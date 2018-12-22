«Мои произведения — это проповеди»: как воспитывал Успенский

В этом году скончался знаменитый детский писатель Эдуард Успенский. Его не стало вечером 14 августа. Последнее время Успенский боролся с тяжелым заболеванием — у него был диагностирован рак желудка. Прощание с писателем прошло в Центральном доме литератора, где собрались не только его друзья и коллеги, но и почитатели таланта автора. Успенский захоронен на Троекуровском кладбище Москвы рядом с композитором Владимиром Шаинским и писателем Владимиром Войновичем.

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Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области. Сочинением первых стихов и рассказов он начал заниматься еще в средней школе.

Последовав примеру матери, Успенский поступил в Московский авиационный институт по специальности инженер, который закончил в 1961-м. В студенческие годы он продолжал сочинять детские стихи и начал печататься в «Литературной газете». Ранние произведения поэта звучали в радиопередаче «С добрым утром!».

В марте 1965 года вместе с писателем и сценаристом Феликсом Камовым Успенский возглавил авторскую группу студенческого театра МАИ «Телевизор», также в течение нескольких лет возглавлял его радио.

Свой творческий путь Успенский начал как сатирик. В 1966-м вышла его юмористическая книга «Четверо под одной обложкой» совместно с Григорием Гориным, Аркадием Аркановым и Камовым, которая принесла популярность начинающим авторам.

Однако широкую известность Успенский получил как автор детских книжек. В том же 1966 году писатель опубликовал рассказ «Крокодил Гена и его друзья», а в 1970-м огромную популярность приобрели пьесы «Чебурашка и его друзья», «Наследство Бахрама», написанные совместно с Романом Качановым.

«Мои произведения — это проповеди. Каждый раз, когда я хочу что-то сказать ребятам, я начинаю придумывать повесть», — рассказывал автор в одном из своих интервью.

Крокодил Гена и Чебурашка стали одними из самых известных персонажей, созданных Успенским. В 1969 году вышел мультфильм «Крокодил Гена», который мгновенно снискал любовь детей и родителей. Позднее были сняты еще три мультфильма: «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974) и «Чебурашка идет в школу» (1983).

В 1974 году вышла еще одна монументальная книга автора «Дядя Федор, пес и кот», которая через год получила одноименную мультипликационную экранизацию. Однако она не снискала успеха, и про нее быстро забыли.

Спустя четыре года Дядя Федор все же добился всесоюзного признания, когда вышел легендарный мультфильм «Трое из Простоквашино». Позднее были сняты «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

Приключения Дяди Федора и его друзей стали по-настоящему всенародными. Цитаты из мультфильма используются в обиходе, а такие причудливые персонажи, как кот Матроскин, почтальон Печкин и пес Шарик, полюбились не одному поколению россиян. Сам Эдуард Николаевич считал историю Дяди Федора своего рода проповедью: «Давайте детям больше свободы».

Успенский также активно работал на телевидении. Он был одним из создателей таких народных передач, как «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка» и «Радионяня».

В 1991 году Успенский стал автором и ведущим программы на радио «В нашу гавань заходили корабли», нехарактерной для писателя. Она была посвящена авторской песне. В 1997 году писатель создал такой же телевизионный проект, выходивший на экраны до 2011 года. В 2000 году он получил за него премию ТЭФИ.

Кроме того, по сценариям Успенского было снято бесчисленное количество мультфильмов, включая такие известные, как «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Дядюшка Ау», «Баба-яга против!», «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут Колобки» и многие другие. Его повесть «Вниз по волшебной реке» легла в основу картины «Там, на неведомых дорожках».

Произведения автора издавались на 25 иностранных языках и стали популярны в Голландии, Франции, Японии, Финляндии и США.

Успенский — обладатель множества наград и премий. В 1997 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2010-м получил премию имени Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе», а также премию Правительства Российской Федерации в области культуры.

В апреле 2018 года писатель Эдуард Успенский пожаловался в Генпрокуратуру на создателей новых серий по мотивам «Простоквашино». По мнению автора оригинального мультфильма, сценарий нового мультфильма — это грубая переработка его собственных произведений, заимствование текстов и персонажей. При этом «Союзмультфильм», по словам писателя, не заключал с ним никаких договоров на экранизацию или использование его творчества.