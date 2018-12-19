Четыре правды Куросавы: «Расемон» превратят в сериал

Компания Amblin Television займется съемками драматического сериала по мотивам фильма «Расемон» японского режиссера Акиры Куросавы. Об этом сообщает издание Deadline.

Реклама

По данным СМИ, сериал будет состоять из десяти эпизодов. Подробности будущего проекта пока не разглашаются, однако известно, что в сериале, как и в оригинальной ленте, одно и то же событие будет показано с разных точек зрения.

В качестве исполнительных продюсеров шоу выступят сопредседатели Amblin Television Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви. Кроме того, к съемкам присоединятся Марк Кантон из Atmosphere Entertainment и Дэвид Хопвуд из Opus 7.

«Мы не можем быть еще более взволнованными тем, что взялись за этот необычный фильм как за основу для нового драматического сериала-триллера, — говорится в заявлении Фрэнка и Фэлви. — Проект будет исследовать границы истины и то, как разные точки зрения не всегда раскрывают одну и ту же реальность».

Художественная лента «Расемон» культового японского режиссера Акиры Куросавы была снята в 1950 году по мотивам рассказа Рюноскэ Акутагавы «В чаще». При этом название было позаимствовано из другого произведения автора — «Ворота Расемон». Картина по сей день считается одной из самых значимых работ кинематографа, в ней одно и то же событие впервые было показано с точки зрения разных персонажей.

По словам одного из продюсеров предстоящего сериала Марка Кантона («300 спартанцев», «План побега»), подобный подход к развитию сюжета является «особенно актуальным в современном мире».

«Мы считаем, что подобный подход к рассказыванию историй и то, каким образом в нем исследуются истина и реальность, особенно актуальны в современном мире», — подчеркнул он.

Действие оригинального фильма происходит в Японии в XI веке. По сюжету в развалинах каменных ворот Расемон прячутся от грозы дровосек (Такаси Симура) и странствующий монах (Минору Тиаки), дававшие показания на суде по делу об убийстве самурая Такэхиро Канадзава (Масаюки Мори) и изнасиловании его жены Масако (Матико Ке).

К ним присоединяется прохожий крестьянин (Китидзиро Уэда), которому они рассказывают свою историю. В ходе сюжета выясняется, что сведения героев не совпадают между собой.

«Расемон» был отмечен множеством наград, в числе которых «Золотой лев» Венецианского фестиваля и премия «Оскар» за выдающийся фильм на иностранном языке. В 1953-м Куросава был номинирован на премию Гильдии режиссеров США.

В этом году американская компания Amblin Television, основанная Стивеном Спилбергом, работала над одним из самых нашумевших сериалов ноября — «Призраки дома на холме», выходившим на стриминг-сервисе Netflix. Шоу является ремейком одноименного фильма 1963 года. В центре сюжета — история семьи, которая долгое время жила в доме, населенном призраками.

Режиссером проекта выступил Майк Флэнеган, наиболее известный по таким триллерам, как «Окулус», «Тишина», «Сомния» и «Игра Джеральда». Главные роли в сериале исполнили Михиль Хаусман, Карла Гуджино и Генри Томас.

Кроме того, в этом году компания оскароносного режиссера успела поработать над такими сериалами, как «Удивительные истории» для Apple TV, «Американцы» и «Булл», транслируемыми на каналах FX и CBS, соответственно.

Акира Куросава — один из самых выдающихся режиссеров в истории кино. За свою 57-летнюю карьеру постановщик создал 30 фильмов. Среди наиболее известных работ Куросавы — «Семь самураев», «Сны», «На дне» .

В 1994 году кинематографист был награжден японской премией Киото за достижения в сфере культуры. В 1964 году шедевр Куросавы «Расемон» был взят за основу голливудского фильма «Гнев» режиссера Мартина Ритта.

Американская компания Amblin Television была основана Стивеном Спилбергом совместно с продюсерами Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом в 1981 году. В числе картин, созданных под ее руководством, — «Список Шиндлера» Спилберга, «Мосты округа Мэдисон» Клинта Иствуда, «Мир юрского периода» Колина Треворроу и другие.