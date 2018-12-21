Король и Шнур: что произошло на «Голосе»

Очередной сезон музыкального проекта «Голос» подходит к концу. В пятницу, 21 декабря, на российском телевидении состоялась трансляция прямого эфира четвертьфинальной стадии конкурса, по итогам которой определились полуфиналисты «Перезагрузки»: согласно регламенту, в 1/2 финала прошли по два представителя каждой из команд, тогда как еще четыре участника коллегиальным решением членов жюри и телезрителей выбыли из борьбы.

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На старте 11-го выпуска — после вступительного слова ведущего Дмитрия Нагиева — на сцену вышли участники команды Басты. Первым из тройки с композицией Рики Мартина «Livin' la Vida Loca» выступил Шаэн Оганесян, по итогам слепых прослушиваний оправившийся к Сергею Шнурову, а спустя время спасенный от вылета Василием Вакуленко. Во время номера молодой человек активно заигрывал с публикой и «сенсеями» — он, в частности, успел и отбить «пять» Басте, и подарить алую розу Ани Лорак.

Следом за Оганесяном в бой вступила Дарья Шигина, подготовившая к четвертьфиналу любопытный кавер хитового трека Матранга (участника лейбла Василия, к слову) «Медуза». Наконец, последним из трио спел Андрей Поляков. Артист, появившийся на сцене в аутентичном спортивном костюме, порадовал зрителей «ламповым» исполнением композиции Тыниса Мяги «Олимпиада-80», приуроченной к летним Олимпийским играм в Москве.

Комментируя номера участников, Константин Меладзе отметил, что это было «очень яркое и красочное шоу». Вместе с тем композитор признался, что ему «не хватило самого голоса», попутно похвалив Шигину. Схожее мнение выразила и пораженная галантностью Оганесяна Лорак.

Сам Баста, поблагодарив артистов за профессионализм, в письменном виде (рэпер — как и другие судьи впоследствии — вручил Нагиеву запечатанный конверт с окончательным решением) отдал предпочтение именно Полякову (50% против 30 и 20 у Дарьи и Шаэна соответственно). Зрители в свою очередь выделили Оганесяна — и по сумме баллов дальше прошли двое мужчин, оставив за бортом конкурса Шигуну.

Следующую тройку составили подопечные Лорак — открыла ее выступление София Легран, спасенная Ани на одной из предыдущих стадий. Девушка харизматично исполнила песню Аллы Пугачевой «Я пою», местами затмив саму Примадонну. Не снизил планку, выставленную Легран, и Уку Сувисте, поразивший слушателей чудесным кавером на «Кеды», хит ар-н-би певицы Бьянки.

По-настоящему горячей интрига относительно участников полуфинала от команды Лорак стала после выступления Амирхана Умаева, удивительно исполнившего арию «Nessun dorma» из последнего акта оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

Распределяя баллы, Ани выделила своего фаворита Уку, отдав тому 50%: Амирхан получил лишь 30, София — и вовсе 20. Зрители же вновь решили по-своему — более 70-и процентов проголосовавших захотели увидеть полуфиналистом именно Умаева. Таким образом, после суммирования очков проект лишился еще одной девушки — конкурс покинула Легран, серьезно отставшая от конкурентов в плане баллов.

Яркими получились и выступления учеников Меладзе. Татьяна Шабанова (экс-участница команды Шнурова), София Тарасова и Петр Захаров, исполнившие соответственно композиции Димы Билана «Малыш», один из саундтреков мюзикла «Стиляги» («Ему не нужна американская жена») и песню Владимира Высоцкого «Две гитары», показали, что в примерно равной степени достойны полуфинала.

Выбор, впрочем, все-таки пришлось делать и наставнику, и телезрителям. Выслушав искренние комплименты от других судей, Меладзе, заочно скооперировавшись со зрителями (предпочтения Константина и голосовавших оказались схожими), отправил в следующий раунд Тарасову и Захарова.

Завершился выпуск выступлениями участников команды Шнурова, явного фаворита в борьбе за приз лучшему наставнику проекта. Так, Даниель Рустамов (выбранный на слепых прослушиваниях Лорак) задорно исполнил «Natural» Imagine Dragons, Рушана Валиева, по ходу предыдущей стадии удивившая чудесным кавером на песню Ольги Бузовой «Мало половин», с легкой руки лидера группы «Ленинград» порадовала чувственным ремиксом композиции «Прыгну со скалы» коллектива «Король и Шут», а Аннагазел Гокинаева зажгла с «I Shot the Sheriff» Боба Марли под аккомпанемент самого Сергея.

Распределяя баллы между конкурсантами, Шнуров отдал 50 очков Валиевой, 30 — Гокинаевой, 20 — Рустамову. Последний, впрочем, пошел дальше благодаря телезрителям — покинула проект после четвертьфинала Аннагазел.

Полуфинальная стадия «Перезагрузки» будет показана на российском телевидении в прямом эфире 28 декабря. Финал конкурса состоится уже в новом году, а именно — 1 января.