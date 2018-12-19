«Колхозницы» прикрыли: найден утерянный портрет Пушкина

Специалисты отдела технологических исследований Русского музея сообщили уникальную новость: под верхним слоем картины «Колхозницы», написанной в 1937-1939 годах отечественным живописцем Кузьмой Петровым-Водкиным, обнаружена другая работа — портрет Александра Пушкина. Об этом открытии рассказал заведующий отделом технологических исследований Сергей Сирро.

«В 30-х годах, когда денег было немного, некоторые художники использовали для живописи старые загрунтованные холсты. Петров-Водкин славится тем, что он часто писал картины на уже использованных полотнах в целях экономии, потому что не было художественных материалов. Под его работами уже может быть натюрморт, портрет, перевернутый на 90 или 180 градусов, либо пейзажная композиция», — рассказывает эксперт в видеозаписи, опубликованной на ютьюб-канале музея.

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Для выявления скрытых секретов на полотнах Петрова-Водкина было изучено порядка двадцати его работ. Сирро пояснил, что наследие художника этим количеством, конечно, не исчерпывается: анализу подверглись только картины, находящиеся во владении музея. Возможно, в будущем подобные исследования проведут и на других работах живописца из частных и музейных коллекций.

Исследователи начали изучение полотна с оценки взглядом: заметив части тела, выбивающиеся из композиции «Колхозниц», они предположили, что под картиной может находиться чей-то портрет. Чтобы выяснить, кто именно изображен под верхним слоем, визуального осмотра оказалось недостаточно — потребовалось и специальное оборудование

«С помощью аппаратуры были проведены исследования, которые позволяют заглянуть под верхний слой с помощью инфракрасного излучения. Нам удалось идентифицировать человека, который находится под этими «Колхозницами» — им оказался Пушкин», — объяснил Сирро.

Далее специалист показал детали картины: очертания головы великого поэта, сюртука, положение ног и рук. Особенно хорошо сохранились детали дивана — в левом нижнем углу отчетливо видны его границы и большая область подушки насыщенно-зеленого цвета, которую автор решил не закрашивать до конца. В верхней части полотна просматриваются линии спинки дивана, которые впоследствии были перекрыты домами на горизонте в рамках новой композиции.

В исторических источниках этот портрет Пушкина всегда значился утерянным — существует лишь фотография готовой работы и эскизы с вариантами поз поэта. Известно, что картина автору не понравилась, и он решил ее уничтожить. Эту информацию восприняли как должное, ведь большой холст — не иголка в стоге сена, которую так легко потерять. Но даже после выдающегося открытия в области культуры специалисты не решаются однозначно утверждать, что портрет принадлежит кисти Петрова-Водкина, ведь он мог повторно использовать полотно другого художника. Для выяснения авторства перекрытой картины необходим более детальный анализ.

Не менее интересна история карьеры Петрова-Водкина, которую он начал в результате стечения ряда обстоятельств. Азы живописного искусства будущий художник решил постигать, когда провалился при поступлении в железнодорожное училище. Развитию юного дарования помог счастливый случай: в их городок приехал знаменитый архитектор Роберт-Фридрих Мельцер, и мать Кузьмы показала мастеру рисунки своего сына. Мельцер был поражен талантом юноши и помог ему получить хорошее художественное образование в Петербурге.

Первая работа Петрова-Водкина — образ Богоматери с Младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института. Для того чтобы перевести эскиз иконы в майолику, ее автор выезжал в Лондон, где картину обработали на керамической фабрике «Дультон».

В 1897 году художник переехал в столицу и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его преподавателем был великий живописец Валентин Серов, автор «Девочки с персиками» и ряда других картин, известных благодаря школьным учебникам. В 1900-м Петров-Водкин работал на керамическом заводе в селе Всехсвятском под Москвой, а с 1905-го по 1908 год занимался в частных академиях Парижа и путешествовал по странам Европы и Северной Африки.

Во времена Советского Союза Петров-Водкин много работал как график и театральный художник, оформляя ведущие спектакли того времени. Позднее он стал первым председателем Ленинградского отделения Союза советских художников. Известный живописец умер на 61-м году жизни незадолго до начала Великой Отечественной войны.