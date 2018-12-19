«Обеспечьте вашего внука»: Малахов ответил Шукшиной

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на серию критических заявлений актрисы Марии Шукшиной в сторону его передачи и его самого. После того как несколько выпусков шоу «Прямой эфир» было посвящено дочери Шукшиной, ее внуку и скандалу, разгоревшемуся в семье, актриса заявила, что передачи подобного формата следует запретить. Более того Шукшина обмолвилась, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в съемках шоу.

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Малахов был крайне удивлен названной суммой и опроверг слова Шукшиной.

«Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов, — приводит слова ведущего сайт kp.ru. — Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью. Телевидение сегодня коммерциализировано, и за эксклюзивные интервью порой приходится платить, но сумма в 15 миллионов выглядит фантастической».

Что касается критики в адрес передачи и призывов ее закрыть, то Малахов предложил Шукшиной сперва навести порядок у себя в семье.

«В этой ситуации удивляет другое, — продолжил телеведущий. — Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос. Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша.

Цена вопроса — 20 тысяч рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать. Если Мария Васильевна найдет деньги на содержание внука, претензий у матери ребенка не будет. И люди забудут эту историю, потому что куча других появляется каждую неделю».

Ранее Шукшина присоединилась к травле Малахова, которую организовали граждане, обеспокоенные пагубным влиянием передач вроде «Прямого эфира».

На сайте Change.org шел сбор подписей за законодательный запрет программ «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Ты не поверишь» телеканала НТВ и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Составители петиции утверждают, что такие шоу губительны для общества и нужно принять меры.

«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — заявляют составители обращения.

Напомним, что тучи над «Прямым эфиром» стали сгущаться после того, как Екатерина Терешкович, жена Гогена Солнцева, на глазах всей страны избила собственную дочь, которая в результате побоев оказалась в больнице.

Помимо прочих, к движению против подобного телевизионного формата присоединился ростовский блогер Вадим Манукян, написавший в прошлом году открытое письмо с критикой новогодних концертов на ТВ и Аллы Борисовны Пугачевой.

«Для меня является настоящей загадкой долгожительство программы «Прямой эфир» в ее нынешнем виде на главном государственном канале страны. Это шоу по сути сегодня выглядит как «Дом-2» для взрослых. Даже «Дом-2» теперь выходит в ночное время, а «Прямой эфир» все так же показывают в прайм-тайм. И это для меня является дикостью.

Ругань и драки, теперь уже и до крови. До чего же мы дошли? Как стало возможно, что канал, который по логике должен являться визитной карточкой страны, позволяет себе выпускать в эфир подобные шоу?» — рассуждал Манукян во время беседы с TVC.Ru.

Однако он отметил высокие профессиональные качества ведущего «Прямого эфира» Андрея Малахова, призвав лишь сменить формат передачи.

«Меня всегда впечатлял его интеллектуальный уровень как ведущего, и именно это меня удручает больше всего. Хочется, чтобы недовольство его эфирами он воспринял правильно.

Если возможна смена формата без закрытия шоу — это было бы тоже выходом, но если это невозможно, то мне кажется, что ему лучше вести только субботнее вечернее шоу. Хотя и там в последнее время порой случаются казусы. Призываю Андрея немного встряхнуться и как умного, образованного человека взвесить все «за» и «против». Сейчас еще можно изменить формат, завтра неизбежно придется закрывать шоу, так как критическая масса недовольства все равно перевесит чашу терпения», — заключил блогер.