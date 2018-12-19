Война прошлого: героев Marvel отправили на Первую мировую

Кинокомпания Marvel Studios начнет съемки своего нового фильма о супергероях весной будущего года. По информации Comic Book, к созданию фильма студия приступит на территории Италии, а именно — в окрестностях средневекового замка, находящегося в коммуне Раккониджи.

Реклама

Именно там, если верить слухам (в Marvel Studios, что важно, сведения СМИ еще не подтвердили), будут отсняты сцены, которые расскажут о, вероятно, вымышленных событиях времен Первой мировой войны.

Как отмечает источник, речь в данном случае, скорее всего, ведется о сольнике Черной вдовы или блокбастере «Вечные» — обе картины, часть действий которых вполне может развернуться в начале 20-го века, должны появиться на экранах в ходе 2020 года.

Ранее стало известно, что главную роль в спин-оффе о Наташе Романовой, более известной как Черная вдова, исполнит Скарлетт Йоханссон, сыгравшая персонажа в целом ряде уже вышедших лент франшизы («Железный Человек 2», «Мстители», «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности»).

Сюжет боевика, согласно предварительной информации, поведает зрителям о событиях, произошедших с бывшим агентом КГБ спустя 15 лет после распада СССР. Премьера картины запланирована на 1 мая 2020 года.

Режиссером фильма выступит создательница «Берлинского синдрома» и «Лоре» Кейт Шортланд, кандидатуру которой якобы приветствовала сама Йоханссон, являющаяся давней поклонницей творчества австралийки. Сценарий «Черной вдовы» (официальным названием проект, к слову, пока что не обзавелся) написала Жаклин Шеффер, приложившая руку к «Таймеру». Продюсерами картины назначены Кевин Файги, Виктория Алонсо и Луис Д'Эспозито.

За роль в спин-оффе «Мстителей» Йоханссон должна получить около $25 млн, что в очередной раз сделает артистку одной из самых высокооплачиваемых в Голливуде.

Черная Вдова дебютировала в комиксах в середине 60-х годов. Согласно оригинальной легенде, Наташа появилась на свет в Сталинграде еще до начала Второй мировой войны. Лишившись семьи в раннем возрасте, она воспитывалась советским солдатом, которой заботился о девочке как о родной. Уже будучи совершеннолетней, Романова влюбилась в пилота Алексея Шостакова, оказавшегося мутантом по имени Красный Страж, и вышла за него замуж. После гибели супруга девушка в память о нем решила стать спецагентом — именно в КГБ ей была присвоена кличка «Черная Вдова». Поворотный момент для супергеройской карьеры Наташи случился, когда советские ученые решили испробовать на ней знаменитую сыворотку сверхсолдата, сделавшую непобедимым Капитана Америку. Отправившись в США на спецзадание, Романова вскоре влюбилась в Соколиного Глаза и, пройдя целый ряд тяжелых испытаний, решила вступить в организацию «Щ.И.T.» и стать членом «Мстителей».

Добавим, что на минувшей неделе поклонники Marvel сделали удивительное открытие. В одном из выпусков комикса о приключениях все той же Романовой — если быть точным, то в «The Avengers Prelude: Black Widow Strikes» («Мстители. Вступление: Черная вдова атакует» — «Газета.Ru) — был обнаружен народный артист России Николай Басков.

Согласно сюжету выпуска, Басков, которого читателям представляют как «одного из лучших теноров мира за всю историю», отдыхает в модном ночном клубе. В один из моментов вечеринки он подзывает Романову, находящеюся в заведении под прикрытием, чтобы сделать заказ. В ответ на просьбу певца шпионка признается, что ей очень понравилось последнее выступление артиста в Кремлевском дворце.

Комментируя любопытную находку фанатов комиксов, Басков (настоящий, а не нарисованный) подчеркнул, что не знал о своем существовании во вселенной Marvel.

«Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно, доволен, — приводит его слова РИА «Новости». — Смотрел только фильмы по комиксам, но теперь придется купить этот выпуск. На память. Фильмы Marvel смотрю, конечно».