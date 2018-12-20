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Игра в кино: «Uncharted» потерял режиссера

Режиссер Шон Леви ушел из «Uncharted» ради фильма с Райаном Рейнольдсом

Выпуск фильма по мотивам игр «Uncharted» откладывается на неопределенный срок. Появились сообщения, что режиссер Шон Леви отказался от работы над экранизацией видеоигры. На данном этапе утверждена только главная роль в картине — персонажа Нейтана Дрейка сыграет Том Холланд, знакомый зрителям по роли Человека-паука в последних фильмах Marvel.

Режиссер фильма по серии видеоигр «Uncharted» покинул проект. По слухам, Шон Леви принял такое решение, чтобы сконцентрироваться на создании новой экшн-комедии «Свободный парень», в которой главную роль исполнит Райан Рейнольдс. Этот комедийный блокбастер очень привлекателен — актер находится в пике своей славы, к тому же амплуа Дэдпула оказалось очень востребовано у массового зрителя. Главные последние работы Шона Леви — трилогия «Ночь в музее» и картина «Кадры» с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном в главных ролях — классические комедийные фильмы. Скорее всего, сам Шон понимает, что вряд ли успешно справится с экранизацией видеоигры.

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Главный герой серии игр «Uncharted» Нейтан Дрейк — потомок известного путешественника и корсара Фрэнсиса Дрейка, который ищет легендарные сокровища по всему миру. Первая часть вышла в 2007 году, и поклонники игры сразу стали отмечать сходство главного героя с Индианой Джонсом.

Ее высоко оценили критики и геймеры, на агрегаторе Metacritic приключенческая игра получила 88% положительных отзывов.

Голливуд в 2010-е особенно тщательно присматривается к рынку компьютерных игр, который по уровню капитализации уже можно сравнивать с индустрией кино. Однако мир еще не увидел экранизацию какой-либо игры, которая бесспорно была бы названа удачной попыткой. В 2016 году выходил фильм «Варкрафт», который получил всего лишь 28% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes, но принес в кассу $433 млн при бюджете в $160 млн. Аналитики заявили, что фильм не провалился в прокате, но и не принес особой прибыли, так как еще были колоссальные затраты на маркетинг. На 2018-й год фильм «Варкрафт» является самой успешной с финансовой точки зрения экранизацией видеоигры.

На втором месте лента «Принц Персии: Пески времени». По всему миру фильм собрал $336 млн, и это абсолютный провал для Walt Disney Pictures — бюджет картины составил более $200 млн.

Причин проблем киноделов в этом жанре несколько.   Кино работает по другим законам и разговаривает с аудиторией на выработанном языке монтажности (которая почти отсутствует в мире игр). Видеоигры связаны же с соучастием игрока с событиями в виртуальном мире, на полном погружении геймера в пространство и сопереживании главному герою. Важная черта игр — вариативность и процессуальность, геймер сам управляет происходящим.

Кино не может подарить зрителю интерактивность — мы лишь наблюдатели и не имеем возможности даже на простые решения. Игра обладает более широкими возможностями взаимодействия с аудиторией, поэтому ее сложно перенести на экраны.

«Uncharted» — уже не первый проект по мотивам игры, который откладывается в долгий ящик. Возможно, боссы Sony быстро найдут нового режиссера и запустят ленту в производство, но что-то подсказывает, что ситуация не так проста. Том Холланд утвержден в главной роли еще в 2017 году, сценарий был готов приблизительно тогда же, однако в январе 2018-го был отправлен на переработку. Боссы компании не могут назвать даже приблизительную дату выхода фильма.

В любом случае, проект интригует. История знает несколько успешных приключенческих картин о поиске драгоценностей: «Индиана Джонс» и «Сокровище нации». Так что с адаптацией игр «Uncharted» не должно возникнуть проблем — в мире кино уже есть выработанные и успешно применяемые каноны для подобного рода фильмов.