничены в произнесении этой фразы», — сказала Ленджо.

Это далеко не первый скандал на расистской почве, связанный со всемирно известной корпорацией. В первой половине этого года телеканал ABC, который входит в состав Disney — ABC Television Group, принял решение закрыть комедийный сериал «Розанна». Произошло это по причине того, что создательница и главная звезда ситкома Розанна Барр неудачно пошутила про бывшую советницу и подругу бывшего президента США Барака Обамы Валери Джарретт, сравнив ее с обезьяной. Общественность не оценила шутку и обвинила актрису в расизме, что привело к увольнению Барр и созданию спин-оффа шоу уже без ее участия.

В этом же году бурная реакция интернета вынудила Disney незамедлительно приступить к изменению сцен с камео принцессы Тианы в мультфильме «Ральф против интернета». Тиана — единственная темнокожая из числа всех диснеевских принцесс. Персонаж был представлен в картине «Принцесса и лягушка» 2009 года.

Пользователи сети бурно отреагировали на последний трейлер нового «Ральфа», где принцесса предстала в изменившемся обличии. Пользователи были возмущены тем, что внешность афроамериканской героини сильно изменилась. Они раскритиковали не только распущенные волосы, но и заметно посветлевшую кожу Тианы, тонкие губы и узкий нос, которые сделали ее похожей на представительницу европеоидной расы.

Напомним, что оригинальному «Королю Льву» досталось немало престижных наград. В их число вошли три «Золотых глобуса» и два «Оскара». Премьера в России обновленной версии культовой истории, режиссером которой выступил Джон Фавро, состоится 19 июля 2019 года.