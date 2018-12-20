Аквамен испугался российской полиции

Текущую неделю сложно назвать богатой на большие премьеры — если в ходе прошлой семидневки российский прокат пополнился целым рядом громких новинок, включая «Аквамена», «Гринча», «Человека-паука» и «Бамблби», то на сей раз единственным достойным в плане грядущей кассы дебютантом стала лишь комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

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Согласно ожиданиям экспертов, лента Ильи Куликова, главные роли в которой исполнили Сергей Бурунов, Александр Петров и Александра Бортич, продемонстрирует уверенный старт на домашнем рынке: за 20-23 декабря картина, получившая 1200 мест, заработает примерно 260 млн рублей. Фильм, к слову, является полнометражным рождественским спин-оффом популярного сериала «Полицейский с Рублевки», у которого недавно вышел четвертый сезон.

Серьезную конкуренцию отечественной новинке навяжет уже упомянутый «Аквамен», лидер минувших выходных. Киноэкранизация комикса DC о повелителе глубин, располагающая внушительным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), соберет в ходе начавшегося уикенда около 240 млн рублей. Стартовал в российском прокате блокбастер, напомним, с внушительных 527 млн рублей. Картина при этом могла рассчитывать и на еще лучшие показатели, выйди она не в один день с двумя прямыми конкурентами — «Бамблби» и «Человеком-пауком».

Первую тройку, скорее всего, замкнет мультик «Гринч», крайне уверенно выступивший в США, где к настоящему моменту заработал без малого $250 млн. Примечательно, что анимационная лента, злобного зеленого ворчуна в которой озвучил сам Бенедикт Камбербэтч, в свои первые выходные в России осталась вне топ-3 бокс-офиса, получив скромное количество копий и собрав всего 104,4 млн рублей. Теперь же — когда мест стало сравнительно больше, да и Новый год приблизился на неделю — «Гринч», если верить прогнозам, должен показать выручку в 220 млн рублей.

Четвертым, вероятно, финиширует спин-офф «Трансформеров» «Бамблби» — эксперты считают, что боевик, рассказывающих о приключениях самого милого автобота франшизы, заработает в свои вторые выходные в районе 100 млн рублей, имея значительно больше копий, чем тот же «Полицейский с Рублевки» (и всего на 100 мест меньше в сравнении с «Акваменом»).

Последним представителем топ-5, вероятно, станет «Человек-паук: Через вселенные» — мультфильм преобразует 1100 копий в 90 млн рублей. Анимационный блокбастер получил отличные отзывы как от американских, так и от российских критиков, удостоившись достойного звания одного из лучших супергеройских проектов года.

Прямо следом за пятеркой лучших, согласно экспертам, расположится новогодняя сказка Disney «Щелкунчик и четыре королевства». За 20-23 декабря картина Лассе Халльстрема и Джо Джонстона соберет примерно 70 млн рублей.

На порядок меньше заработает провалившееся в западном прокате творение Питера Джексона «Хроники хищных городов» — всего 15 млн рублей при семи сотнях копий. Фильм должен был стать первым в масштабной джексоновской франшизе, однако теперь — на фоне столь минорных сборов по миру (лишь $43 млн общей выручки при бюджете в 100 млн) — продолжения картина может и не получить.

Восьмое место, как ожидается, достанется байопику о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия», стартовавшему в России — страшно представить — еще в самом начале ноября. Имея 150 мест, лента заработает в ходе этого уикенда около 7 млн рублей.

Девятый результат покажет творение великого Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», отечественная премьера которого состоялась 6 декабря, — 6,5 млн рублей.

Добавим, что при удачном стечении обстоятельств суммарные сборы стартовавшего уикенда превысят 1 млрд рублей, повторив тем самым достижение минувших выходных. В декабре такое, справедливости ради, случается достаточно редко.