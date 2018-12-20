Игра в кино: «Uncharted» потерял режиссера

Режиссер фильма по серии видеоигр «Uncharted» покинул проект. По слухам, Шон Леви принял такое решение, чтобы сконцентрироваться на создании новой экшн-комедии «Свободный парень», в которой главную роль исполнит Райан Рейнольдс. Этот комедийный блокбастер очень привлекателен — актер находится в пике своей славы, к тому же амплуа Дэдпула оказалось очень востребовано у массового зрителя. Главные последние работы Шона Леви — трилогия «Ночь в музее» и картина «Кадры» с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном в главных ролях — классические комедийные фильмы. Скорее всего, сам Шон понимает, что вряд ли успешно справится с экранизацией видеоигры.

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Главный герой серии игр «Uncharted» Нейтан Дрейк — потомок известного путешественника и корсара Фрэнсиса Дрейка, который ищет легендарные сокровища по всему миру. Первая часть вышла в 2007 году, и поклонники игры сразу стали отмечать сходство главного героя с Индианой Джонсом.

Ее высоко оценили критики и геймеры, на агрегаторе Metacritic приключенческая игра получила 88% положительных отзывов.

Голливуд в 2010-е особенно тщательно присматривается к рынку компьютерных игр, который по уровню капитализации уже можно сравнивать с индустрией кино. Однако мир еще не увидел экранизацию какой-либо игры, которая бесспорно была бы названа удачной попыткой. В 2016 году выходил фильм «Варкрафт», который получил всего лишь 28% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes, но принес в кассу $433 млн при бюджете в $160 млн. Аналитики заявили, что фильм не провалился в прокате, но и не принес особой прибыли, так как еще были колоссальные затраты на маркетинг. На 2018-й год фильм «Варкрафт» является самой успешной с финансовой точки зрения экранизацией видеоигры.

На втором месте лента «Принц Персии: Пески времени». По всему миру фильм собрал $336 млн, и это абсолютный провал для Walt Disney Pictures — бюджет картины составил более $200 млн.

Причин проблем киноделов в этом жанре несколько. Кино работает по другим законам и разговаривает с аудиторией на выработанном языке монтажности (которая почти отсутствует в мире игр). Видеоигры связаны же с соучастием игрока с событиями в виртуальном мире, на полном погружении геймера в пространство и сопереживании главному герою. Важная черта игр — вариативность и процессуальность, геймер сам управляет происходящим.

Кино не может подарить зрителю интерактивность — мы лишь наблюдатели и не имеем возможности даже на простые решения. Игра обладает более широкими возможностями взаимодействия с аудиторией, поэтому ее сложно перенести на экраны.

«Uncharted» — уже не первый проект по мотивам игры, который откладывается в долгий ящик. Возможно, боссы Sony быстро найдут нового режиссера и запустят ленту в производство, но что-то подсказывает, что ситуация не так проста. Том Холланд утвержден в главной роли еще в 2017 году, сценарий был готов приблизительно тогда же, однако в январе 2018-го был отправлен на переработку. Боссы компании не могут назвать даже приблизительную дату выхода фильма.

В любом случае, проект интригует. История знает несколько успешных приключенческих картин о поиске драгоценностей: «Индиана Джонс» и «Сокровище нации». Так что с адаптацией игр «Uncharted» не должно возникнуть проблем — в мире кино уже есть выработанные и успешно применяемые каноны для подобного рода фильмов.