Тор сменил профессию: Крис Хемсворт выбился в «Люди в черном»

В сети появился первый официальный трейлер четвертой части популярной фантастической комедии «Люди в Черном». Режиссером картины выступил Феликс Гэри Грей, который ранее он снял фильмы «Законопослушный гражданин», «Голос улиц» и «Форсаж 8». Сценарий же писали Арт Маркум м Мэтт Холлуэй, которые работали над «Железным человеком».

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Новая картина получила название «Люди в черном: Интернэшнл». Фильм является спин-оффом к серии фильмов «Люди в черном», основанных на одноименном комиксе Лоуэлла Каннингема, выпускавшемся под редакцией Marvel.

По сюжету, в организации, которая занимается контролем за пребыванием инопланетян на Земле, завелся «крот», сливающий секретную информацию. Героям предстоит максимально деликатно вычислить агента противостоящих сил, который наверняка окажется пришельцем, и задержать.

Главные роли исполнят актеры Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон, которые вместе играли в нашумевшем кинокомиксе «Тор: Рагнарек». Также в фильме появится третий секретный агент в исполнении Лиама Нисона, известного по «Списку Шиндлера» и франшизе «Заложница».

«Тор: Рагнарек» стал большим хитом в ноябре 2017, в дополнение к тому, став одним из самых популярных фильмов студии на сегодняшний день.

Несмотря на то, что Хемсворт стал суперзвездой первого калибра, воплотив на экране образ Тора, после окончания работы над четвертыми «Мстителями» контракт Хэмсворта с Marvel закончился, и это означает что мы вряд ли увидим его в новых фильмах студии.

«С точки зрения контракта все кончено. Я все. Я не буду больше играть этого персонажа. Это даже пугает. Мне реально казалось, что это бесконечная история. И теперь она, возможно, заканчивается», — заявил актер.

Крис Хэмсворт считает, что «Рагнарек» стал не только переизобретением его героя, но и потенциальной платформой для продолжений. Картина собрала в мировом прокате более $853 млн, став самым успешным сольным фильмом о Торе.

Первые три части фантастической комедии «Люди в черном», про агентов секретной службы, контролирующей пребывание инопланетных пришельцев на Земле, снял режиссер Барри Зонненфельд. Главные роли в оригинальных картинах исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс, которые умудрились увлечь зрителей отличным актерским дуэтом. Уилл Смит, за год до выхода первой части вышедший в звезды в фильме «День независимости», в «Людях в черном» сниматься совершенно не хотел, но его уговорила жена, сказав, что он шикарно смотрится в черном костюме и черных очках.

Фильм вышел в 1997 году. Получив успех у зрителей и критиков, он стал основой для медиафраншизы: видеоигры, мультсериала и двух фильмов-продолжений. Первые «Люди в черном» оказались отличным блокбастером. В этом им помогли относительно новый формат, яркие герои и юмор. В мировом прокате картина собрала в первый уикэнд более $50 млн., а за все время — более $589 млн.

Следующая часть «Людей в черном» вышла в 2002 году и продолжила повествовать о похождениях двух стражей порядка – агента Кея и агента Джея среди инопланетян. Картина оказалась менее коммерчески успешной, по сравнению с первой частью. Этому, вероятно, послужил посредственный сценарий, слабый главный злодей и намного более низкое качество юмора, чем в предыдущей части. Тем не менее в широком прокате за первый уикэнд картина собрала более $52 млн, и более $441 млн за все время.

С третьей серией франшизы возникли трудности. Вышла она только в 2012 году. Томми Ли Джонс поначалу наотрез отказывался участвовать в триквеле, но его в конце концов уговорили только потому, что примерно две трети фильма действует молодой агент Кей, которого сыграл Джош Бролин. Уилл Смит, который раньше снимался как минимум каждый год, к этому моменту на больших экранах не появлялся с 2008-го, так что его роли в «Людях в черном 3» фанаты ожидали с большим нетерпением. С режиссером первоначально также не было понятно. Студия не могла договориться с Зонненфельдом, и шли разговоры о том, что франшизу отдадут в руки Майкла Бэя. Но, к счастью, в кресло все-таки сел Зонненфельд, что явно подняло градус интеллектуальности триквела. В итоге картина получилась коммерчески успешной, собрав в первый уикэнд около $55 млн, и более $624 млн за время всего проката. А картина получила гораздо более благоприятные отзывы, чем предыдущая часть.

Что получится из перезапуска франшизы пока сложно судить. В трейлере главные герои много шутят, стирают память очевидцам и сражаются с инопланетянами. В ролике также можно увидеть отсылку к Джею и Кею, которых играли Уилл Смит и Томми Ли Джонс. Их можно заметить нарисованными на одной картине. Остается надеяться, что получится достойная картина. На экраны отечественных кинотеатров «Люди в черном: Интернэшнл» должны выйти 14 июня 2019 года.