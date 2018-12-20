«Он черный?» Пользователи раскритиковали нового «Аладдина»

Накануне, 19 декабря, в сети появились первые кадры «Аладдина», полнометражной сказки Disney, премьера которой состоится в мае будущего года. Создатели обнародовали сразу несколько снимков фильма, показав (хотя бы по разу) каждого из главных персонажей игрового ремейка мультипликационной классики мирового кино.

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Некоторые пользователи, впрочем, отреагировали на опубликованные журналом Entertainment Weekly фотографии с нескрываемым возмущением.

Особой критике подвергся внешний вид Джинна, роль которого в проекте Гая Ричи досталась голливудскому актеру Уиллу Смиту. Комментируя кадры из «Аладдина», поклонники оригинальной экранизации (и не только они), в частности, посетовали на несходство персонажа Смита с «настоящим» Джинном, а именно — на цвет кожи (спиритической оболочки) героя.

Пользователей расстроило, что на снимкам волшебный герой «не предстал синим» и «выглядит как тот самый Уилл, а не как привычный Джинн. Кто-то при этом выразил мнение, что фильм, судя по первым кадрам, похож на «типичную индийскую мелодраму, снятую в Болливуде, в которую просто добавили Смита».

Сам актер, недавно отпраздновавший 50-летие экстремальным прыжком в пропасть Гранд-Каньона, поспешил успокоить зрителей относительно цветовой гаммы популярного персонажа.

«Да, я буду синим», — заверил двукратный номинант на «Оскар».

Ранее вокруг «Аладдина» разразился другой скандал, связанный с подбором артистов на ведущие и эпизодические роли роли. Общественность возмутил тот факт, что вместо съемок настоящих арабов причастные к ленте просто гримировали белых актеров массовки, делая их лица смуглыми. Комментируя претензии, в Disney не стали оспаривать достоверность обвинений, лишь подчеркнув, что на подобный шаг им пришлось пойти из соображений «безопасности и контроля»: статистов якобы отбирали по «специальным навыкам». Это, например, затронуло каскадеров и дрессировщиков. Представители студии также заверили, что более 400 исполнителей ролей второго плана в проекте являются актерами индийского, ближневосточного, африканского, средиземноморского и азиатского происхождений.

Не обошлось и без волнений, связанных с девушкой Аладдина Жасмин, сыграть которую продюсеры доверили британской актрисе Наоми Скотт, — некоторые пользователи признались, что ожидали увидеть в роли принцессы арабскую артистку.

Известно, что «Аладдин» Ричи не будет в точности копировать мультфильм — как это было, например, в случае с «Красавицей и чудовищем».

За музыку в проекте отвечают «оскароносные» композиторы, причастные к созданию мюзикла «Ла-Ла Ленд». Сценарий картины написал Джон Огаст, известный по работе над «Ангелами Чарли», «Крупной рыбой» и «Трупом невесты». С его легкой руки в грядущем «Аладдине» появится новый персонаж — речь про принца Андерса, которого сыграет Билли Магнуссен. Принц — к слову, единственный белый персонаж в ремейке сказки — должен стать соперником Аладдина в борьбе за сердце Жасмин. Роль самого уличного вора, которому предстоит отыскать волшебную лампу, исполнит Мена Массуд.

Согласно создателям, в игровом ремейке животные персонажи из оригинального мультика — то есть обезьянка Абу, попугай Яго и тигр Раджа — получат меньше экранного времени в сравнении с анимационной лентой. Возмутил часть фанатов «Аладдина», естественно, и этот факт.

Премьера оригинального «Аладдина» состоялась еще в 1992 году. Анимационная лента Рона Клементса и Джона Маскера, в которой Джинна озвучил ныне покойный Робин Уильямс, получила два «Оскара», выиграв в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший оригинальный саундтрек». При бюджете в $28 млн мультфильм заработал в прокате в общей сложности более $500 млн (топ-200 результат всех времен), продержавшись на первой строчке американского бокс-офиса почти два месяца и став с годами настоящей классикой мирового кинематографа.