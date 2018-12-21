Переключилась с Малахова: Шукшина объявила войну «Пусть говорят»

Российская актриса Мария Шукшина раскритиковала выпуск передачи «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, в котором обсуждалась личная жизнь Владимира Высоцкого. Об этом артистка написала в инстаграме.

Шукшина возмутилась тем, что личность легенды советской музыки была выставлена в негативном свете на всю страну. Так, в студии ток-шоу появились люди, называющие себя детьми Высоцкого. В конце программы ведущий Дмитрий Борисов обнародовал тесты ДНК, по результатам которых выяснилось, что гости никакого отношения к музыканту не имеют.

«Доколе?! Ну, правда, ну, доколе? Сегодня один из федеральных каналов опять «копался» в личной жизни, на сей раз гения XX века — Владимира Высоцкого, — отметила артистка. — Высоцкий, Шукшин... Они столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам?»

Реклама

Кроме того, актриса обвинила программу в «глумлении над выдающимися людьми» и потребовала оставить их личную жизнь в покое. Она также обратилась к подписчикам с просьбой подписать петицию о закрытии подобных передач.

«Это вопль, это глас в пустыне! Оставьте в покое Высоцкого, Шукшина! Прекратите отнимать национальное достояние у России! Прекратите глумление над выдающимися людьми, которые виноваты перед вами только тем, что они талантливы, они гении, они зеркало и совесть нашей страны, они гордость нашей Родины!» — заявила Шукшина.

Ранее ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов опроверг слова артистки о том, что за участие в программе ей якобы предлагали 15 млн рублей.

«Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов. Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью», – рассказал Малахов в интервью сайту kp.ru.

В то же время ведущий отметил, что порой продюсерам шоу приходится платить звездам за эксклюзивные интервью, но даже в таких случаях сумма в 15 млн выглядит «фантастической».

Гостьей «Прямого эфира» не раз становилась экс-возлюбленная сына Шукшиной Фрейя Зильбер, родившая от него ребенка. В студии передачи девушка жаловалась и на семью Шукшиной, и на маленькие алименты.

На следующий день после эфира в инстаграме актрисы появилось стихотворение Анны Ахматовой «Уединение», которое начинается со строк «Так много камней брошено в меня, // Что ни один из них уже не страшен». Поклонники актрисы предположили, что таким образом Мария решила высказать свое отношение к скандалу.

В ответ на претензии со стороны Шукшиной Андрей Малахов посоветовал ей сперва разобраться со своими семейными проблемами.

«В этой ситуации удивляет другое. Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос, — заявил шоумен. — Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша».

По мнению Малахова, чтобы решить вопрос с несостоявшейся невесткой, Шукшиной необходимо выплачивать ей 20 тыс. рублей в месяц, и тогда все «забудут эту историю»:

«Цена вопроса — 20 тысяч рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать. Если Мария Васильевна найдет деньги на содержание внука, претензий у матери ребенка не будет. И люди забудут эту историю, потому что куча других появляется каждую неделю».

В конце ноября артистка призвала подписчиков в социальных сетях подписать петицию о закрытии ряда популярных отечественных телешоу, в числе которых «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. На данный момент обращение подписало более 3 тыс. человек.

«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — говорится в заявлении.

Шукшина, в свою очередь, заявила, что на телевидении началась «духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение» общества. Так, под одной из публикаций актриса поделилась мнением своего подписчика, который сравнил отечественное телевидение со «сточной канавой».