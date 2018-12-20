«Скромно»: звезда «Рабы любви» рассказала о жизни в США

Впервые за долгое время советская актриса театра и кино Елена Соловей, сыгравшая главную роль в фильме «Раба любви» дала интервью. В своей небольшой нью-йоркской квартире актриса приняла ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.

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Актриса рассказала Борисову, что поначалу эмиграция была вынужденной. У ее любимого супруга, художника Юрия Пугача обнаружили серьезное заболевание. В Советском Союзе не было средств для его спасения, поэтому ради мужа актриса бросила все. В то время некоторые поклонники артистки предполагали, что причина ее отъезда была в другом. Поговаривали, будто бы у Соловей были проблемы с советской властью, а ее переезд стал бегством. Елена Яковлевна никогда не комментировала подобные домыслы.

Соловей не планировала продолжить актерскую карьеру в Америке, основным ее делом стала семья. Спустя несколько лет ей все же довелось сыграть на сцене театра Александра Журбина в Брайтоне. А в 2002 году случился ее первый опыт игры в сериале «Клан Сопрано», где она играла русскую помощницу по дому со странной фамилией Бранка Либински.

«Когда я пыталась объяснить, что в России нет таких имен, режиссер только отмахивался: это, мол, неважно», — рассказала актриса в интервью порталу Jewish.ru

Позже она стала преподавать актерское мастерство в университете Нью-Йорка. В настоящее время она трудится в созданным ею театральном кружке, в котором занимаются дети из русских семей.

«Живем мы скромно. Небольшая спальня, и здесь же расположен рабочий стол мужа, уютная кухня, большая библиотека. Я привезла свои любимые книги сюда, просто не могла с ними расстаться, — приводит слова артистки StarHit. — Помню, когда в первый раз оказалась на Манхэттене, у меня перехватило дыхание. Было впечатление, что это какой-то сказочный город. Сейчас этого ощущения уже не возникает. Мне нравится местный ритм жизни, что я могу никуда не спешить, спокойно гулять. Представляете, меня до сих пор узнают на улице некоторые русские туристы, хотя мне казалось, что я совершенно неузнаваема».

По словам Елены Яковлевны, она давно полюбила Нью-Йорк, по прежней славе она не скучает и сейчас о возвращении не может идти и речи.

«Я считаю, что семья — это самое главное. Без семьи мы ничего из себя не представляем. Все остальное — это суета, пустое. Я получаю такое наслаждение от общения с близкими, с этим ничто не сравнится», — поделилась Соловей.

Елена Яковлевна родилась 24 февраля 1947 года в немецком городке Нойштрильц, ее отец был военным, а мама медсестрой. Они познакомились в самом конце войны. Когда будущей актрисе исполнилось три года, отца перевели в Красноярск, а через десять лет они переехали в Москву. С детства Соловей мечтала о профессии актрисы, поэтому после школы попыталась поступить во ВГИК, однако получилось это сделать только через год.

После исполнения нескольких незначительных ролей, ее пригласили сыграть маленькую роль в доброй сказке «Король-олень», где ей посчастливилось поработать с такими талантливыми актерами как Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Олег Ефремов и Олег Табаков.

В 1970-ом она окончила ВГИК, после чего Иннокентий Смоктуновский рекомендовал ее в Малый театр, где для нее собирались ставить «Чайку», но актриса внезапно вышла замуж и перебралась за любимым в Ленинград.

После успешной премьеры картины «Раба любви» Никиты Михалкова в 1976 году Елену полюбил весь Советский Союз.

«Господи, как это замечательно — заниматься делом, за которое могут убить или даже посадить в тюрьму!» — восклицала героиня культового фильма.

Впоследствии они еще не раз работали вместе с Михалковым. Карьера шла вверх, Соловей стала востребованной актрисой. За 24 года карьеры в Советском Союзе Соловей снялась в 56 картинах, в большинстве из которых она исполнила главную роль. Однако несмотря на народную любовь, в 90-е актриса вместе с семьей перебралась в США.