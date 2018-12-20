Сериалы зимы: «Настоящий детектив», «Готэм» и другие

«Удивительная миссис Мэйзел» 2 сезон («The Marvelous Mrs. Maisel»), Amazon Video

Открывает список главных сериалов этой зимы второй сезон «Удивительной миссис Мэйзел», вышедший 5 декабря. Пилотный эпизод сериала, снятого американкой Эми Шерман-Палладино с актрисой Рэйчел Броснахэн в главной роли, вышел в марте 2017 года. Серия получила положительные отзывы критиков, что позволило Шерман-Палладино получить заказ сразу на два сезона. Первый был выпущен в ноябре прошлого года. События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го, где от домохозяйки Мидж уходит муж Джоэл, который уже завел отношения на стороне. Родители не поддерживают девушку, а лишь высказывают разочарование ее выбором спутника жизни. Мидж отправляется в клуб, где Джоэл по вечерам выступал со стендапом и тоже пробует себя в этом деле. Ее импровизированная речь имеет оглушительный успех, и жизнь девушки кардинально меняется.

«Двойник» 2 сезон («Counterpart»), Starz

9 декабря на канале Starz вышел второй сезон американского сериала в жанре триллера и научной фантастики, созданного Джастином Марксом. Первый сезон увидел свет год назад на этом же канале. Главный герой сериала — Говард Силк (Джей Кей Симмонс), скромный служащий бюрократического агентства, который живет в Берлине. Однажды мужчина обнаруживает, что в результате некоего научного эксперимента в его организации возник параллельный мир, поначалу полностью идентичный существующему. Но со временем миры начинают разниться: один становится либеральным, а другой — жестко авторитарным.

Австралийский сериал из восьми эпизодов «Страна приливов», снятый новозеландцем Тоа Фрейзером, вышел 14 декабря на Netflix. Сценаристы Стивен Ирвин и Ли МакГрат написали фантастическую историю, в которой рассказывается о бывшей преступнице, вернувшейся домой в небольшую деревню. Но ее спокойной жизни быстро приходит конец: неподалеку всплывает тело утонувшего рыбака, а в округе начинают орудовать люди-амфибии. Героиня готовится раскрыть тайну местности и разобраться в происхождении этих существ.

«Убийства по алфавиту» («The ABC Murders»), BBC One

Остросюжетный мини-сериал «Убийства по алфавиту», вдохновленный одноименным романом знаменитой писательницы Агаты Кристи про приключения детектива Эркюля Пуаро, увидит свет 26 декабря. Действие развернется в 1933 году в Великобритании, где объявился серийный убийца. Маньяк совершает кровавые преступления и придерживается четкого и весьма необычного плана — имя, фамилия и место убийства должны начинаться с одной буквы. Главные роли в сериале исполнили голливудский актер Джон Малкович и британец Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в »Гарри Поттере». Также в касте заявлены Эндрю Бьюкен, Имон Фаррен, Тара Фитцджеральд и другие.

«Готэм» 5 сезон («Gotham»), Fox

Во время новогодних каникул фанаты DC Comics приступят к просмотру заключительного пятого сезона сериала «Готэм» — он выходит 3 января. По сюжету комиксов Готэм — это родной город Бэтмена, а в сериале наблюдается подробное рассмотрение историй многочисленных персонажей из окружения супергероя. Зрители смогут проследить за начальной стадией становления ряда положительных и отрицательных персонажей комиксов, среди которых комиссар Гордон, Селина Кайл (Черная кошка), Харви Дент (Двуликий), Эдвард Нигма (Ридлер), Освальд Кобблпот (Пингвин), сам Брюс Уэйн и многие другие. История долгого пути юного Уэйна к осознанию своего предназначения придет к своему логическому завершению в пятом сезоне.

«Настоящий детектив» 3 сезон («True Detective»), HBO

13 января выйдет третий сезон американской криминальной антологии «Настоящий детектив», придуманной писателем-новеллистом Ником Пиццолатто. В первом сезоне действие происходило в 2012 году, когда полиция расследовала нераскрытое убийство девушки в 1995 году, допрашивая бывших детективов, которые работали над этим делом много лет назад. История второго сезона была посвящена расследованию пропажи главы администрации города сразу после презентации в населенном пункте новой железной дороги. Чтобы понять детали преступления, детективы распутывают сеть заговоров и махинаций.

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В третьем — действие развернется в районе известнякового плато Озарк, расположенного одновременно в нескольких штатах. Следователи попытаются разобраться в загадочном преступлении, растянувшемся на 30 лет.

«Я ночь» («I am the night»), TNT

Мини-сериал из шести эпизодов «Я — ночь» с Крисом Пайном и Индией Эйсли в главных ролях выходит 28 января на TNT. Главную героиню сериала, снятого режиссером Пэтти Дженкинс, сценарист Фауна Ходел назвала своим именем. В истории рассказывается о молодой девушке, которая в совсем юном возрасте осталась на попечении темнокожей уборщицы, и в возрасте 20 лет решила найти настоящую мать. Вопреки ожиданиям, Фауна находит совсем не ту женщину, мечты о которой поддерживали ее в самые жестокие моменты жизни.

«Академия «Амбрелла» («The Umbrella Academy»), Netflix

Одним из самых интересных сериалов этой зимы видится «Академия «Амбрелла», основанная на одноименной серии комиксов Джерарда Уэя, бывшего вокалиста рок-группы My Chemical Romance. Снятая Эндрю Бернштейном серия эпизодов станет доступна на Netflix 15 февраля. Действие развернется в альтернативной вселенной, где 43 женщины, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев, наделенных суперспособностями. Пришелец спасает семерых новорожденных и создает Академию «Амбрелла» для защиты Земли.