«Мерзкий карлик»: рэпер Гнойный объявил войну плагиату

Популярный рэпер Вячеслав Машнов, наиболее известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, подрался с карликом в новом юмористическом ролике блогера Юрия Хованского. Об этом сообщает Дни.ру.

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В видео скандальный рэп-исполнитель проводит мастер-класс по борьбе с карликом, который намерен украсть художественное произведение. При этом Гнойный демонстрирует совсем не гуманные способы. Так, чтобы победить плохого героя, он предлагает убить карлика несколькими выстрелами в голову.

Кроме того, рэпер рассказывает, как человек небольшого роста может легко проникнуть в дом жертвы — прикинуться ребенком или залезть в большой рюкзак, чтобы похитить имущество.

Своего оппонента исполнитель назвал Эльдаром, тем самым намекнув на известного блогера и рэпера Эльдара Джарахова, с которым у него возник конфликт. Недавно он обвинил его в плагиате.

Во время выступления на российской баттл-площадке «Рэп Йоу», Гнойный оскорбил Джарахова, заявив в одном из раундов, что тот является плагиатором, вором и «мерзким карликом».

После этого Эльдар опубликовал видеообращение, в котором вызвал обидчика на поединок, причем не в форме баттла, а настоящей драки. Об этом сообщает телеканал «360».

«Мне неприятны обвинения в плагиате или воровстве. Я никогда этим не занимался. Хочу вызвать тебя на поединок. Бокс, ММА, карате — неважно, выбирай сам. Хоть на руках, хоть на ногах, хоть на ножах», — сказал Джарахов, уточнив, что предпочитает смешанные единоборства.

Сам Хованский, на YouTube-канале которого и был опубликован «мастер-класс», предстал в образе знаменитого бойца Конора Макгрегора и устроил схватку с тремя булками хлеба, намекая на участников группы «Хлеб». Ранее блогер обвинил коллектив в краже идей для видео.

По словам Хованского, группа «Хлеб» украла концепцию его популярного клипа на композицию «Спроси у своей мамы», созданной совместно с Дмитрием Маликовым. Кроме того, блогер выступил в поддержку Гнойного и упрекнул Эльдара Джарахова в плагиате.

«То, что вы вместе с группой «Хлеб» и Поперечным [стендап-комик] такие талантливые и знаменитые, не дает вам право брать чужие идеи и реализовывать их, пользуясь популярностью своих каналов. Тот факт, что идея клипа есть в куче фильмов, не противоречит тому, что конкретно ты ее украл у Гнойного», — отмечал он твиттере.

В октябре этого года в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники Московской прокуратуры займутся проверкой текстов рэп-исполнителей Хана Замая и Гнойного.

По словам адвоката Павла Ясмана, который представляет интересы исполнителей, проверку будут осуществлять не только сотрудники прокуратуры, но и лингвисты Главного управления по противодействию экстремизму. Уточнялось, что на проверку было направлено около двух десятков текстов, в числе которых и композиция Гнойного «Владимир Путин».

Известно, что проверка была организована после обращения человека с фамилией Зелимханов (его имя не называется) в администрацию одного из районов Санкт-Петербурга. По его словам, песни рэперов содержат антисемитские и неонацистские высказывания.

Тогда концертный директор Гнойного рассказал, что не знает о начатой проверке со стороны правоохранительных органов. Рэпер Замай, в свою очередь, подчеркнул, что в их с Гнойным текстах нет и никогда не было оскорблений.

Ранее сообщалось о том, что в августе 2018 года администрация одного из районов Санкт-Петербурга направила Замаю обращение, в котором было сказано, что рэперы придерживаются «явных антисемитских и пронеонацистских позиций». В документе приводились строчки из семи песен исполнителей и цитата из баттла Гнойного и Оксимирона.

Гнойный и Замай являются участниками объединения «Антихайп». Машнов стал известен широкой публике после баттла с другим популярным рэпером – Оксимироном (настоящее имя – Мирон Федоров). Ролик набрал более 38 млн просмотров. После этого исполнитель принял участие в шоу музыкальных талантов «Успех» на канале СТС, где выступил в роли судьи вместе с Филиппом Киркоровым и певицей Нюшей.