«Назвал идиотом и слабоумным»: подробности скандала у Соловьева

Польский эксперт Якуб Корейба рассказал подробности скандала, произошедшего во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», когда телеведущий Дмитрий Куликов бросил в него стакан с водой.

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Корейба утверждает, что конфликт начался задолго до эфира.

«Главное — это не то, что Куликов кинул стакан, это можно списать на его нервное состояние, тут я не специалист и не могу высказываться о причинах. Для меня гораздо важнее, что он до этого назвал меня идиотом, слабоумным и еще неприятными словами из фекально-генитального ряда высказываний, которые я бы не хотел повторять», — ФАН приводит слова польского эксперта.

Якуб отметил, что эти действия останутся на совести телеведущего.

Российский телеведущий и политолог Дмитрий Куликов в ходе дискуссии, произошедшей в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», швырнул стакан с водой в польского эксперта Якуба Корейбу, который мешал ему говорить. Во время потасовки Корейба сумел увернуться от брошенного в него предмета, спрятавшись за стойку. Сам Куликов при этом заявил, что намеренно бросил стакан в пол.

На вопрос Корейбы, можно ли назвать «нормальным» такое поведение со стороны Куликова, ведущий Владимир Соловьев заявил: «Нормально, если бы попал», а также предложил Якубу «сменить регистр» и прекратить мешать коллегам высказываться. Несмотря на это, Корейба продолжил перебивать Куликова на повышенных тонах, тогда Соловьев заявил: «Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!»

После инцидента на странице Якуба в социальных сетях появилось сообщение, в котором он обвинил телеведущего в непрофессионализме.

«В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Корейба в свойственной ему манере доносил свою позицию, перебивая Дмитрия Куликова. Тот, не имея других аргументов в споре, бросил в Якуба стакан. Выходка не только не была осуждена в студии, наоборот — ведущий программы поддержал неэтичное поведение Куликова», — написал он в у себя в фейсбуке.

Конфликты между приглашенными экспертами в студии — не редкость на российском телевидении. Так, в конце ноября произошла словесная перепалка между депутатом Александром Хинштейном и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ставшая поводом для обращения в комиссию Госдумы по этике.

Из слов Хинштейна следует, что лидер ЛДПР вел себя оскорбительно по отношению к нему, что за этим «наблюдала вся страна как в телевизионном эфире, так и в интернете». Он также заявил, что Жириновский разжигал межнациональную рознь в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Хинштейн отметил, что Владимир Вольфович оскорбил его в присутствии «сотрудников программы и технического персонала».

Комиссия по этике в ответе на обращение Хинштейна указала на «недопустимость совершения депутатами Государственной Думы действий, нарушающих правила депутатской этики — то есть использовать в своей речи грубые, оскорбительные выражения, способные нанести ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, безосновательно обвинять кого-либо, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям».

Однако Госдума предпочла не оценивать слова Жириновского на наличие разжигания межнациональной розни. Комиссия посчитала, что это компетенция правоохранительных органов.

Ранее Соловьев в эфире радиопередачи «Полный контакт» нелестно отозвался о певце Прохоре Шаляпине.

«Я единственное, что знаю про Прохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову — что это непонятное существо встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. И с каких пор Цымбалюк-Романовская стала пианисткой и какая она пианистка — я совсем не знаю, — цитирует Соловьева «Комсомольская правда». — Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик».

Шаляпин в ответ на это заявил, что его нельзя винить за «молодость и красоту».