Еще живой: Бен Аффлек снимается в потенциальном хите

Кинокомпания Universal пригласила 46-летнего актера Бена Аффлека сыграть главную роль, а также стать продюсером экранизации романа Кейт Элис Маршал «Я все еще жива», который называют смесью из «Дикой» и «Выжившего». Права на киноадаптацию книги, вышедшей в тираж только в 2018 году, студия уже приобрела.

В настоящий момент Бен Аффлек ведет переговоры о продюсировании ленты через собственную компанию Pearl Street Films. Вакансия режиссера картины все еще остается открытой, возможно ее займет сам Аффлек, передает The Hollywood Reporter.

В качестве сценариста студия пригласила Лори Эванс Тейлор, которая известна работой над сериалами «Желание» и «Несчастные жестокие игры». Аффлек сыграет отца главной героини, на место которой студия Universal все еще не подобрала подходящую актрису.

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Книга рассказывает о девочке-подростке Джесс. Во время очередной поездки с мамой они попадают в автокатастрофу, в результате которой выжить удается только ей. Оставшись без опеки, она вынуждена переехать к своему считавшемуся давно потерянным отцу в канадскую глушь, вдали от любой цивилизации. Там она сталкивается с новой проблемой: по случайному стечению обстоятельств девочка оказывается в глухом лесу совершенно одна. Только отцовская собака может ей помочь. Именно там, лишенная поддержки других, Джесс поймет, что она гораздо сильнее, чем думала.

Прошедший год оказался для Аффлека весьма трудным. Больше месяца актер провел в реабилитационном центре, избавляясь от алкогольной зависимости. Туда его отвезла бывшая жена Дженифер Гарнер. Не смотря на болезненный развод с актером, она продолжает поддерживать его в борьбе с алкоголизмом. Прошлой осенью также именно она сопровождала его в клинику.

В октябре этого года Бен Аффлек и Дженифер Гарнер официально развелись спустя три года после фактического расставания. Сразу после этого актер отправился в романтическое путешествие в Монтану с 22-летней моделью журнала Playboy Шоной Секстон. Однако сразу после поездки они расстались.

В этот раз Бен попал в реабилитационный центр в связи с расставанием с продюсером Линдси Шукус, с которой встречался около года. По словам друзей знаменитостей, пара завершила отношения, чтобы уделять больше времени детям от предыдущих браков. В итоге все оказалось намного прозаичнее, Шукус просто устала от алкоголизма Бена.

Аффлек также может лишиться роли Бэтмена в будущих фильмах кинокомпании Warner Bros. и студии DC. Из-за алкоголизма актера, который повлек за собой рост затрат на страхование, продюсеры могут отказаться сотрудничать с ним.

Несмотря на личный кризис, Бен Аффлек активно снимался в 2018 году. В следующем году зрители могут увидеть актера в боевике «Тройная граница», триллере «Последнее, чего он хотел» и драме «Торренс». Актер успешно справился алкогольной зависимостью и теперь трудится не покладая рук.

Хотя Аффлек более известен широкому зрителю как актер, его достижения на поприще режиссера и сценариста оказались более внушительными. Еще в 1998 году он получил премию «Оскар» за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» Гаса Ван Сента, который он написал со своим лучшим другом Мэттом Деймоном. В 2013 году прих Американской киноакадемии получила картина «Операция «Арго», в которой Аффлек выступил продюсером и режиссером. Лента пользовалась большим успехом как среди критиков, так и зрителей, заработав в мировом прокате $232 млн.

Что касается отдельного фильма о Бэтмена, являющемуся часть киновселенной DC, то Аффлек сам отказался от кресла режиссера, сославшись на напряженный график. В итоге картину поставит Мэтт Ривз, известный по фильмам «Монстро» и нескольким частям ребута «Планеты обезьян».