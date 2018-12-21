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Переключилась с Малахова: Шукшина объявила войну «Пусть говорят»

Мария Шукшина раскритиковала выпуск «Пусть говорят» про Высоцкого

Актриса Мария Шукшина раскритиковала выпуск «Пусть говорят», посвященный ДНК-тестам «новых родственников» Высоцкого. Ранее артистка поддержала петицию с требованием закрыть ряд популярных шоу, включая передачу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Российская актриса Мария Шукшина раскритиковала выпуск передачи «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, в котором обсуждалась личная жизнь Владимира Высоцкого. Об этом артистка написала в инстаграме.

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#марияшукшина Доколе?!?!!! Ну, правда, ну, доколееее? Сегодня один из федеральных каналов опять "копался" в личной жизни, на сей раз Гения 20 века Владимира Высоцкого... Высоцкий, Шукшин...столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам??? Это вопль, это глас в пустыне! Оставьте в покое Высоцкого, Шукшина,..., Прекратите отнимать национальное достояние у России! Прекратите глумление над выдающимися людьми, которые виноваты перед вами только тем, что они талантливы, они гении, они зеркало и совесть нашей страны, они гордость нашей Родины! P.S: подписать ПЕТИЦИЮ можно на сайте, ссылка на который расположена на моей главной странице, в шапке профиля! #тв #высоцкий #шукшин #гений #талант #сплетни #слухи #ложь #вранье #телевидение #петиция #мирвсем

Публикация от Maria Shukshina (@shukshina_maria)

Шукшина возмутилась тем, что личность легенды советской музыки была выставлена в негативном свете на всю страну. Так, в студии ток-шоу появились люди, называющие себя детьми Высоцкого. В конце программы ведущий Дмитрий Борисов обнародовал тесты ДНК, по результатам которых выяснилось, что гости никакого отношения к музыканту не имеют.

«Доколе?! Ну, правда, ну, доколе? Сегодня один из федеральных каналов опять «копался» в личной жизни, на сей раз гения XX века — Владимира Высоцкого, — отметила артистка. — Высоцкий, Шукшин... Они столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам?»

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Кроме того, актриса обвинила программу в «глумлении над выдающимися людьми» и потребовала оставить их личную жизнь в покое. Она также обратилась к подписчикам с просьбой подписать петицию о закрытии подобных передач.

«Это вопль, это глас в пустыне! Оставьте в покое Высоцкого, Шукшина! Прекратите отнимать национальное достояние у России! Прекратите глумление над выдающимися людьми, которые виноваты перед вами только тем, что они талантливы, они гении, они зеркало и совесть нашей страны, они гордость нашей Родины!» — заявила Шукшина.

Ранее ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов опроверг слова артистки о том, что за участие в программе ей якобы предлагали 15 млн рублей.

«Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов. Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью», – рассказал Малахов в интервью сайту kp.ru.

В то же время ведущий отметил, что порой продюсерам шоу приходится платить звездам за эксклюзивные интервью, но даже в таких случаях сумма в 15 млн выглядит «фантастической».

Гостьей «Прямого эфира» не раз становилась экс-возлюбленная сына Шукшиной Фрейя Зильбер, родившая от него ребенка. В студии передачи девушка жаловалась и на семью Шукшиной, и на маленькие алименты.

На следующий день после эфира в инстаграме актрисы появилось стихотворение Анны Ахматовой «Уединение», которое начинается со строк «Так много камней брошено в меня, // Что ни один из них уже не страшен». Поклонники актрисы предположили, что таким образом Мария решила высказать свое отношение к скандалу.

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#марияшукшина Анна Ахматова, 1914г: Так много камней брошено в меня, Что ни один из них уже не страшен, И стройной башней стала западня, Высокою среди высоких башен. Строителей ее благодарю, Пусть их забота и печаль минует. Отсюда раньше вижу я зарю, Здесь солнца луч последний торжествует. И часто в окна комнаты моей Влетают ветры северных морей, И голубь ест из рук моих пшеницу… А не дописанную мной страницу, Божественно спокойна и легка, Допишет Музы смуглая рука. #мирвсем

Публикация от Maria Shukshina (@shukshina_maria)

В ответ на претензии со стороны Шукшиной Андрей Малахов посоветовал ей сперва разобраться со своими семейными проблемами.

«В этой ситуации удивляет другое. Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос, — заявил шоумен. — Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша».

По мнению Малахова, чтобы решить вопрос с несостоявшейся невесткой, Шукшиной необходимо выплачивать ей 20 тыс. рублей в месяц, и тогда все «забудут эту историю»:

«Цена вопроса — 20 тысяч рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать. Если Мария Васильевна найдет деньги на содержание внука, претензий у матери ребенка не будет. И люди забудут эту историю, потому что куча других появляется каждую неделю».

В конце ноября артистка призвала подписчиков в социальных сетях подписать петицию о закрытии ряда популярных отечественных телешоу, в числе которых «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. На данный момент обращение подписало более 3 тыс. человек.

«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — говорится в заявлении.

Шукшина, в свою очередь, заявила, что на телевидении началась «духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение» общества. Так, под одной из публикаций актриса поделилась мнением своего подписчика, который сравнил отечественное телевидение со «сточной канавой».